Ya hay hora y fecha para el Deportivo-Mirandés: Riazor se estrena en el fútbol de los lunes en este curso

Luismi Cruz y Zakaria Eddahchouri celebran uno de los goles marcados en el partido ante el Mirandés celebrado en Mendizorroza Fernado Fernández

LaLiga ha hecho oficial este jueves los horarios de jornada 36 de Segunda División que se disputará entre el viernes 17 y lunes 20 de abril. El Deportivo será el último en jugar, con un horario que afecta a muchos de los asistentes habituales a Riazor.

El conjunto blanquiazul se enfrentará al Mirandés el próximo lunes 20 de abril al Mirandés a las 20.30 horas. El encuentro se podrá seguir a través del canal habitual de LaLiga Hypermotion TV.

Será la primera vez de la temporada que la casa del deportivismo abra sus puertas un lunes. Un día y una hora que desfavorece a muchos aficionados que se desplazan cada quince días hasta A Coruña desde distintos puntos de la geografía gallega.

Tras el recibimiento multitudinario del pasado sábado en la previa al choque contra el Zaragoza, eran muchos los seguidores que optaban por repetir la postal en cada una de las seis finales restantes en Riazor. Sin embargo, el jugar un lunes suele provocar que haya una menor cifra de espectadores en el estadio.

La visita del Mirandés, vigésimo segundo clasificado y a nueve puntos de la salvación, traerá la vuelta de Carlos Fernández a Riazor. El delantero sevillano vistió la camiseta del Dépor en el curso 2018-19 y, con sus goles y buen juego, ayudó a rozar el ascenso a Primera División.

Riazor desconocía hasta el momento lo que eran los lunes de fútbol, pero no los de Antonio Hidalgo. El empate (2-2) en Butarque en la tercera jornada de Liga fue la única vez que el Deportivo saltó al campo un lunes. Aquel día, un gol de Mulattieri, que debutaba como deportivista, y un penalti transformado por Yeremay en el minuto 86 impidieron la derrota contra el Leganés.

Día y hora de los próximos partidos del Dépor

Jornada 32: Sporting-Deportivo; sábado 28 de marzo, 21.00 horas

Jornada 33: Deportivo-Córdoba; martes 31 de marzo, 20.00 horas

Jornada 34: Deportivo-Málaga; sábado 4 de abril, 18.30 horas

Jornada 35: Huesca-Deportivo; domingo 12 de abril, 16.15 horas

Jornada 36: Deportivo-Mirandés: lunes 20 de abril, 20.30 horas