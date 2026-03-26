Pablo Vázquez, el intocable en El Molinón que sobró en Riazor

Pablo Vázquez pugna por un balón aéreo con Mulattieri, durante el Dépor-Sporting de la primera vuelta en RiazorTemporada 2025-2026Deportivo - Sporting Gijón 1-0 Javier Alborés

“Ellos no me veían mucho más futuro allí. Esa conversación fue privada y no quiero desgranarla mucho, pero me quedó una sensación muy mala. Se me apagó el cuerpo. Igual no era el sitio”, reveló Pablo Vázquez, durante su presentación como jugador del Sporting, tras la charla que mantuvo con la dirección deportiva del Dépor el pasado verano y que supuso el principio de su final como jugador blanquiazul.

Acabó el curso 2024-25, el del retorno de la escuadra coruñesa al fútbol profesional, y tras haber sido titular indiscutible tanto para Imanol Idiakez en Primera RFEF y en esa primera campaña en Segunda División, como para Óscar Gilsanz, la dirección deportiva blanquiazul dejó claro al central de Gandía que no le veía como un futbolista importante para el nuevo proyecto, liderado por Antonio Hidalgo.

“No he podido hablar durante este último mes, era una situación en la que había que ir con cuidado, no quería meter la pata, pero ahora es el momento”, señaló Pablo Vázquez el pasado 22 de julio, cuando se presentó con su nuevo equipo, y aseguró que en Riazor le enseñaron el camino de salida: “Recibí una valoración en la que no coincidíamos prácticamente en nada. Me entraron dudas y trasladé la pregunta, ¿me estáis abriendo la puerta? Me contestaron, por nosotros, sin problema. Ante eso, exploré mis posibilidades y apareció el Sporting de Gijón”.

El valenciano reconoció el varapalo que supuso el mensaje del Deportivo, después de haber sido fundamental en la retaguardia blanquiazul las dos temporadas anteriores: “A nivel personal fue difícil. En el Deportivo estaba en un buen momento y me pilló desprevenido. No estás preparado”.

La versión del central varió de la de Fernando Soriano, quien, tras el cierre del curso 2024-25, admitió que dio un tirón de orejas a Pablo Vázquez, pero no que le mostrara la puerta de salida.

“Hablé con él y fui muy claro, a lo mejor en eso pecamos de claridad. Ha sido una temporada discreta para todos, para Pablo, para el equipo y para mí. Debemos intentar mejorar y no le he dicho que tiene que salir. Debe dar un paso más hacia adelante y exigirnos todos un poco más”, dijo el director deportivo. Lo cierto es que el adiós del futbolista se terminó produciendo a finales de julio.

82 duelos con el Dépor

Con su marcha de Riazor, atrás quedaban 82 partidos del valenciano con la camiseta blanquiazul, siete goles (cuatro en Primera RFEF, uno en Copa del Rey y dos en Segunda), el ascenso a la categoría de plata y esa primera campaña de retorno al fútbol profesional.

“Llego al Dépor en el mejor momento de mi carrera”, aseguró el central el 28 de julio de 2023, el día de su presentación con la entidad coruñesa en Abegondo, donde reconoció que por fin se fusionaban su camino y el de la entidad herculina, después de “varios años en contacto”.

‘PaVa’ recaló en el cuadro blanquiazul, tras jugar las dos campañas anteriores en Segunda División con el Cartagena. En la 2021-22 disputó 33 encuentros, todos como titular. Al curso siguiente, perdió peso en el equipo blanquinegro. Jugó 18 encuentros, 16 de ellos de inicio.

En el Deportivo, sin embargo, se erigió en el líder de la retaguardia desde el primer día. Fue el futbolista de la plantilla que en más partidos de Primera RFEF participó, con 36, los mismos que Diego Villares. Y lideró al equipo en minutos, con 3.235.

Junto al francés Pablo Martínez, el valenciano formó la que posiblemente fue la mejor pareja de centrales de la categoría de bronce en aquella temporada. Además de la seguridad defensiva que ofrecía tanto en los duelos terrestres como en el juego aéreo, se mostró como un arma importantísima en las acciones de estrategia. Pablo Vázquez marcó cinco goles aquel curso. En los empates ante el Cornellà en Riazor (1-1) y en Ponferrada (1-1), las victorias sobre el Celta Fortuna (1-2) y el Tarazona (4-1), y en el triunfo frente al Covadonga (1-3) en la Copa.

El zaguero de Gandía fue fundamental para Imanol Idiakez en Primera RFEF y lo siguió siendo, cuando el Dépor dio el salto a la Segunda División. Su pareja de baile cambió. Pablo Martínez ya no tenía tan asegurada la titularidad y hubo partidos en los que formó en el eje de la zaga junto al francés y otros en los que tuvo como compañero a Dani Barcia o Jaime, pero ‘PaVa’ mantuvo su etiqueta de intocable, tanto para Idiakez, con el que completó los 90 minutos durante las trece jornadas que aguantó el vasco en el banquillo en la categoría de plata, como con Óscar Gilsanz, con el que también lo jugó todo hasta, curiosamente, la última jornada de la campaña 2024-25. El valenciano, que fue titular en los primeros 41 compromisos de Liga, también participó en el último, pero saliendo desde el banquillo a falta de 17 minutos. Fue una extraña decisión que anticipaba la intención del club de que se marchara.

En Segunda tampoco faltó a su cita con el gol. Anotó en la derrota en Almería (2-1) en la decimoquinta jornada y en el empate en Castellón (2-2) en la trigesimoprimera.

Cambió Riazor por El Molinón, pero mantuvo en su nuevo destino el protagonismo que había tenido durante sus dos campañas en el Dépor. Pablo Vázquez fue titular en las primeras catorce jornadas —las ocho primeras, con Asier Garitano en el banquillo y, desde entonces, con Borja Jiménez como entrenador, y solo fue sustituido en el tiempo de descuento en dos encuentros.

Ante el Huesca y el Andorra, a finales de noviembre, el técnico abulense le dio descanso. Estuvo en el banquillo, pero no llegó a saltar al césped.

A pesar de aquel descanso, el exdeportivista se mantiene como la primera opción para el eje de la defensa. De hecho, ha participado en doce de los quince últimos encuentros (se perdió el duelo contra el Andorra de la jornada 29 por acumulación de tarjetas) y ha jugado de inicio en once de ellos.

26 partidos este curso

En total, el valenciano suma 26 partidos de Segunda División esta temporada, 25 como titular, y en el Sporting mantiene su acierto goleador, ya que ha anotado tres dianas. Una en el triunfo contra el Racing de Santander (2-1), otra en el 2-4 en el Reino de León frente a la Cultural, y la última supuso el 2-2 ante el Real Valladolid en la jornada 27.

Uno de esos encuentros fue contra el Deportivo en la primera vuelta del campeonato. El Sporting visitó Riazor en la cuarta jornada y el central fue titular frente a su exequipo y completó los 90 minutos en un duelo que finalizó con triunfo blanquiazul (1-0) con un gol de Dani Barcia en el minuto 89.

Este sábado se reencontrará con sus excompañeros como uno de los centrales más importantes de la categoría de plata, ya que Pablo Vázquez es el quinto jugador de Segunda que más despejes ha efectuado (175), el futbolista del Sporting que más disparos ha bloqueado (17), el tercero del conjunto asturiano en intercepciones (22) y el sexto en minutos de juego, con 2.218.