Las tres vías del Deportivo para configurar un nuevo ataque

Mulattieri conduce el balón con Yeremay siguiéndole Germán Barreiros

Cuando Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ cruzó la puerta de Abegondo por primera vez a finales del mes de agosto, quizá no había nadie más feliz dentro del Deportivo que Antonio Hidalgo. El entrenador catalán, uno de los grandes impulsores de la carrera del delantero andaluz, sabía que su equipo obtenía una mejora considerable. Con la llegada a préstamo del jugador del Granada, el Dépor amplificaba no solo de manera notable la amenaza goleadora de su frente ofensivo, sino que comenzaba a contar con un futbolista tremendamente útil a nivel colectivo por su capacidad para interpretar el juego y desenvolverse en diferentes roles.

Stoichkov era uno de esos fichajes soñados por cualquier entrenador. Un delantero polivalente y con experiencia probada en la categoría, una condición que pesaba más que su última pobre temporada, en la que no logró consolidarse en Primera ni remontar el vuelo en Segunda.

Y es que a punto de cumplir 32 años por aquel entonces, el exfutbolista de Eibar o Mallorca parecía encontrarse en un momento más de madurez que de cuesta abajo, con obvias posibilidades de remontar el vuelo y el bagaje ideal para aportar rendimiento inmediato al Deportivo. Lo necesitaba un equipo con las cartas marcadas en el ataque, pero huérfano de piezas para dar profundidad a su fondo de armario.

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Quizá por esa alta expectativa y porque venía con ritmo competitivo —fue titular en la primera jornada, precisamente contra el Dépory jugó los 90 minutos de la segunda jornada—, Stoichkov llegó y jugó. Hidalgo le dio la alternativa en el descanso del encuentro ante el Leganés, en su primera convocatoria. El Deportivo perdía 2-0 en Butarque y aprovechando las molestias musculares de Gragera, el director técnico le dio la alternativa ya desde el inicio de la segunda parte.

Ahí empezó una andadura de 21 encuentros consecutivos de liga, con una primera titularidad en Ipurua —el estadio donde vivió sus mejores noches— y ocho encuentros más en el once inicial.

Bien en la segunda línea del ataque, bien como referencia más adelantada, Stoichkov era un fijo en los planes de Hidalgo. Pero nunca terminó de convertirse en imprescidible.

No era que Stoichkov no terminase de encontrar con asiduidad la portería rival —tres goles hasta el actual mes de marzo—. Es que, al margen de eso, tampoco terminaba de aportar demasiado cuando estaba lejos del área.

Tanto que en febrero perdió incluso un hueco dentro de la rotación de Antonio Hidalgo, a la que regresó contra la Real Sociedad B por la baja de Yeremay Hernández. Volvió a ver puerta en ese encuentro en Zubieta y arrancó un periplo de cuatro titularidades consecutivas con las que alcanzó su pico frente al Zaragoza. Contra el bloque maño, por fin mezcló el veneno de cara a portería con su habitual acierto para moverse de manera notable entre líneas y precisión con el balón en los pies para aclarar las jugadas más que para ensuciarlas.

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Stoichkov comenzaba a encajar de maravilla en ese rol de complemento de todos. Escudero de Bil Nsongo en la punta del ataque, pero también habilitador de espacios y soluciones para el binomio que forman por la derecha Ximo Navarro y Adrià Altimira. Sin David Mella y con un Yeremay Hernández que pudo regresar frente al Zaragoza pero aún no al máximo, el cuerpo técnico del Dépor había logrado encontrar un nuevo soporte desde el que mejorar y crecer a nivel ofensivo.

Sin embargo, el andaluz vio el pasado sábado la quinta amarilla del curso y tendrá que descansar de manera obligada en El Molinón. Se abre de nuevo un hueco en un ataque que comenzaba a funcionar pero que ahora deberá ser reformulado. Y para encontrar nuevas soluciones, hay tres vías principales.

Inventarse otro segundo punta

Quizá sea la solución más conservadora -en cuanto a no tocar lo que funciona- que maneja el staff del Deportivo: sustituir a Stoichkov por otro segundo punta. Sin embargo, no son demasiados los futbolistas de la plantilla blanquiazul que encajan en el molde del jugador cedido por el Granada. Sí lo es un Cristian Herrera que está volviendo a tener minutos ante las ausencias de Mella y Yeremay pero no ha ofrecido todavía una versión óptima en liga.

Quizá por ello el cuerpo técnico del Deportivo podría pensar en otorgar ese rol a Samuele Mulattieri. El italiano ha perdido muchísimo protagonismo en el equipo y no es titular desde la decimoquinta jornada de liga. Pero a su favor juega el hecho de haberse reencontrado con el gol frente al Zaragoza y su capacidad para moverse fuera del área.

El futbolista de La Spezia no ha tenido oportunidad alguna de actuar de inicio con otro delantero al lado, más allá del encuentro de Copa en Sabadell. Pero sin ser referencia pura y con libertad para aparecer en segunda línea podría volver a recuperar parte de su juego perdido.

Reforzar la medular

Sin demasiadas reservas en la segunda línea del ataque, Hidalgo y los suyos podrían aprovechar por reforzar la medular, que desde Ceuta viene estando sujetada durante la totalidad de los minutos por Diego Villares y Mario Soriano.

El binomio está funcionando de maravilla con balón, pero quizá sufra si el Sporting logra arrebatarle la pelota. No es el equipo de Borja Jiménez un conjunto de posesiones largas, pero sí destaca en cuanto a verticalidad, por lo que no sería descartable el regreso al once de Riki Rodríguez o incluso José Ángel Jurado para liberar a Mario de tareas defensivas en el eje del equipo, donde sigue sufriendo.

Riki, en su debut con el Dépor contra el Albacete Alborés

La modificación, sin embargo, obligaría a repensar la estructura de ataque. Luismi Cruz parece fijo por detrás del punta y tanto Soriano como el colectivo están cómodos con el madrileño ejerciendo de organizador desde muy abajo. La presencia de otro centrocampista podría obligarle a sujetarse unos metros más arriba y regresar a su natural mediapunta... o permitirle vuelo de nuevo a Villares.

Yeremay al verde

Jugó 18 minutos más el tiempo añadido un mes después de su última participación. Y esta semana, está entrenando con relativa normalidad. Por eso mismo Yeremay Hernández se abre paso como la tercera vía para el nuevo ataque del Deportivo en El Molinón sin Stoichkov.

El canario no solo sería por nivel neto la mejor solución, sino que permitiría desbloquear dos contextos colectivos más favorables. Por un lado, provocaría que Luismi Cruz apareciese en zonas interiores, pero partiendo desde un lado derecho que le permite recibir más cómodo y mejor orientado hacia la meta rival.

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Por el otro lado, el ‘10’ dotaría de apoyos cercanos a un Quagliata que, últimamente, está sufriendo ante la exigencia de tener que aportar prácticamente en solitario la amenaza del carril zurdo del Deportivo.

Sin embargo, Hernández viene de acumular poco volumen de trabajo por su pubalgia, como el propio Hidalgo destacó al término del choque contra el Zaragoza, por lo que parece poco recomendable solicitarle esfuerzos de más. Quizá esté para sumar más minutos que en su regreso, pero no los suficientes como para no tener que invertir en él una ventana de cambio bien temprana. Es la vía menos clara de una multitud de rutas a disposición de un Hidalgo que, probablemente, preferiría no tener que coger desvío alguno.