Gelabert, del Sporting, cree que el Dépor "va a poder estar arriba" al final de Liga

César Gelabert, jugador del Sporting de Gijón Real Sporting

El centrocampista del Sporting de Gijón César Gelabert subraya "el gran equipo" que tiene el Dépor, sobre todo sus "grandes nombres individuales" y pide unión entre la afición rojiblanca y el club, después de la polémica que se ha generado por la decisión de la entidad sportinguista de declarar Día del Club el partido contra el conjunto coruñés, el sábado (21.00 horas) en El Molinón.

Dos partidos en cinco días contra Dépor y Racing. ¿Último tren para subirse a la batalla por el ascenso? "Van a ser dos partidos importantes, por cómo está la clasificación ahora mismo y por cómo estamos nosotros, que venimos de una derrota en Canarias que nos hace daño porque al final del partido acabamos teniendo oportunidades. Pero también es verdad que la semana anterior, contra un gran rival, el equipo demostró ser muy solvente, ganamos y fuimos capaces de meter cuatro goles en casa. Sé la importancia de los partidos, pero al final son tres puntos. Creo que no hay que mirar más allá del partido del sábado e intentar ganar en casa".

Alterna en la mediapunta y por la banda. ¿Dónde se encuentra más cómodo? "Cómodo me encuentro, no en una posición, sino intentando tener el balón conmigo, siempre cerca, intentando acumular pases, transitando. Entonces, es verdad que ahora el míster me está utilizando más de extremo, pero estoy prácticamente igual de cómodo. En mi carrera he jugado de extremo, de delantero, de mediapunta, entonces no te puedo decir una demarcación, donde me pida el entrenador".

¿Es posible abstraerse de echar cuentas con el playoff? "Sé lo importantes que son estas once jornadas que quedan, los partidos como local en esta categoría. Nos equivocaríamos si miráramos más allá del partido del sábado. Es un partido muy importante para nosotros, necesitamos ganar y mantenernos lo más arriba posible en la clasificación para estar más cerca del playoff".

Estado físico. "Me encuentro bastante bien. Hace un par de semanas tuve unas molestias y tuve la fortuna de poder acumular esas cinco tarjetas y poder descansar contra el Castellón. Físicamente ahora me encuentro bastante bien y estoy cómodo".

Polémica por el Día del Club en el partido contra el Dépor. "Entendemos muy bien la situación de la afición, el enfado. Nuestra afición nos acompaña en los momentos buenos y malos y entiendo su enfado, pero también entiendo la situación del club, que necesita ingresos para tener mayor sostenibilidad económicamente y para poder hacer un proyecto más fuerte para el futuro. Lo que sí voy a pedir es que necesitamos llegar a un acuerdo entre ambas partes porque para nosotros es un factor muy importante jugar en casa, en El Molinón, entonces, para el sábado pido esa unión vital para nosotros, que es muy importante. Nosotros lo vamos a dejar todo, sabemos que la afición intentará estar, en la medida de lo posible, con nosotros y creo que juntos siempre vamos a ser más fuertes".

El conjunto coruñés. "Hay varios equipos que ahora están fuertes, creo que la clasificación va a ir cambiando bastante porque quedan todavía muchas jornadas. Está claro que el Dépor tiene un gran equipo, tiene grandes nombres individuales y creo que sí que va a poder estar arriba".