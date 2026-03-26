Fernando Soriano amplía su contrato con el Dépor hasta 2029

Fernando Soriano, en su comparecencia pública tras el mercado de invierno 2025-26 Quintana

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, ha ampliado su contrato con el club coruñés hasta 2029, según anunció la entidad blanquiazul este jueves.

"Con este acuerdo, el RC Deportivo asegura la continuidad de una línea de trabajo orientada al crecimiento y la consolidación del proyecto en el medio y largo plazo", subrayó el Dépor en el comunicado en el que anunció la continuidad del aragonés, que se hizo cargo del área deportiva blanquiazul en junio de 2023 y, cuando está a punto de finalizar su tercera campaña como director deportivo, seguirá tres temporadas más como máximo responsable del área de fútbol.

"Su mayor virtud es que sabe hacer su trabajo sin inmiscuirse en el de los demás”, manifestó Paco Jémez, el exjugador del Deportivo y actual asistente de Nuno en el West Ham inglés, sobre Soriano, que fue compañero suyo en el Zaragoza, en un reportaje reciente de nuestro diario.

Desde que el aragonés se hizo cargo de la dirección de fútbol blanquiazul, el equipo coruñés ha ido cumpliendo los objetivos. En la primera temporada, la 2023-24, Soriano eligió a Imanol Idiakez como entrenador. Con el preparador vasco, el Deportivo completó una sobresaliente campaña que culminó con el primer puesto del Grupo 1 de la Primera RFEF y el ascenso directo a la Segunda División, así como con el título de campeón de la categoría de bronce, después de que el Dépor se impusiera al Castellón en la Copa de Campeones.

Soriano confeccionó una plantalla con bastantes cambios para el salto al fútbol profesional, con el retorno de Mario Soriano, tras su cesión al Eibar el curso anterior, y la llegada de futbolistas como Cristian Herrera, Sergio Escudero o el portero Helton Leite. El director de fútbol mantuvo a Idiakez en el banquillo, pero tras el pobre arranque de curso del equipo, después de la decimosegunda jornada, destituyó al vasco y subió a Óscar Gilsanz desde el Fabril. Entre el relevo en el banquillo y los fichajes que realizó en el mercado de invierno, sobre todo el de Zakaria Eddahchouri, el equipo recondujo la situación y consiguió la permanencia, aunque sin opciones de aspirar a pelear por el playoff de ascenso.

El gris cierre del curso 2024-25 llevó a Soriano a optar por el cambio de técnico y renovar el proyecto. Fichó a Antonio Hidalgo para el puesto de entrenador y armó una plantilla prácticamente nueva que se ha mostrado muy competitiva en la categoría de plata, ya que el Deportivo, a pesar de los problemas que está exhibiendo en Riazor, donde le cuesta más sacar los partidos, se ha movido en los puestos altos durante la mayor parte del curso y actualmente está instalado en el ascenso directo.

Además de fichajes importantes como los de Luismi Cruz, Loureiro, Noubi, Quagliata, Stoichkov, Mulattieri, Altimira o Álvaro Ferllo, ha asegurado la continuidad de los principales valores salidos de Abegondo como Yeremay Hernández y David Mella, sobre los que debe soportarse el Dépor del futuro.