Álvaro Ferllo: "En mi presentación dije que venía para jugar con el Dépor en Primera y sigo muy convencido de ello"

Alvaro Ferllo en la rueda de prensa de este jueves Carlota Blanco

Álvaro Ferllo se ha convertido desde su llegada en uno de los protagonistas del Deportivo cada semana. No le han pesado los focos y prácticamente en todas las jornadas ha dejado su huella con manos salvadoras como la que le sacó a Dani Gómez el pasado sábado ante el Zaragoza, permitiendo que el marcador siguiese igualado antes de que Mulattieri decidiera. El meta se ha adaptado a la perfección a A Coruña y se muestra convencido de que el equipo tiene todo para ascender: "Tenemos las posibilidades, tenemos la calidad, y el convencimiento"

Sus primeros meses en A Coruña. “Me estoy encontrando muy bien. Desde que llegué tuve la oportunidad de jugar. Las sensaciones que tengo son buenas. Los resultados están acompañando y, si en lo colectivo va bien, normalmente en lo individual también. Me gustaría llevar menos goles encajados de los que llevo. Soy muy exigente conmigo mismo. Me he adaptado bien y me siento importante en el club. Me están tratando de maravilla y la gente me reconoce el trabajo. Está siendo mejor de lo que esperaba incluso”.

Su celebración en las victorias. “Soy un jugador muy enérgico y me gusta mucho expresar mis sentimientos. Al igual que cuando hemos sufrido derrotas intento siempre ser el primero en dar la cara, cuando hay alegrías y victorias disfruto con el grupo. Es importante ser una persona expresiva y así me siento. Ahora estamos en una recta final de partidos en la cual venimos con una buena dinámica. El equipo se encuentra muy bien, con muchísima confianza. Ahora llega la recta final, once partidos que obviamente son los más importantes de la temporada, en segunda posición y con la opción de conseguir estar el año que viene en Primera División”.

La receta para ascender. “Necesitamos seguir siendo igual de competitivos que hemos sido en las últimas jornadas. Estar agarrados a los partidos hasta los 90 minutos. A los ocho me remito de las últimas remontadas que hemos hecho. Ser un equipo muy sólido e intentar encajar lo menos posible. Es verdad que tenemos una faceta que mejorar. No hemos hecho todas las porterías a cero que nos hubiera gustado, y para conseguir el objetivo del ascenso es vital. En la faceta goleadora estamos muy bien y tenemos mucho caudal ofensivo. Y, por supuesto, hacernos muy fuertes en casa. Al final son once partidos los que quedan, seis en Riazor, cinco fuera. Somos el mejor visitante, pero en casa somos conscientes de que esos seis partidos los tenemos que sacar adelante”.

El juego en largo. “Aquí hay diferentes puntos de vista. Cuando los rivales nos vienen a pares es muy difícil salir en corto. Todos los compañeros más cercanos están con marcas. El míster tampoco quiere que corramos demasiados riesgos porque son pases arriesgados en los cuales el compañero tiene al rival muy cerca. Perder el balón ahí con el equipo abierto puede producir que el gol sea inminente. Intentamos jugar balos más largos, sobre todo al punta para que se las pueda quedar y dejarlas de cara. Contra el Zaragoza podíamos jugar más en corto. Yo soy un portero que me gusta mucho jugar con los pies, pero tengo ya una edad y tengo experiencia para saber en qué tipo de situaciones tengo que arriesgar y en cuáles no”.

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La clave de los goles en el final de partido. “Físicamente estamos como aviones y hasta el minuto 95 seguimos apretando, pero sobre todo es un tema mental. Tenemos la convicción de que podemos ganar los partidos hasta el último segundo. Los jugadores que están entrando del banquillo nos están aportando muchísimo y eso también es importante. Ese cúmulo de cosas hace que el equipo esté vivo hasta el final. Nos gustaría llegar al final de los partidos con un resultado mucho más amplio. Que no hiciese falta remontar los partidos. Pero hoy en día en el fútbol profesional es todo muy parejo y es muy complicado eso. Y más ahora en los últimos partidos donde todos los rivales se van a jugar cosas”.

Desplazamiento masivo a Gijón. “Me han informado de que va a haber bastantes deportivistas. La verdad que agradecido de que puedan estar con nosotros. Además importante en un estadio tan potente como es El Molinón, uno de los más complicados. Va a ser fundamental tener a nuestra gente cerca para poder llevarnos los tres puntos”.

Punto a favor. “Creo que nos beneficia. Entiendo que los jugadores del Sporting puedan estar molestos, pero para nosotros es positivo. Animo a toda la afición del Dépor a que si tienen la posibilidad de ir, que vayan. Es una salida de las más complicadas de las que nos quedan y será importante que nos den el aliento suficiente para poder estar hasta el fin del partido con opciones de ganar”.

Convencido del ascenso. “Yo lo dije cuando llegué aquí dije que llegaba para jugar con el Deportivo en Primera División la temporada que viene-. Sigo con la idea fija y muy convincente de que así va a ser. Ahora mismo estamos en puestos de ascenso, queda mucho todavía, 33 puntos. Ni hemos ascendido, ni vamos a ascender la jornada que viene, ni dentro de seis. Seguramente lleguemos hasta la última jornada con opciones de estar entre los dos puestos de arriba porque va a estar todo muy parejo. Los jugadores creemos en que es posible el ascenso. Tenemos las posibilidades, tenemos la calidad, y el convencimiento. Sin eso sería imposible”.

Yeremay. “Hay que darle su momento para que vuelva a entrar dentro del equipo. El otro día los minutos que disputó ya pudo volver a encarar, a intentar ser él en su máxima expresión…cada día lo veo mejor. Viene de una lesión complicada que produce bastantes molestias y a veces te impide hacer cosas que cuando no estabas lesionado las hacías. Le estamos arropando todo lo que podemos y siente el cariño del vestuario. Yo creo que en uno o dos partidos podremos ver al mejor Yeremay".