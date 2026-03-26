Álex Corredera y Juan Otero, amenazas para el Dépor con pasado fabrilista

Álex Corredera, durante un partido de Tercera División entre el Fabril y el CD Barco de la temporada 2015-16Temporada 2015-2016Fabril -Barco: 2-3 Patricia G. Fraga

Álex Corredera y Juan Otero compartieron vestuario y minutos en el Fabril durante la temporada 2015-16, en Tercera División, y el Sporting los ha unido de nuevo en el presente curso, diez campañas después y en el fútbol profesional, para convertirse en dos jugadores claves en el engranaje del cuadro gijonés.

El mediocampista catalán está al mando del timón de la nave asturiana, mientras que el colombiano es uno de los atacantes más determinantes del bloque asturiano, con diez goles y diez asistencias. Ambos estuvieron juntos en el filial blanquiazul, con Manuel Mosquera como entrenador, y ahora son compañeros de nuevo en el Sporting y rivales del Dépor, tanto en el partido de este sábado, como en la pugna entre las dos escuadras por el ascenso.

Corredera firmó con el Deportivo el 1 de julio de 2015. El jugador nacido en Sant Joan de les Abadesses (Girona) en marzo de 1996 se formó en la cantera del Barcelona, con el que conquistó la UEFA Youth League en la temporada 2013-14, pero se desvinculó del club azulgrana tras finalizar su etapa como juvenil.

Casi dos meses después, el 28 de agosto, el internacional sub-20 por Colombia Juan Otero selló su cesión por una temporada, desde el Fortaleza CEIF de su país.

El viaje de Juan Otero desde el Fabril hasta el Sporting: "Era una bomba" Más información

Tanto el mediocampista como el delantero asumieron un rol importante en el equipo dirigido por Manuel Mosquera, desde el principio. El catalán lo jugó prácticamente todo, 41 partidos, y marcó diez goles, mientras que el colombiano materializó 19 dianas en 34 encuentros. Aun así, ese Fabril no logró el ascenso a Segunda B y Otero regresó a su país.

“Su equipo pedía mucho por él, o eso me decían. Eran cantidades que podrían ser para jugadores más consagrados. Pero pienso que ya tenía todo para estar en el primer equipo y apostar por él. Era una bomba”, señaló Mosquera sobre Otero en este diario la pasada temporada.

Corredera se mantuvo en el filial blanquiazul durante la campaña 2016-17 y fue titular indiscutible en el Fabril de Cristóbal Parralo que logró el ascenso a Segunda B. Pero ante la falta de oportunidades en el primer equipo, en el verano de 2017 se marchó al Almería B y esa misma temporada jugó tres partidos con el Almería en Segunda.

Juan Otero, durante un partido entre el Silva y el Fabril de Tercera División de la temporada 2015-16Temporada 2015-2016Silva - Fabril: 3-1 Quintana

Tanto el catalán como el colombiano se marcharon de A Coruña sin llegar a debutar con el Dépor. El gerundense recorrió un largo camino hasta llegar a Gijón el pasado verano, ya que, tras el equipo andaluz, jugó en el Murcia, el Valencia Mestalla, el Badajoz, el Tenerife y el Khimki ruso. Otero, por su parte, compitió en el Estudiantes de La Plata argentino, el Amiens francés, el Santos Laguna de México y el América, también azteca.

El delantero afronta su cuarta temporada en el Sporting, todas en Segunda, y su aportación ofensiva ha crecido con cada curso. Seis goles en la Liga 2022-23, diez a la campaña siguiente, doce en la 2024-25 y esta temporada ya lleva diez, cuando aún restan once jornadas. Además, ha dado diez asistencias.

Corredera es el catalizador del juego del Sporting y lidera a los rojiblancos en pases y en intercepciones. 29 partidos (28 como titular) ha jugado el catalán, por los 26 (25 de inicio) del colombiano. El sábado amenazarán al Deportivo.