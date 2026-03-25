Ximo y Stoichkov, en el once ideal de la jornada 31 de Segunda División

Stoichkov, junto a Quagliata, celebra su tanto contra el Zaragoza Quintana

El Deportivo aporta a dos jugadores al once ideal de la jornada 31 de Segunda División que publicó este miércoles LaLiga en su cuenta oficial de 'X' (antiguamente llamada Twitter). Los elegidos fueron Stoichkov y Ximo Navarro. El delantero andaluz marcó uno de los goles de la victoria ante el Zaragoza (2-1), tras una buena jugada personal, aunque con algo de ayuda del portero Andrada.

En el caso del defensa granadino, que ejerció de titular, cuajó una muy destacada actuación en el lateral derecho, trató de asociarse con Altimira, que actuó de extremo y fue capaz de interpretar los espacios, tanto por dentro como por fuera. El Dépor fue uno de los tres equipos que aportó dos jugadores a ese once ideal de la jornada. Otro de ellos fue el Málaga, su rival el próximo martes 31 a las 21.00 horas en Riazor. Los seleccionados fueron Chupe, que marcó dos goles en la victoria ante el Cádiz (0-3), y el defensa ex del Dépor Javi Montero.

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También el Granada aportó una pareja de jugadores, tras imponerse a la Real Sociedad B (0-2), destacando las actuaciones del arquero Luca Zidane y del centrocampista Manu Trigueros. Completan ese once de gala el delantero Sergio Arribas, que no faltó a su cita con el gol en el triunfo del Almería contra la SD Huesca (1-3), el ex del Dépor Peru Nolaskoain, que marcó en el triunfo del Eibar contra el Andorra (0-1) y el zaguero Sergio González, importante en la victoria del Burgos frente al Córdoba (4-0), el mediocentro Kirian González, con un papel importante en el triunfo de Las Palmas ante el Sporting de Gijón (1-0) y el atacante Gonzalero Melero, bigoleador en la victoria del Leganés ante el Ceuta (5-2).

Además de esta última distinción, con dos blanquiazules en este once de gala, LaLiga incluyó en el 'top-5' de esta jornada a otros dos deportivistas: al delantero Samuele Mulattieri y el portero Álvaro Ferllo, por su gol y una de sus paradas en el duelo contra el Zaragoza, respectivamente.