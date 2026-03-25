Ximo Navarro: "No llego al número de partidos para renovar"
El lateral derecho, que acaba contrato en junio, prefiere "no pensar mucho" en su situación y se centra en disfrutar y conseguir el ascenso
Ximo Navarro ha reaparecido a tiempo para el tramo decisivo de la temporada del Deportivo. Tras casi cinco meses lesionado, la vuelta del de Guadahortuna (Granada) ha permitido a Antonio Hidalgo encontrar un nuevo plan con el que disimular la baja de David Mella. Con dos titularidades seguidas, el defensor se prepara para afrontar la semana más exigente de Liga tras sentirse "como en pretemporada" después de regresar a la titularidad en Ceuta.
Estado físico. “Estoy bien, poco a poco mejor. El otro día me encontré físicamente mejor que en Ceuta, que venía de cinco meses sin ser titular. La primera parte allí me costó en ritmo, pero este fin de semana mejoré. Muy contento de poder participar siempre que el míster lo considere oportuno”.
Conexión con Altimira. “Estos dos partidos después de la lesión de Mella hemos compartido banda. La verdad que es fácil jugar con él. Viene de Primera y tiene calidad, nos estamos sintiendo bien y cómodos. El míster está contando con nosotros por ahora. Partido a partido seguro que iremos a mejor”.
Victorias en el último suspiro. “Los partidos duran 90 minutos más descuento. Es importante llegar vivos al final. Si podemos ir ganando antes pues mejor, pero esta categoría es muy complicada. Habla bien de la fortaleza del equipo. Conseguir los tres puntos es lo importante y es el objetivo”
Virus FIFA. “Cuando tu equipo pierde jugadores te afecta, evidentemente. Hay compañeros que están preparados para jugar y por eso somos varios en la plantilla. Se puede decir que se adultera un poco la competición. Lleva años pasando y lo tiene que solucionar gente que no somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir y luchar con las circunstancias que se da”.
Una categoría sin parones. “Siempre se ha hablado de que no hay descanso en Segunda. Cuando estaba en Primera esa semana de desconectar y descansar me venía muy bien. Hay mucha exigencia entre semana, con muchos viajes también, y la Segunda se hace especialmente larga. Es una locura y lo hablamos con la AFE y entre nosotros. Ojalá se pueda arreglar y se encuentren soluciones”.
Convencido del ascenso. “Nuestro objetivo es ascender y cada vez falta menos. Llegamos bien a este tramo final y creo que lo vamos a conseguir. El vestuario está muy animado y hay buen ambiente. Desde que empezó la liga hemos estado en buenas posiciones. Habla bien del equipo. La temporada es buena y llegamos en un buen momento a estos últimos meses. Tengo el convencimiento de que lo vamos a conseguir”.
Con ganas de visitar El Molinón. “Un partido bonito entre dos clubes históricos y con un estadio que me gusta mucho. Hace mucho que no voy. Tengo ganas del sábado, de ganar y de disfrutar con la afición”.
Reunión AFE. “La semana pasada estuvimos reunidos y creo que vamos a votar, para estar con ellos. Es importante para los futbolistas y nos ayudan mucho ante cualquier problema. Es importante que estemos todos unidos”.
Sobre el Sporting. “Un equipo fuerte en su estadio. Con una afición que empuja. No será fácil. Tienen buenos jugadores arriba y nos lo van a poner difícil. Tenemos que estar al cien por cien. Confío en todos nosotros”.
Calendario. “Nuestra mente está en Gijón. Es el partido más importante. Ya pensaremos luego en lo próximo, que será contra dos equipos difíciles. El Córdoba está en un bache pero en esta Liga cualquier equipo de repente cambia la dinámica. Esta categoría es un poco loca”.
Clasificación apretada. “Muy igualada. Hay diferencias de presupuestos, pero no son tan grandes. Es largo y es difícil que haya dos equipos que vayan sobrados. Se ha visto en años anteriores. Desde que empezó hemos estado arriba y, a pesar de algún bache, nunca hemos llegado a caer”.
Semana exigente para él. “Primero a ver qué decide sacar este fin de semana el míster. Me encuentro bien incluso a la hora de recuperarme. Yo estoy preparado. Después de cinco meses sin jugar, llegar y jugarlo casi todo… para mí era como que estaba como en una pretemporada. Me dolía todo. Estoy preparado por sí el sábado me toca, hacerlo al cien por cien. Es verdad que para la próxima semana ya hay dos partidos, pero bueno, ahí ya decidirá el míster. Hay equipo de sobra para hacer rotaciones y que se mantenga el nivel”.
Situación contractual. “Termino contrato y por tema de partidos no me llega para renovar. La opción que tenía no me da con los cinco meses que estuve lesionado. Estoy tranquilo y quiero disfrutar del tiempo que sea, que no se cuanto es. No lo quiero pensar mucho. Prefiero disfrutar del momento, de estar arriba y del objetivo de ascender, que se me ha dado pocas veces en mi carrera”.