Ximo Navarro, ante la prueba del algodón

Ximo Navarro golpea el balón en el partido contra el Zaragoza Quintana

El Deportivo ha recuperado a Ximo Navarro en el momento indicado. Entre idas —la incorporación de Adrià Altimira— y venidas —la lesión de David Mella y la marcha internacional de Lucas Noubi—, Antonio Hidalgo ha encontrado una alternativa de primer nivel para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

La reaparición del nacido en Guadahortuna (Granada) en el Reino de León significó la recuperación total de una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial, sufrida a principios del mes de octubre en el empate contra el Almería en Riazor. Un frenazo en seco para un futbolista que ya el curso pasado se había perdido los últimos meses de competición y que, de hecho, le obligó a comenzar la pretemporada al margen y perderse la gira por Inglaterra.

De este modo, la campaña ya había comenzado de lado para el lateral derecho. Tuvo que esperar hasta la cuarta jornada de Liga para disfrutar de su primera titularidad a las órdenes del nuevo entrenador, precisamente ante el Sporting de Gijón. Rival con el que se vuelve a reencontrar ahora tras dejar atrás un nuevo calvario y asentarse en el carril diestro.

La posición de lateral derecho ha sido un agujero que, durante once partidos, el preparador deportivista tuvo que tapiar sin nadie específico para ello. La llegada de Adrià Altimira, aparte de recolocar definitivamente a mente a Lucas Noubi y Miguel Loureiro en el eje de la zaga, sirvió para resolver el quebradero de cabezas.

La incorporación del catalán y la recuperación de Ximo se solaparon, pero en lugar de competir por el mismo puesto, han formado la nueva sociedad en el costado derecho del Deportivo. “Estos dos partidos después de la lesión de Mella hemos compartido banda. La verdad es que es fácil jugar con él. Viene de Primera y tiene calidad, nos estamos sintiendo bien y cómodos. El míster está contando con nosotros por ahora. Partido a partido seguro que iremos a mejor”, deslizó el granadino en la rueda de prensa de este miércoles.

Una conexión funcional en la que, en Ceuta, Antonio Hidalgo encontró la solución a la baja del de Teo hasta final de temporada. El Alfonso Murube fue el escenario del reestreno de Ximo a la titularidad, y no fue una prueba sencilla. Además de bailar pegado a Abdoul Koné, uno de los extremos más regateadores de Segunda División, le pesó haber estado en el dique seco de octubre a enero. "Estoy bien, poco a poco mejor. El otro día me encontré físicamente mejor que en Ceuta. Después de cinco meses sin jugar, llegar y jugarlo casi todo… para mí era como una pretemporada. Me dolía todo”, confesaba.

Ximo Navarro: "No llego al número de partidos para renovar" Más información

La actuación contra el Zaragoza confirmó el crecimiento que ya había dejado destellos contra los ceutíes y su capacidad para aguantar los 90 minutos en pie, pero ahora llega el momento de la verdad.

La semana más exigente de la competición regular, con tres partidos en apenas ocho días, se presenta como la prueba del algodón para Ximo Navarro. Un reto personal para verificar que vuelve a estar a tono y que puede soportar la tralla a la que cada vez están más sometidos los profesionales del balompié.

“Estoy preparado para hacerlo al 100% si me toca el sábado. Es verdad que para la próxima semana ya hay dos partidos, pero bueno, ahí ya decidirá el míster. Hay equipo de sobra para hacer rotaciones y que se mantenga el nivel”. Tres jornadas para demostrar que, pese a sus 36 años, todavía está para ir a la guerra. Quizás esa sea una de las principales dudas del club con el jugador. Con el ascenso a Primera División en el horizonte, Fernando Soriano, director deportivo del conjunto blanquiazul, deberá valorar si el rendimiento sobre el campo y su disponibilidad física compensan.

El lateral desconoce qué pasará con su futuro y, ante la incertidumbre, se centra en conseguir el ascenso. “Termino contrato (en junio) y, por número de partidos, no me llega para renovar. La opción que tenía no me da con los cinco meses que estuve lesionado. Estoy tranquilo y quiero disfrutar del tiempo que sea, que no sé cuánto es. No lo quiero pensar mucho. Prefiero disfrutar del momento, de estar arriba y del objetivo de ascender, que se me ha dado pocas veces en mi carrera”.

Una espera tensa por conocer cómo se resuelve su situación contractual, pero que le despista de la meta a alcanzar. Además de verbalizar que el objetivo es volver a pisar ocho años después la Primera División, se muestra confiado en lograrlo. “Nuestro objetivo es ascender y cada vez falta menos. Llegamos bien a este tramo final y creo que lo vamos a conseguir. El vestuario está muy animado y hay buen ambiente. Desde que empezó la liga hemos estado en buenas posiciones. Habla bien del equipo. La temporada es buena y llegamos en un buen momento a estos últimos meses. Tengo el convencimiento de que lo vamos a conseguir”, sentenció.