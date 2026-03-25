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Dépor

Toshack, extécnico del Dépor, sufre demencia

"Si hablamos por la tarde, es posible que no recuerde que también hablamos por la mañana”, confiesa su hijo Cameron

Israel Zautúa
Israel Zautúa
25/03/2026 17:28
Toshack, durante su etapa en el DeportivoFotografía de archivo del entrenador del Deportivo Toshack
Toshack, durante su etapa en el Deportivo
Archivo DXT Campeón
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El exentrenador del Deportivo John Benjamin Toshack sufre demencia, según ha revelado su hijo Cameron Toshack en una entrevista en Daily Mail

“Es una enfermedad terrible. Lo vemos en la memoria a corto plazo. Hablo con él casi todos los días y, si hablamos por la tarde, es posible que no recuerde que también hablamos por la mañana”, confiesa su hijo, que jugó en el Cardiff City en 1991 y que posteriormente también ejerció como entrenador y asistente técnico.

Cameron Toshack explica que su padre, de 77 años de edad, a pesar de sufrir demencia, recuerda detalles de su trayectoria profesional con precisión.

“Si le pregunto sobre sus días en Liverpool, San Sebastián o Madrid, los detalles son sorprendentes. El otro día me habló de un partido del Real Madrid contra el Milan de Sacchi y cómo modificó su centro del campo para lidiar con Marco van Basten. Es como si el partido hubiese sido ayer”, manifestó su hijo al diario inglés.

Paso por Riazor

John Benjamin Toshack sucedió a Arsenio Iglesias en el banquillo del Deportivo en el verano de 1995, después de que el equipo conquistara su primera Copa del Rey, frente al Valencia.

Con el técnico galés, la escuadra coruñesa ganó la Supercopa de España, en agosto de 1995, frente al Real Madrid, al que se impuso 3-0 en Riazor en el partido de ida y 1-2 en el Santiago Bernabéu en el choque de vuelta.

El Dépor finalizó la Liga 1995-96 en la novena posición. Continuó en el banquillo al curso siguiente, pero fue destituido tras la jornada 23, con el equipo en la quinta posición con 40 puntos, a quince del Real Madrid, líder.

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