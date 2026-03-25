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Dépor

Mulattieri entra directo al 'top 5' de la jornada 31

El tanto del italiano fue elegido entre los mejores del pasado fin de semana de la Liga Hypermotion

Sergio Baltar
25/03/2026 15:14
Mulattieri rematando a gol en el Deportivo-Zaragoza
Mulattieri rematando a gol en el Deportivo-Zaragoza
Quintana
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El gol de Samuele Mulattieri no solo tuvo el premio de una trascendental victoria para el Deportivo contra el Zaragoza. Y es que la belleza del pase en largo de Ximo Navarro, la dejada de Zakaria Eddahchouri y el remate al primer toque del ariete transalpino han valido para que LaLiga colocase la diana como una de las cinco mejores de la jornada 31 en Segunda División.

Concretamente, el tanto del italiano fue seleccionado como el quinto más 'top' del pasado fin de semana. El gol de Mulattieri abre una lista que continúa con el 0-3 de Dani Lorenzo al Cádiz, tras recibir en la frontal y ejecutar un túnel a un rival para definir ante el meta. En el escalón del bronce, LaLiga sitúa el 0-1 del Albacete al Racing, obra de Jefté, que controló con la derecha y en carrera un pase al espacio y chutó con la izquierda. 

Se cuela como número dos el remate de Gonzalo Petit en Zubieta tras hacerse con un balón suelto en la semiluna del área y colocarlo en la escuadra izquierda de Aitor Fraga. Por último, encabeza la clasificación la extraordinaria volea de Florian Miguel, con la que el Burgos se puso por delante ante el Córdoba.

De esta forma, el Deportivo logra colarse no solo en la lista de mejores goles de la jornada 31 de la Liga Hypermotion, sino también en la de paradas.

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