La última gran tarde de Dani Barcia con el Deportivo

Dani Barcia en el disparo que supuso su primer gol con el Deportivo Quintana

Los más de seis meses que separan el partido de ida en Riazor entre Deportivo y Sporting con el que se celebrará este sábado a las 21.00 horas en El Molinón han hecho cambiar muchas cosas, en especial a Dani Barcia.

El central zurdo atraviesa ahora su momento con menos protagonismo desde que se asentó en el primer equipo blanquiazul, en la temporada 2023-24. El de Cambre solo ha disputado quince minutos en las últimas doce jornadas de Liga. Un rol muy diferente que contrasta con el ejercido en las primeras jornadas.

Dani Barcia abrazó la titularidad en los once primeros encuentros del curso. Una racha que le convirtió en uno de los indiscutibles para Antonio Hidalgo durante los dos meses exactos en los que el conjunto herculino desconoció la victoria. El periodo positivo más duradero de la temporada y que colocó al Dépor como uno de los invictos del fútbol español a esas alturas de la campaña.

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Aunque ahora viva la otra cara de la moneda y haya pasado medio año, Dani Barcia no se olvida de lo que sintió el 6 de septiembre de 2025, el día de su gran tarde en Riazor, al menos en el plano personal. El Sporting de Gijón, líder por aquel entonces con pleno de victorias, llegaba a Riazor con la etiqueta de ser un equipo de gran fiabilidad atrás (solo había encajado un gol) y con mucha pegada en área contraria al dominar como pocos las jugadas de estrategia y las transiciones ofensivas. Sin embargo, en Riazor no cumplieron ninguna de las facetas que había demostrado tener en las fechas anteriores.

Gran culpa del pobre partido de los rojiblancos la tuvo Barcia. Poco le importó tener en frente a los Jonathan Dubasin, César Gelabert —en los que el Grupo Orlegi desembolsó cuatro millones de euros— y Juan Otero. El canterano secó el frente de ataque de los gijoneses con cinco recuperaciones, nueve contribuciones defensivas y seis despejes. Unos números muy relacionados con el buen posicionamiento sobre el campo y que complementó con la contundencia en el choque físico ante el delantero colombiano, uno de los jugadores más físicos y rápidos de Segunda División.

No contento con eso, el llegado al club en benjamines encontró la inspiración suficiente para estrenarse como goleador. Y no fue de cualquier manera. Enganchó una volea con pie izquierdo ante la que nada pudo hacer Rubén Yáñez para, en el minuto 89, dar la primera victoria del Deportivo como local y así poner a Riazor a 119 decibelios, superando al que presume ser el más ruidoso de la historia del fútbol español. “No escuché mucho, estaba en otro mundo”, indicó tras la contienda.

Su primer tanto como deportivista llegó en una de sus mejores tardes como blanquiazul y, aunque no parece que vaya a tener la oportunidad de repetirlo, el recuerdo perdura.