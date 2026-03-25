La épica del Deportivo, ¿casualidad o virtud?

Yeremay, Mulattieri y Escudero celebrando en primer plano el gol del italiano contra el Zaragoza German Barreiros

El Deportivo vive en este epílogo del mes de marzo un momento feliz. Posicionado en la segunda posición de la Liga Hypermotion que le otorgaría un regreso a Primera sin el peaje del playoff. Con un mullido colchón de cinco puntos sobre los equipos que no jugarían esta final a cuatro en la postemporada. Y todavía saboreando un tijeretazo de tres puntos sobre el liderato. En A Coruña brilla el sol después de encontrar casi sobre la bocina la manera de remontar al Zaragoza en Riazor y cerrar en alto la fiesta del sábado.

Fue la tercera vez que el conjunto deportivista logró darle la vuelta a un marcador dentro de los últimos cuatro partidos de competición. Un hecho que demuestra convicción, pero quizá también relacionado con una alta dosis de azar. La moneda no para de salirle cara al Dépor.

Sin embargo, cuando las cosas suceden siempre de la misma manera, quizá la fortuna no sea un elemento tan determinante. El Deportivo, que hasta el encuentro contra la Real Sociedad B únicamente había ganado al Almería a domicilio tras comenzar perdiendo, ya ha repetido modus operandi en su último trío de triunfos. Solo el Granada, que comenzó también golpeando primero, logró escaparse de la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo.

El refranero castellano es tan rico que casi se podría llegar a asegurar sin necesidad de una comprobación empírica que hay un dicho aplicable a cada realidad. Y en su coyuntura actual, el Deportivo podría agarrarse a aquello de que “la suerte hay que buscarla”.

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Porque no es, ni mucho menos, una casualidad que el cuadro deportivista haya alcanzado resultados positivos en los tramos finales de sus encuentros. El cuadro deportivista ha sumado 11 puntos totales a partir de los goles marcados y recibidos más allá de la frontera del minuto 75.

A las seis unidades perdidas en los encuentros contra el Eibar (1-1), Castellón (1-3), Andorra (1-1) y Cádiz (2-2) hay que contraponerle las 17 cosechadas gracias a los empates en el último cuarto de hora y el tiempo añadido de los partidos frente a Leganés (2-2), Sporting (1-0), Valladolid (1-1), Córdoba (1-3) y Cultural Leonesa (0-1), además de las citadas remontadas contra Almería (1-2), Real Sociedad B (2-3), Ceuta (1-2) y Zaragoza (2-1).

Nadie más

De este modo, de entre los seis equipos que actualmente ocupan la media docena de posiciones de cabeza de la Segunda División, el Deportivo es el equipo que más rédito le ha sacado a estos tramos finales de partido. Le sigue de cerca el Castellón, con nueve puntos logrados tras el minuto 75 y ya se queda con tres el Racing de Santander. Mientras, el balance del último cuarto de hora más el tiempo añadido es negativo para el Almería, el Málaga y Las Palmas. Todos ellos coinciden: han perdido cuatro puntos.

Clave en este sentido es la capacidad de producir y conceder poco. Y es que el combinado de Riazor es el que más goles esperados (xG) ha sido capaz de generar en estos tramos finales y el que menos goles esperados concede. La estadística mide la claridad de las ocasiones previamente al momento de remate, en función de parámetros como la posición del atacante, los defensas y el portero o el tipo de pase.

En este sentido, y siempre según Wyscout, el Dépor acumula 14,88 xG a favor en los 31 encuentros disputados hasta la fecha, unas décimas más que el Almería (14,26), que sin embargo transforma menos (14 contra 17) y concede mucho más (13,02 xG contra los únicamente 8,99 del equipo blanquiazul).

Así, el Dépor dispone de pegada, como demuestran sus 17 goles, pero también sabe minimizar al rival. Por lo tanto, no es de extrañar que sume más que nadie.

La estadística, sin embargo, puede leerse también desde un prisma que no habla tan bien de la escuadra de Riazor. Porque, en parte, el Deportivo se maneja con tanta autoridad en cuanto a fuego hacia el adversario en los tramos finales de los encuentros porque llega a muchos de ellos ‘necesitando’ el gol. Han sido pocas las victorias contundentes y los partidos resueltos por el combinado coruñés antes de este último cuarto de hora. Y en los que sí ha sucedido eso, el equipo de A Coruña ha podido engrosar sus estadísticas ofensivas gracias a su notable capacidad contragolpeadora.

El Racing remonta más

Más allá de estos números y a pesar de ser el equipo instalado en la zona noble que mejor se mueve en estas circunstancias, el Dépor no es el equipo que más remonta.

De hecho, durante toda la primera vuelta, los pupilos de Antonio Hidalgo no habían sido capaces de voltear por completo ningún marcador: si empezaban perdiendo, como mucho empataban. Como ya se ha citado, la dinámica cambió en Almería y en este último mes se ha potenciado.

La mejora no le vale para imponerse todavía a los registros del Racing de Santander, el conjunto que ha sido capaz de ganar más veces pese a estar por debajo en el marcador. Los de José Alberto lo han logrado hasta en seis ocasiones, dos veces más que Dépor y Málaga y tres más que Sporting, Burgos, Eibar y Albacete.

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Mirando únicamente hacia la zona noble, el Almería y el Castellón han culminado dos remontadas, mientras que Las Palmas solo lo ha conseguido una vez.

Contando también los empates cosechados tras situaciones de desventaja nadie logra más puntos que el equipo cántabro. El Racing se ha puesto en desventaja en 15 partidos, pero conseguir 19 unidades gracias a sus seis victorias y a su única igualada. Mientras, el Dépor es segundo con 15, pues a sus cuatro victorias le añade tres tablas (Leganés, Almería en casa y Valladolid). Casi en el lado opuesto aparece Las Palmas, un equipo que remonta ‘poco’ pero porque apenas se encuentra en ese guion de partido: únicamente ha estado por detrás once veces y en cinco de ellas acabó empatando o ganando.

Así, sin ser el equipo con mejor capacidad de reacción del campeonato, el Deportivo sí está llegando muy entero en cuanto a posibilidades al término de sus encuentros. Puede que en ocasiones falte físico o fútbol, pero incluso en esos casos, siempre puede aparecer la convicción para arañar resultados como estos últimos que le permiten seguir soñando despierto.