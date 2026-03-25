Invasión blanquiazul en El Molinón para acabar con el mal fario

Petxarroman pugna por un balón durante el Sporting-Dépor del pasado cursoTemporada 2024-2025Sporting de Gijón - Deportivo 2-1 Fernando Fernández

La invasión blanquiazul que se espera el sábado en El Molinón presenta el escenario ideal para que el Deportivo acabe con su mal fario en el estadio gijonés durante el siglo XXI. Nueve veces ha visitado la escuadra coruñesa el feudo sportinguista en los últimos 26 años y apenas ha registrado dos victorias, lo que confirma los serios problemas del equipo herculino para sacar algo bueno de una plaza en la que el pasado curso, en el retorno al fútbol profesional, los deportivistas sufrieron una derrota, la cuarta de este siglo en tierras gijonesas.

Unos 600 aficionados blanquiazules presenciaron el duelo de la pasada campaña entre el Sporting y el Dépor en El Molinón. Este sábado, sin embargo, se espera un desplazamiento masivo de los seguidores deportivistas, debido a las desavenencias entre el club asturiano y sus hinchas por las medidas tomadas por la entidad rojiblanca para esta cita. Primero, el Sporting declaró el partido como Día del Club y exigió a sus abonados un suplemento (cantidad que, según anunció el Sporting este miércoles, les será descontada de la compra de una futura entrada en los próximos seis meses o del abono de la temporada 2026-27). Además, el pasado lunes, el club asturiano puso a la venta las entradas sin ningún tipo de restricción. Cualquier aficionado, sea de Gijón o de A Coruña, puede adquirir su localidad. Se trata de una decisión que facilita el desplazamiento de los seguidores del Deportivo a El Molinón para apoyar a los suyos. Así que se espera que el número de seguidores blanquiazules sea muy superior a las 570 entradas que el conjunto rojiblanco facilitó al equipo deportivista para sus aficionados.

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Muro a derribar

Sin duda, la presencia del deportivismo en las gradas supondrá un aliciente extra para que los pupilos de Antonio Hidalgo intenten derribar el muro en el que se ha convertido El Molinón para la escuadra herculina en el presente siglo.

La fortuna ha dado la espalda al bloque deportivista en el estadio sportinguista durante los últimos 26 años. Casi se ha repetido el patrón de las doce primeras visitas de la historia del Dépor a Gijón, entre duelos de Segunda División y dos choques de Copa, que se saldaron con once derrotas y un empate. A partir de 1940, los números se equilibraron y el Dépor se impuso en doce de sus siguientes 27 visitas, hasta su triunfo en el torneo copero (0-1) en enero de 1999, con un gol de Donato. Pero rojiblancos y blanquiazules no se vieron las caras hasta diez años después, en marzo de 2009, con un claro cambio de signo en sus pulsos entre ambos en El Molinón. Cuatro triunfos del Sporting, tres empates y solo dos victorias del Dépor se han producido desde entonces.

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En las temporadas 2008-09, 2009-10 y 2010-11, rojiblancos y blanquiazules compitieron en Primera División y El Molinón se convirtió en una plaza inexpugnable para el conjunto coruñés, dirigido por Miguel Ángel Lotina durante aquellos tres cursos.

El 15 de marzo de 2009, ambos conjuntos se midieron en la jornada 27. El Dépor era sexto con 42 puntos y el Sporting decimotercero con 30. Los locales, entrenados por Manolo Preciado, se impusieron (3-2) con goles de Luis Morán, David Barral, de penalti, y Cote. Las dianas del equipo coruñés fueron obra de Sergio González y Riki, ambas desde los once metros.

En la campaña siguiente, la escuadra herculina también se marchó con los bolsillos vacíos, después de que el Sporting, de nuevo con Preciado en el banquillo, ganara (2-1) con tantos de Bilic y Diego Castro, también de pena máxima. El asturiano Adrián López firmó el gol del Dépor.

Una temporada después, en la jornada 35, un gol de David Barral, de penalti, en el minuto 89, impidió la victoria blanquiazul (2-2) y metió al conjunto herculino en la zona de descenso, cuando solo restaban tres partidos de Liga. El Dépor acabó bajando a Segunda.

La siguiente visita a El Molinón se produjo durante el curso 2013-14, en la categoría de plata. Fue el año en el que el cuadro coruñés, entrenado por Fernando Vázquez, terminó ascendiendo, pero cayó en el feudo rojiblanco (2-0).

En las temporadas 2015-16 y 2016-17, ambas en Primera, el Dépor sumó en tierras gijonesas. De la mano de Víctor Sánchez del Amo, se llevó un 1-1 en febrero de 2016, gracias a un gol de Luis Alberto. Un curso después, con Pepe Mel, venció (0-1) con una diana de Pedro Mosquera.

En enero de 2019, Sporting y Dépor se cruzaron de nuevo, en Segunda División. Álex Bergantiños adelantó a los blanquiazules en el minuto 7. Djurdjevic empató en el 13 y apenas dos minutos después, Christian Santos firmó el 1-2 definitivo. Fue el último triunfo del Deportivo en El Molinón.

Ambas escuadras se encontraron de nuevo en la campaña siguiente en la categoría de plata. Djurdjevic fue el goleador de los rojiblancos otra vez. El delantero serbio, nacionalizado montenegrino, abrió el marcador a los cinco minutos, pero Ager Aketxe, de penalti, selló el 1-1 en el 90+5.

El pasado curso, el Dépor jugó en Gijón en la jornada 39, cuando ya tenía la permanencia asegurada y pocas opciones de jugar el playoff. Perdió 2-1 y el tanto blanquiazul lo consiguió Iván Barbero.