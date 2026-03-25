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Dépor

El Sporting podría recuperar a dos jugadores para el encuentro ante el Dépor

Andrés Cuenca y Rubén Yáñez ya han entrenado con el resto del grupo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
25/03/2026 14:24
Rubén Yáñez en el Deportivo-Sporting de la primera vuelta
Rubén Yáñez en el Deportivo-Sporting de la primera vuelta
Javier Alborés
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El Sporting de Gijón ya ha puesto en marcha su preparación para el encuentro de este sábado (21.00 horas) ante el Deportivo. La previa del duelo de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion ha estado marcada por las desavenencias entre el club asturiano y sus aficionados, lo que puede acabar provocando que El Molinón se tiña de blanquiazul.

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Pero la plantilla dirigida por Borja Jiménez sigue a lo suyo. El exentrenador del Dépor ha dirigido esta mañana una sesión en la que contó con dos novedades: el regreso al trabajo grupal del portero Rubén Yáñez y del central Andrés Cuenca.

Cuenca, que recaló a la entidad rojiblanca en el mercado invernal cedido por el Barcelona, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo tras su debut el 8 de febrero contra el Huesca. Mientras tanto, Yáñez, habitual bajo palos, padeció una lesión de grado 2 en el aductor largo izquierdo.

Esta mañana, ambos participaron en la sesión al mismo ritmo que sus compañeros. Aun así, puede que sea pronto para que participen en el envite ante el Deportivo. Serán el cuerpo técnico, con Borja Jiménez a la cabeza, y el staff médico los encargados de medir su evolución a lo largo de los diferentes entrenamientos de la semana.

Por su parte, el Deportivo espera poder contar con un Miguel Loureiro que se perdió el encuentro ante el Real Zaragoza por un esguince de tobillo que sufrió contra el Ceuta. 

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