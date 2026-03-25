Djalminha sigue brillando: así fue su golazo por la escuadra en un Brasil-Argentina

Djalminha, entrevistado en el Fut Summit de Río de Janeiro FS

La calidad nunca se pierde. Y si no, que se lo pregunten a Djalminha. A sus 55 años, el exfutbolista del Deportivo sigue dejando grandes imágenes cada vez que se muestra ante el público con un balón de fútbol. La última, su golazo en un Brasil-Argentina.

El que fuera talentoso mediapunta blanquiazul y de la Canarinha fue uno de los participantes del encuentro de exhibición de Showbol en el que las dos principales potencias del fútbol sudamericano midieron sus fuerzas, en el contexto del Rio Fut Summit 26. Dicho encuentro fue impulsado por el propio Djalma, que formó equipo con Romario, el meta Júlio César o Felipe Melo y se enfrentó a una Argentina en la que destacaba su antiguo compañero Turu Flores.

Golaço de Djalminha em Brasil x Argentina, showbol. pic.twitter.com/xJGhYspGRM — ge (@geglobo) March 24, 2026

Con un 2-2 en el marcador, dejó un golazo para el recuerdo con un chut desde el centro del campo que se coló por la escuadra, tal y como lo han recogido las imágenes del canal ge, de Globo. No fue el único tanto de Djalma, que ayudó a la 'verdeamarelha' a ganar el trofeo frente a su eterno rival.