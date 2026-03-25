Cristian Herrera, en el momento del cambio con Altimira, en el Dépor-Zaragoza Quintana

La hora de partido ya se había cumplido ante el Zaragoza y el Dépor empataba con el cuadro maño (1-1). Álvaro Ferllo acababa de salvar una ocasión muy clara de gol ante Dani Gómez y poco después llegaba el primer cambio de los blanquiazules. Era el minuto 64, se retiraba Altimira y entraba, entre silbidos, Cristian Herrera. Una música de viento más dirigida al técnico Antonio Hidalgo, ubicado en la antigua zona de cabinas de radio, sancionado por acumulación de tarjetas. No debió de ser, aun así, sencillo para el jugador canario ingresar en el verde en el contexto de ese ambiente enrarecido.

Y es que Herrera, que anunció su renovación por un curso con el Dépor en mayo de 2025, hasta que salió desde el banquillo ante el cuadro maño, solo había disputado en 2026 en Liga 13 minutos en el triunfo ante el Ceuta (1-2). Precisamente en ese encuentro ejerció en una demarcación que se adapta bastante bien a sus características: la de jugador de enganche, detrás del punta, puesto en el que se situó Mulattieri. Muestra de su buen desempeño en el Alfonso Murube está que participó en la jugada trenzada que culminó en el 1-2.

“Hay que tomar decisiones. 'Alti' no tenía molestias. Necesitábamos un jugador más a pie, ha venido Luismi a su situación más natural. Con Luismi teníamos otro jugador más para esa superioridad. Hemos decidido apostar por gente de ataque que nos diera esa presencia, presente en esa última línea”, justificaba en sala de prensa Antonio Hidalgo al ser preguntado por el ingreso en el verde de Herrera.

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Un futbolista que puede ahora obtener beneficio de la ausencia por lo que resta de campaña de David Mella para ser una opción en la banda, si es que el técnico de Granollers no repite el plan y opta de nuevo por la dupla Ximo-Altimira. De ser así, Herrera se perfila como un posible refresco de cara a la segunda parte en El Molinón. Otra opción es que pueda jugar en la posición que deja libre Stoichkov, que cumplirá contra el cuadro asturiano ciclo de amonestaciones.

Además de poder ejercer como enganche, también lo ha empleado en ocasiones el Dépor como ‘falso nueve’. Aunque no es un delantero al uso, la campaña pasada, en la que disputó 589 minutos, marcó dos goles. Más allá de la escasa presencia que ha tenido hasta ahora en el Deportivo en el torneo doméstico, saliendo siempre desde el banquillo, este año de momento no se ha estrenado como goleador.

Al margen de los guarismos que aporta cada fin de semana desde el club apelan también al factor humano. “Es un jugador de club, de equipo, de vestuario. No para de entrenar. Es un ejemplo para muchos compañeros (...) Para nosotros es muy importante dentro del grupo y aporta mucho, aunque el domingo no juegue”, incidía el director deportivo blanquiazul Fernando Soriano al ser preguntado por si se contemplaba su salida en el mercado de invierno ante la escasez de minutos y oportunidades.

No se queda atrás en elogios Hidalgo, que siempre ha puesto en valor el trabajo de Herrera y su profesionalidad. “Es un tío increíble. Trabajador, un currante y que sabe de qué va la profesión. Está jugando ahí en la izquierda, metido hacia dentro y tiene gol. Sabe moverse entre líneas y en esos espacios”, comentaba en la pretemporada. Y a pesar de su poca presencia en los siguientes meses, siempre que se le ha preguntado por él, ha contado con el favor del preparador blanquiazul. Ante el Zaragoza fue su primer cambio y en este tramo final Cristian Herrera busca la redención.