Zakaria Eddahchouri y el valor de desequilibrar como suplente

Zakaria Eddahchouri, entrando desde el banquillo y dando indicaciones en el Deportivo-Zaragoza Germán Barreiros

En el fútbol de los cinco cambios, los relevos desde el banquillo adquieren un rol todavía más determinante que los sustitutos de antaño. Poder sustituir a la mitad de los jugadores de campo es un nuevo 'as' a disposición de los entrenadores, que multiplican su capacidad de intervención durante los partidos gracias a contar con dos ‘cartas’ más para modificar el guion de los encuentros.

Sin embargo, una cosa son las ventanas que abre el reglamento y otra diferente disponer de piezas propicias para provocar impacto. No es fácil entrar al verde después de vivir desde la banda gran parte de un encuentro. No es sencillo subirse a un tren en marcha y dejar huella. Por eso mismo, el rol de revulsivo ha adquirido un extraordinario valor añadido que futbolistas como Zakaria Eddahchouri se encargan de demostrar.

Pocos hay en esa función de acicate mejores que el delantero holandés en la actual Liga Hypermotion. Porque el impacto de Zaka entrando desde el banco ha sido muy potente este curso. Y frente al Real Zaragoza, el pasado sábado, siguió expandiéndose.

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El neerlandés, que ha vuelto al banco ante su irregularidad y la irrupción de Bil Nsongo, sumó una nueva muesca en su currículum en forma de contribución goleadora. No fue esta vez con un remate propio, sino con una dejada de cabeza con la que asistió a Samuele Mulattieri para que el italiano, llegando desde atrás, conectase una extraordinaria volea a bote pronto.

El punta neerlandés sumó con ese pase su cuarta asistencia del curso, segunda entrando desde el banquillo, ya que se añade a la firmada en el duelo frente al Almería de la primera vuelta (1-1) en Riazor. Aquel día, puso a correr a Yeremay Hernández con un control y un pase para que el canario encarase a Chirino y culminase una obra de museo.

Fue un pase de gol con incidencia real en el marcador y que permitió al Deportivo sumar dos puntos más, algo que no ha sido habitual en las cifras de Eddahchouri, más encargado de sentenciar encuentros que de modificar el resultado de los mismos.

El gol

Si la mitad de las asistencias de Zaka llegaron ingresando al césped en la segunda parte, el porcentaje de goles como suplente es todavía superior. Eddahchouri ha marcado 9 tantos en lo que va de liga. Dentro de ese total, 5 se produjeron bajo condición de suplente: el hat-trick contra el Mirandés, el 4-0 frente al Huesca y el 0-2 contra el Albacete.

Los 3 últimos tantos del ex del Telstar (doblete a la Cultural y gol contra el Eibar) sí llegaron ya con él formando parte del once. Pero es a través de su bagaje como revulsivo como asusta de verdad. Porque a pesar de haber jugado únicamente 255 minutos desde el banco (el 19% de su volumen total), el 53% de sus cifras de cara a puerta son como suplente.