Antonio Hidalgo junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido contra el Zaragoza del pasado sábado en Riazor Quintana

El Deportivo se prepara para una Semana Santa que espera iniciar el domingo espoleado entre vítores y ramos, después de imponerse al Sporting de Gijón este sábado a domicilio y no terminar como penitente tras sendos partidos como local ante Córdoba y Málaga para culminar un maratón de tres encuentros en ocho días.

Y con el objetivo de tener al equipo a punto para este trío de compromisos el equipo, tras descansar el domingo, inició este lunes el primero de los entrenamientos, cuatro en total esta semana, uno de ellos tras el partido en El Molinón.

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La sesión consistió en trabajo para los jugadores lesionados o con molestias, como son el caso de Miguel Loureiro, aquejado de un esguince de tobillo y Yeremay, recuperándose de unas molestias en el pubis. Asimismo, el entrenamiento fue de carácter voluntario para el resto de futbolistas. El cuerpo técnico herculino es consciente de que la exigencia de trabajo de esta semana será alta pero quiere al mismo tiempo preservar las energías de un equipo al que a estas alturas de campaña le pueden empezar a pesar las piernas y que cuenta con jugadores por encima de los 2.000 minutos de juego.

Aunque será una semana normal de trabajo, sí que incidirá de manera un poco más quirúrgica en las necesidades de cada integrante de la plantilla y por lo tanto, las cargas serán individualizadas. Es decir, habrá tareas de trabajo más específico para aquellos jugadores más renqueantes.

Cargados de minutos

Al margen de que a estas alturas del curso todos los futbolistas juegan con dolor y molestias, algo habitual en el fútbol, hay jugadores que llevan ya acumulados muchos minutos en sus piernas. Uno de ellos y que además suma cada fin de semana muchos kilómetros es Mario Soriano. El mediapunta acumula ya 2.681 y ha sido titular en todas las jornadas ligueras. También están por encima de los 2.000 minutos Yeremay y Loureiro. Se acercan también a los dos mil jugadores como Quagliata o Diego Villares. Y casi una decena de futbolistas, la mayoría titulares, están por encima de los mil minutos.

Llegan ahora tres compromisos importantes, dos en Riazor, contra Córdoba y Málaga y uno a domicilio, frente al Sporting, tras los que el Dépor puede seguir afianzando o incluso dar todavía un salto más en la clasificación. En dos de los tres choques de la primera vuelta el conjunto blanquiazul salió victorioso. Le ganó en la jornada cuatro, el pasado 6 de septiembre al Sporting de Gijón en Riazor, en un duelo en el que Dani Barcia marcó el gol de la victoria casi al final del encuentro.

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El borrón fue en la jornada nueve, el 12 de octubre, ante el Málaga, cuando perdió de forma clara en La Rosaleda (3-0). Un choque en el que Chupete marcó un doblete y completó la goleada Rafa para el cuadro boquerón. En la jornada 14, el 16 de noviembre en el Nuevo Arcángel, los coruñeses, tras adelantarse en el marcador por medio de Quagliata, lograron sobreponerse a un gol en propia de Lucas Noubi. Yeremay y Mella culminaron la remontada en el Nuevo Arcángel (1-3).

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Tiene ahora por delante el Dépor el reto de tratar de mejorar sus registros en estos duelos de la primera vuelta y al mismo tiempo hacer malabares en un once con algunas bajas obligadas en El Molinón. Además, será vital ese control de esfuerzos y minutos para poder culminar nueve días frenéticos de los que el Dépor tratará de salir victorioso y remarcar sus opciones de ascenso directo.