Póquer de cedidos en Pasarón, aliado Luis Chacón

Alberto Sánchez, Guerrero, Rubén López y Martín Ochoa (de espaldas) en Pasarón PONTEVEDRA SAD

Nueva semana sin excesivas alegrías para los jugadores que el Deportivo tiene cedidos en diferentes equipos de Segunda División y Primera RFEF. Cuatro de ellos se dieron cita en Pasarón, con Guerrero, Martín Ochoa, Rubén López y Diego Gómez (ausente por sanción), reuniéndose en el derbi entre Pontevedra y Ourense CF.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Quién sabe lo que supondrá el penalti que el futbolista de Pontedeume transformó en el cierre de la jornada de Segunda en Castalia para el empate de la Cultural ante el Castellón (1-1). Para el equipo leonés, y también para el propio Dépor, al que el mediapunta echó un cable para ponerle piedras en el camino a uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso. 90 minutos y buen partido de Chacón y de la Cultu, aunque el empate no es suficiente en su carrera por salir de los puestos de descenso.

Petxarroman (Andorra). El lateral vasco volvió a la titularidad y disputó 70 minutos en la derrota ante el Eibar. Tras cuatro jornadas sin perder, el cuadro de El Principado cayó por la mínima en casa ante el conjunto armero, tras un tanto de Peru Nolaskoain en la primera parte del que no lograron reponerse.

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Bouldini (Granada). Cuarta semana consecutiva sin vestirse de corto para el delantero marroquí. El Granada, que a los cinco minutos de juego ya iba ganando 0-2, se llevó los tres puntos de Zubieta gracias a los tantos de Petit y Manu Lama y se aleja a ocho puntos del descenso.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). No hubo goles este fin de semana en A Malata. El centrocampista coruñés fue titular en el empate ante el Barakaldo, aunque en el minuto 58 abandonó el terreno de juego para dejar su sitio a Pascu. El cuadro departamental finalizó la jornada fuera del playoff.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). Este sábado hubo derbi gallego en Pasarón y reencuentro entre deportivistas a préstamo. Adrián Guerrero salió de inicio en el duelo ante el Pontevedra hasta que fue sustituido en el minuto 83 para dejar su sitio a Miguel Prado y ganar un defensa tras la expulsión de Jerin Ramos. Martín Ochoa entró al terreno de juego después del descanso para tratar de encontrar el tanto de la victoria, pero ambos equipos estuvieron desacertados de cara a puerta y el encuentro terminó 0-0. El Ourense se sitúa a tan solo un punto del descenso.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Por parte del Pontevedra, Rubén López disfrutó de su cuarta titularidad consecutiva y fue sustituido en el 70, seis minutos después de ver la tarjeta amarilla. Diego Gómez, que no pudo cumplir sanción la pasada jornada al suspenderse el encuentro ante el Arenas de Getxo, vio el partido desde la grada ya que se acumulan las amonestaciones que recibió durante la primera vuelta en el Cartagena. El conjunto granate marca la zona de playoff empatado a puntos con los siguientes tres clasificados, aunque con un partido menos.

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Kevin Sánchez (Cartagena). El Cartagena no consigue volver a la senda de la victoria y cayó ante el Atleti B en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Kevin Sánchez volvió a ser suplente y entró tras el descanso cuando el marcador todavía reflejaba un 0-0 que se mantuvo hasta el descuento. Pero en el 91, Miguel Cubo adelantó al filial colchonero, siete minutos después el lateral albinegro Marc Jurado fue expulsado y Rafa Llorente sentenció desde el punto de penalti.