Miguel Loureiro acelera y apunta al Sporting-Deportivo

Miguel Loureiro cubre a Pablo Vázquez en un saque de esquina en el partido de ida ante el Sporting Archivo Dxt

El Deportivo se rehace rápido a la marcha internacional de Lucas Noubi recuperando a su central más líder. Miguel Loureiro fue la nota positiva de la sesión matinal de este martes después de que volviese a entrenar con normalidad junto a sus compañeros sobre el campo de Abegondo. Un regreso clave y que refuerza la línea defensiva del Deportivo para la visita de este sábado a las 21.00 horas en El Molinón.

El jarro de agua fría de la ausencia del central belga, convocado para dos partidos de fase de clasificación para el campeonato europeo sub-21, lo es menos con la vuelta de Miguel Loureiro. El cercedense formó parte del primer entrenamiento de la semana para preparar el choque ante el Sporting de Gijón.

Con Yeremay ya en escena, las miradas estaban puestas en cómo evolucionaba el zaguero blanquiazul de su esguince de tobillo sufrido en la victoria por 1-2 ante el Ceuta. Una fuerte entrada de Joaquín Matos le obligó a abandonar el terreno de juego tras el paso por los vestuarios y dejó su lugar a un Lucas Noubi que, tras quedarse en blanco ante el Granada, volvía a disfrutar de minutos.

“Tiene bastantes molestias. Está difícil que llegue”, confesaba Antonio Hidalgo en la previa a la visita del Zaragoza. Pese a ejercitarse por separado durante toda la semana, Loureiro no llegó a tiempo para el encuentro ante los maños y dejó paso a la pareja formada por Arnau Comas y Lucas Noubi, que solo habían jugado sin Loureiro una vez, ante Las Palmas.

Ambos superaron con nota el examen e hicieron que el segundo partido del Deportivo sin Miguel Loureiro, titular en 29 de las 31 jornadas de campeonato, pesase menos. Ahora Antonio Hidalgo respira tranquilo. Recupera a su central de confianza para enfrentarse a un conjunto asturiano con uno de los frentes de ataque más temibles de Segunda División.

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Sin David Mella, recién operado de su rodilla izquierda, y Lucas Noubi, concentrado con su selección desde el lunes, Pablo García, además del más que habitual Bil Nsongo, fue el único representante del Fabril.