Las 24 víctimas del 'Virus FIFA' para las próximas jornadas de Segunda

Lucas Noubi y Peio Canales, durante el Dépor-Racing Germán Barreiros

El 'Virus FIFA' vuelve a irrumpir en LaLiga Hypermotion justo cuando la temporada comienza su tramo decisivo. Mientras en Primera la competición se detiene durante los parones de selecciones, Segunda, a pesar de ser también fútbol profesional, continúa su curso, obligando a muchos equipos a rehacerse y a competir en clara desventaja.

En esta ventana internacional, hasta 24 futbolistas de 15 clubes diferentes tendrán que afrontar los dos próximos partidos sin piezas importantes debido a que la próxima semana habrá jornada intersemanal. E incluso hay excepciones como el Castellón, que, al coincidirle jugar el pasado lunes ante la Cultural, perderá a sus futbolistas durante tres encuentros.

El impacto es especialmente notable en la zona alta, donde equipos que luchan por el ascenso a la máxima categoría ven cómo su estructura se quiebra de forma considerable. El Racing, que continúa liderando la tabla a pesar de perder ventaja al caer el sábado ante el Albacete, no podrá contar con un total de cinco futbolistas: Eriksson (Suecia sub-21), Guliashvili (Georgia), Puerta (Colombia), Jorge Salinas (España sub-19) y Peio Canales (España sub-21). Salvo el guardameta, los otros cuatro son titulares habituales en el conjunto dirigido por José Alberto.

En una situación similar, aunque no de tanta magnitud, están el resto de escuadras que pelean por alcanzar la élite del fútbol español. El Deportivo no tendrá a Lucas Noubi en El Molinón al ser convocado por Bélgica sub-21. El central fue titular en diez de las últimas trece jornadas y es una ausencia importante en la zaga deportista debido a la lesión de Loureiro, que, aunque avanza en su recuperación, todavía no se sabe en qué condiciones llegará al duelo ante el Sporting, y a unos Barcia y Comas que no terminan de asentarse.

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De los equipos que forman actualmente la zona de playoff, el Almería pierde a Stefan Dzodic (Serbia sub-21), el Málaga a Adrián Niño (España sub-21) y a Aarón Ochoa (Irlanda sub-21), aunque la parte positiva para Funes es que ni Izan Merino ni Chupete han entrado en la lista de David Gordo. Las Palmas no podrá contar con Herzog (España sub-21) y el Castellón con Cipenga (República del Congo) y Awer Mabil (Australia).

También hay equipos que, a pesar de estar en una posición más cómoda, prácticamente a la misma distancia de las dos zonas clave de la Liga, sufren ausencias sensibles. Dani Requena abandonará unos días la dinámica del Córdoba para competir con España sub-21, y la Real B tendrá que asumir la baja de Ochieng, que ha sido citado por Kenia. El atacante del filial donostiarra se marcha justo en un gran momento personal, tras haber anotado seis goles en las últimas seis jornadas.

Los que luchan por sobrevivir

De la parte baja, donde los equipos viven con la alarma encendida y cada punto puede suponer una vida extra en la pelea por mantener la categoría, la situación no es mejor. Siete equipos pierden a futbolistas que están siendo importantes durante las últimas semanas en sus respectivos equipos. El Granada no podrá contar durante dos jornadas con Luca Zidane (Argelia), su portero titular, el Andorra, ni con el también guardameta Yako (Hungría) ni con Minsu (Corea del Sur sub-23), un futbolista que estaba siendo decisivo durante las últimas semanas para el conjunto del Principado. El Cádiz perderá a Diakité (Mali), el Leganés a Cissé (Guinea) y a Saïd (Mauritania), el Valladolid a Peter Federico (República Dominicana), el Zaragoza a Álex Gomes (España sub-18) y el colista, el Mirandés, a Ali Houary (Marruecos sub-23) y Nikic (Montenegro) en un momento crítico.

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Frente a este escenario, solamente hay siete equipos que no tendrán que lamentar la marcha de ningún efectivo. Burgos, Eibar, Sporting, Ceuta, Albacete, Huesca y Cultural Leonesa podrán competir con total normalidad, algo que en este tramo de la temporada puede marcar diferencias. Los cinco primeros pelean por colarse en la promoción a falta de once jornadas para el final de la Liga, y los dos restantes se encuentran sumergidos en la zona de descenso. De hecho, el futbolista del conjunto leonés Barzic renunció a ir con la selección sub-21 de Croacia para poder ayudar a sus compañeros en dos choques clave en la lucha por una complicada salvación ante Huesca y Andorra.

Así, el 'Virus FIFA' vuelve a evidenciar un problema estructural de la categoría de plata: la falta de igualdad competitiva en uno de los momentos más decisivos del curso. Con apenas dos meses de temporada regular por delante, las convocatorias internacionales no solo condicionan a los equipos durante dos partidos, sino que podrían terminar influyendo en el desenlace del torneo.