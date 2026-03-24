La parada de Álvaro Ferllo a Dani Gómez en el Dépor-Zaragoza, en el 'top-5' de la jornada 31 de Segunda

Álvaro Ferllo, durante un lance de juego del Dépor-Zaragoza Quintana

El portero del Deportivo Álvaro Ferllo logró colarse en el 'top-5' de paradas de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion gracias a la intervención que realizó ante Dani Gómez en el partido entre el Dépor-Zaragoza (2-1). En el minuto 63 del duelo, con el 1-1 en el marcador, el arquero riojano demostró felinos reflejos con una parada que evitó el que habría sido el segundo tanto maño.

El delantero le había marcado en el seis de partido, tras un disparo cruzado, que impactó en la madera y ante el que no pudo hacer nada el guardameta blanquiazul. Este se desquitó impidiendo que el Zaragoza se llevase botín alguno de Riazor. Y gracias a su buen hacer la competición liguera compartió en un tuit en sus redes sociales en el que incluyó su parada junto a las de Álvaro Aceves (Valladolid), Cristian Joel (Sporting), Guillermo Vallejo (Ceuta) y Luca Zidane (Granada).

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No es la primera vez que las actuaciones bajo palos de Álvaro Ferllo da puntos al Deportivo. El arquero, que no tuvo su mejor debut al encajar dos goles en las tablas ante el Cádiz (2-2), ha ido a más con el paso de las jornadas. Además de haber dado puntos gracias a sus paradas logró el pasado mes de enero en el empate ante Las Palmas detener un penalti, algo que no lograba ningún portero del Dépor desde la campaña 2019-2020.