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Dépor

La afición del Dépor aprueba los recibimientos: "Aunque a lo mejor lo gafas, yo creo que esto suma"

En la previa del duelo ante el Zaragoza, la hinchada blanquiazul recibió al autobús del equipo coruñés entre cánticos y bengalas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
24/03/2026 19:35
Aficionados del Dépor, en la previa ante el Zaragoza
Aficionados del Dépor, en la previa ante el Zaragoza
DXT
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El recibimiento organizado en Riazor el pasado sábado en la previa del partido entre Deportivo y Zaragoza no dejó indiferente a nadie. Cánticos, bengalas y cientos de aficionados acompañaron al autobús del equipo blanquiazul dos horas antes de la cita, con el objetivo de apoyar y alentar a los jugadores de cara al tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, debido a que, en ese momento, aún quedaban una docena de jornadas por disputarse (ahora once), la iniciativa no estuvo exenta de debate. Una parte de la hinchada coruñesa se preguntó si ese tipo de actos no serían un poco prematuros y podrían añadir una presión extra a los jugadores, a falta todavía de dos meses para el final de Liga. Otros, en cambio, consideraron que sí era el momento de apretar desde ya, y pidieron que se continúe haciendo en los seis duelos que quedan por celebrarse en el estadio herculino.

Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza

Galería | Todas las imágenes del recibimiento al Deportivo antes del partido contra el Zaragoza

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En la previa del encuentro ante los maños, Dxt Campeón recogió distintos testimonios entre los deportivistas, donde se pudo comprobar esta diferencia de opiniones, aunque la balanza se inclinó de forma clara a favor de recibir a los blanquiazules de aquí al final del curso. “Controversial, puede salir muy mal, puede jugar una mala pasada al equipo. Pero está guay vivirlo”, afirmó el primer entrevistado antes de derrotar al Zaragoza, tratando de poner un poco de prudencia en todo este asunto. Su compañero, también cauto, añadió: “Aunque a lo mejor lo gafas, yo creo que esto suma. Al final, el ambiente está genial y los jugadores, si salen a ganar, perfecto”.

Un aficionado de mayor edad apeló a la tradición: “Es una cosa histórica porque antiguamente también se hacía. La gente viene, lo disfruta, lo vive. Yo los haría en los seis partidos que quedan porque eso también motiva a los futbolistas. Los jugadores nos necesitan a nosotros, y nosotros necesitamos a los jugadores”.

Por último, el pensamiento más común se basó en la idea de reforzar el vínculo equipo-grada y varias opiniones siguieron el mismo camino: “A mí me gusta que se haga ya, creo que hay que conectar un poco con los jugadores y que sientan el cariño e ir a por todo desde el principio”.

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