El Sporting pone la alfombra para la invasión de la afición del Deportivo a El Molinón

La afición del Dépor en la última visita a El Molinón la temporada pasada FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo viaja este sábado a Gijón para medirse al Sporting en lo que puede quedar en la memoria como uno de los grandes desplazamientos de la afición blanquiazul en los últimos años. Las citas en tierras asturianas siempre están marcadas en rojo en el calendario deportivista, pero las desavenencias entre el club asturiano y sus aficionados pueden acabar provocando que El Molinón termine convertido en un pequeño Riazor.

Todo comenzó con la decisión del Sporting de declarar la visita del Dépor como Día del Club y exigirle a sus abonados un suplemento para acudir al encuentro que se iba por encima de los 20 euros. Esto provocó la reacción de la afición sportinguista, que con Ultra Boys a la cabeza manifestó su intención de acudir al encuentro si la entidad no rectificaba. El conflicto fue a más después de la reunión del propio club con Unipes (Unión de Peñas Sportinguistas), en la que no se encontró ninguna reunión y la propia organización hizo un llamamiento a todos los abonados para plantarse y no acudir al estadio en el duelo con el equipo coruñés.

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Lejos de dar un paso atrás, la directiva del Sporting decidió responder a este órdago el lunes con la puesta a la venta de las entradas para el encuentro de este sábado sin ningún tipo de restricción. Cualquier aficionado, sea de Gijón o de A Coruña, puede adquirir su localidad para acudir este fin de semana a El Molinón con la única exigencia de pagar el precio de la misma e identificarse con nombre y DNI, ya que son tiques nominativos. Un máximo de seis puede retirar cada usuario, con precios que van actualmente desde los 56 a los 82 euros.

Alto riesgo

Y no quedan demasiados asientos libres ya en el estadio gijonés. Con una capacidad que se va por encima de 29.000 espectadores, de los cuales 24.000 son abonados, varios medios asturianos apuntaban que a lo largo del lunes ya se habían vendido más de 2.000 entradas. Según esos mismos medios, muchas de ellas habían ido a parar a manos de aficionados del Dépor. Habrá que ver cómo avanza la semana, pero todo hace indicar que habrá mucha más representación blanquiazul en las gradas de El Molinón que esas 570 localidades que el Sporting le facilitó al club coruñés por el acuerdo entre ambas entidades.

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La situación es más delicada, si cabe, debido a que el encuentro ha sido declarado de alto riesgo. Además de aumentar el dispositivo de seguridad, este tipo de designación conlleva que no se permitan distintivos del equipo visitante en las zonas del estadio que no estén destinadas a la presencia de los seguidores rivales.

La parroquia sportinguista no ha parado de manifestarse públicamente en contra de esta medida por parte del club, con temor de que El Molinón pueda dejar una imagen que quede en la historia negativa del equipo rojiblanco, con su estadio conquistado por seguidores deportivistas.