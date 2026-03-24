El portero Pablo Brea, compañero de Ian Mackay en la 2020-21, ficha por el Estradense de Tercera RFEF

Pablo Brea, en su presentación como nuevo jugador del Estradense @CD_Estradense

La vida da muchas vueltas y más en el caso de los futbolistas. Después de se conociese recientemente el regreso de Óscar Pinchi a España para fichar por el CD Extremadura, de Segunda Federación, otro ex del Dépor, el guardameta compostelano de 24 años Pablo Brea tiene nuevo destino. El que fue segundo portero del Dépor junto a Ian Mackay en la 2020-2021 en Primera RFEF con Borja Jiménez, tiene ya nuevo destino para lo que resta de curso, el Estradense. Curiosamente Brea se estrenó con el primer equipo blanquiazul el mismo día que Yeremay. Fue el 2 de diciembre de 2021, en el debut de los coruñeses en la Copa del Rey ante el UCAM Murcia (3-4). Un encuentro en el que el genio canario marcó un golazo que dio el pase de ronda.

Ahora Pablo Brea defenderá los colores del Estradense, equipo que milita en el Grupo I de Tercera Federación y que es rival en la lucha por el ascenso con Montañeros y Atlético Arteixo. Se trata de uno de los presupuestos más altos de la categoría y que en la actualidad ocupa la séptima posición, con 37 puntos. Guarismos muy lejanos de sus aspiraciones, que pasan por subir, y de un liderato que comparte la SD Compostela con el Arosa, ambos con 53 unidades en su casillero. Precisamente, el arquero podría debutar en Ponte dos Brozos este sábado a las 17.30 horas. No será su primera incursión en esta categoría, ya que el curso pasado disputó cinco partidos con el Boiro, con un balance de una victoria, cuatro empates y el mismo número de tantos encajados. Curiosamente su estreno la campaña con el cuadro boirense fue en Ponte dos Brozos, en un duelo que se saldó con empate (1-1).

Pablo Brea, en su debut con el Boiro, ante el Atlético Arteixo el curso pasado Pedro Puig

"Empecei no Calo, vivo alí, logo fichei polo Compostela y de alí firmei no Deportivo. Estiven dende cadetes ata o primeiro equipo. Antes de chegar a competir no primeiro equipo cedéronme o Coruxo (2019-2020), a antiga Segunda B, e posteriormente debutei no Fabril, xoguei alí ese ano e subín o primeiro equipo (2021-2022). O seguinte ano repetín, pero como tercer porteiro (2022-2023) e marchei cedido o Arenteiro de Primera Federación (2023-2024). Esa tempada estivemos a piques de entrar no playoff e o remate rescindo co Deportivo e marcho a San Sebastián de los Reyes (2024-2025) do que volvo en xaneiro dese ano e mes e medio no Boiro e agora estou aquí", así resumía Brea su trayectoria en un vídeo colgado en las redes sociales del Estradense.

Pablo Brea, en el partido entre el Dépor y el Guijuelo (2-0) de Copa en la 2022-23 Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón

El cancebero también explicó el porqué se decantó por el conjunto de A Estrada. "Que sexa un club de cerca da miña casa, que o final sempre estiven seguindo e presente, pois tiven familiares que xogaron eiquí e con moita ilusión de volver a sentir o que é a enerxía que se sinte nun campo no fútbol. Comentáronme que era un sitio no que ía a estar moi ben, que me ía adaptar moi rápido, que a xente acóllete moi rápido e que tiña uns seareiros expectaculares. Iso tamén axudoume un pouco a decidirme", expuso.

"Son un porteiro que ten moita serenidade, intento transmitir tranquilidade e seguridade. Non fago accións tolas, nunca foi o meu estilo nunca e gústame moito xogar cos pés, saír en xogo aéreo, aportar e incluso ser un máis na saída de balón", zanjó.