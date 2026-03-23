Ya se conoce el horario del Huesca-Deportivo en la jornada retro de Segunda División

Gol de Mella ante el Huesca en Riazor Patricia G. Fraga

LaLiga ha dado a conocer este lunes los horarios de la trigésimo quinta jornada del curso en Segunda División. Un encuentro que enfrentará al Deportivo con el Huesca y que estará marcada por la nostalgia que se sentirá en ambos bandos. No solo por ser el fin de semana de las camisetas retro, sino porque ambas aficiones se reencontrarán con dos exdirigentes de su equipo a los que guardan mucho cariño.

El Deportivo visitará El Alcoraz el domingo 12 de abril a las 16.15 horas. Además de en el canal habitual de LaLiga Hypermotion TV, el encuentro también se podrá seguir a través de la Televisión de Galicia y de Gol TV.

El conjunto herculino y José Luis Oltra volverán a cruzarse en su camino ese mismo día. Una relación que ambas partes recuerdan emocionados en la que escribieron una de las hazañas más importantes del club coruñés en su historia. 91 puntos que devolvieron a los de Riazor a Primera División y que, quince años después, sigue siendo el récord de la categoría. Su periplo con los oscenses no ha comenzado de la mejor manera. Debutó con derrota ante el Almería por 1-3.

Ese no será el único reencuentro. Antonio Hidalgo se sentará de nuevo en el banquillo de El Alcoraz, aunque del lado visitante. El técnico catalán regresará a su anterior hogar. En la que levantó al conjunto altoaragonés de la zona baja hasta la lucha por ocupar posiciones de playoff hasta el final en un periodo de algo más de temporada y media.

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Su papel con los azulgrana llamó la atención de varios clubes de España, entre ellos, el Dépor, que tuvo que esperar a que equipos de un escalón superior como el Osasuna tomasen una decisión final para poder cerrar la contratación del de Granollers.

Una jornada que removerá el cajón de las emociones, sobre todo por la iniciativa lanzada por LaLiga para retroceder a lo de antes. El Deportivo vestirá una camiseta inspirada en la suplente de color blanco diseñada por la marca herculina Rafrei, que vistió el Deportivo entre noviembre de 1987 y diciembre de 1990.

El Dépor jugará la jornada retro con una camiseta inspirada en la Rafrei blanca de finales de los años 80 Más información

Día y hora de los próximos partidos del Dépor

Jornada 32: Sporting-Deportivo; sábado 28 de marzo, 21.00 horas

Jornada 33: Deportivo-Córdoba; martes 31 de marzo, 20.00 horas

Jornada 34: Deportivo-Málaga; sábado 4 de abril, 18.30 horas

Jornada 35: Huesca-Deportivo; domingo 12 de abril, 16.15 horas