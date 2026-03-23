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Dépor

Vinculan a tres Riazor Blues con amenazas a un varón el día del partido contra el Atlético en enero

Las primeras investigaciones descartan que este enfrentamiento se produjese entre hinchadas rivales con motivo del encuentro de Copa

Agencias
23/03/2026 11:55
Mulattieri, lamentándose durante la celebración del gol del Atlético de Madrid
Mulattieri, lamentándose durante la celebración del gol del Atlético de Madrid
Quintana
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La Policía Nacional investiga a tres personas vinculadas a los 'Riazor Blues' por un delito leve de lesiones y otro de amenazas producidos el pasado 13 de enero antes del partido de Copa del Rey que enfrentaba al Deportivo y el Atlético de Madrid en A Coruña.

Según ha detallado la Policía en una nota de prensa, durante esa jornada, un ciudadano denunció haber sido víctima de lesiones y amenazas por parte de tres individuos sobre las 15.30 horas en un altercado producido en la Avenida de Peruleiro.

Ese mismo día, a las 21.00 horas, se jugaba la eliminatoria de la Copa del Rey entre el Dépor y el Atlético de Madrid, declarado partido de alto riesgo, aunque las primeras investigaciones realizadas han descartado que este enfrentamiento se produjese entre hinchadas opuestas.

Sin embargo, en el marco de esta investigación, los agentes identificaron a los presuntos tres autores del incidente que, tal y como ha apuntado la Policía, "estarían vinculados al grupo ultra 'Riazor Blues'".

Según ha destacado la Policía, se trata de "prevenir, investigar y monitorizar estos fenómenos violentos" en relación a los grupos ultra deportivos, dentro del Plan de Reducción de Violencia en Eventos Deportivos, así como de la aplicación de la Ley 19/2007 contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

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