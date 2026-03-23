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Dépor

Pinchi regresa a España para terminar la temporada en Segunda Federación

El último equipo del canterano del Dépor había sido el Volos de la primera división de Grecia

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
23/03/2026 12:43
Óscar Pinchi jugará en el CD Extremadura de Segunda Federación
Óscar Pinchi jugará en el CD Extremadura de Segunda Federación
@CDExt1924
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Nuevo destino para el exatacante del Dépor Óscar Pinchi, que este domingo fue anunciado por el CD Extremadura, equipo que milita en el Grupo IV de Segunda Federación, como nuevo jugador para lo que resta de campaña del cuadro extremeño. Un club fundado en 2022 y que ha ido encadenando ascensos hasta llegar a Segunda RFEF, en su cuarto año de vida.

El futbolista regresa a España tras su aventura en la primera división griega, en la que jugó enrolado en el Volos, club en el que fichó en verano de 2025. Con el combinado heleno disputó 12 partidos ligueros y 521 minutos, en los que no llegó a marcar. Además, jugó dos encuentros de Copa, en los que también se fue de vacío. El futbolista se vio mermado, además, por las lesiones que lastraron su rendimiento. Tras salir de la entidad griega, llega ahora al CD Extremadura, que actualmente está fuera del playoff de ascenso a Primera RFEF y que es sexto con 47 puntos, a uno de la zona de privilegio. 

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No era su primera experiencia internacional, ya que antes había pasado por las escuadras de Caykur Rizespor y Esenler Erokspor, de la primera y segunda división turca, respectivamente. Formada en las categorías inferiores del Dépor, con el que llegó a debutar con el primer equipo y donde estuvo cuatro campañas, en España pasó por varios equipos. Con el Extremadura UD, el curso 2019-20 en Segunda, le marcó a los blanquiazules un doblete. También militó en las filas de Fuenlabrada, Racing de Ferrol, Mirandés, Las Palmas y Atlético Madrileño. 

El atacante, de 30 años, inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera en el Extremadura, compitiendo en Segunda Federación, categoría que de momento no había pisado. El futbolista admitió en una entrevista concedida a este diario, que durante los años que el Deportivo estuvo en Primera Federación le llamaron para regresar, pero finalmente no cristalizó su retorno a A Coruña. 

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