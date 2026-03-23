Óscar Pinchi jugará en el CD Extremadura de Segunda Federación @CDExt1924

Nuevo destino para el exatacante del Dépor Óscar Pinchi, que este domingo fue anunciado por el CD Extremadura, equipo que milita en el Grupo IV de Segunda Federación, como nuevo jugador para lo que resta de campaña del cuadro extremeño. Un club fundado en 2022 y que ha ido encadenando ascensos hasta llegar a Segunda RFEF, en su cuarto año de vida.

El futbolista regresa a España tras su aventura en la primera división griega, en la que jugó enrolado en el Volos, club en el que fichó en verano de 2025. Con el combinado heleno disputó 12 partidos ligueros y 521 minutos, en los que no llegó a marcar. Además, jugó dos encuentros de Copa, en los que también se fue de vacío. El futbolista se vio mermado, además, por las lesiones que lastraron su rendimiento. Tras salir de la entidad griega, llega ahora al CD Extremadura, que actualmente está fuera del playoff de ascenso a Primera RFEF y que es sexto con 47 puntos, a uno de la zona de privilegio.

Pinchi: "El descenso del Dépor me dolió mucho, pero tuve que hacer mi trabajo" Más información

No era su primera experiencia internacional, ya que antes había pasado por las escuadras de Caykur Rizespor y Esenler Erokspor, de la primera y segunda división turca, respectivamente. Formada en las categorías inferiores del Dépor, con el que llegó a debutar con el primer equipo y donde estuvo cuatro campañas, en España pasó por varios equipos. Con el Extremadura UD, el curso 2019-20 en Segunda, le marcó a los blanquiazules un doblete. También militó en las filas de Fuenlabrada, Racing de Ferrol, Mirandés, Las Palmas y Atlético Madrileño.

El atacante, de 30 años, inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera en el Extremadura, compitiendo en Segunda Federación, categoría que de momento no había pisado. El futbolista admitió en una entrevista concedida a este diario, que durante los años que el Deportivo estuvo en Primera Federación le llamaron para regresar, pero finalmente no cristalizó su retorno a A Coruña.