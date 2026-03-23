Antonio Hidalgo arenga a los seguidores en el recibimiento del equipo antes del Dépor-Zaragoza en Riazor German Barreiros

“Por mucho que lo explique... lo tienes que vivir y sentir dentro”. Antonio Hidalgo vivió este pasado sábado en Riazor su primer baño de masas como deportivista. Un recibimiento digno de una final, aunque a los coruñeses aún les quedaban doce por delante.

En los prolegómenos del partido contra el Zaragoza el deportivismo se concentró de forma masiva por primera vez en este curso para arropar al equipo antes del choque contra el conjunto maño. Miles de aficionados apostados a ambos lados de la carretera, que aumentaban en número una vez que el autocar blanquiazul se acercaba a la plaza de Portugal. Subían también ahí los decibelios y alumbraban las primeras bengalas una vez que el transporte herculino enfilaba Manuel Murguía para terminar su trayecto en el templo coruñés.

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“Ves cuando el autobús se acercaba en Riazor y se hace pequeña la avenida. Hay un momento en el que no se ve nada por las bengalas y de repente se abre todo, en la entrada en el estadio, y ves a toda la gente en el costado animando. Vas viendo las caras de éxtasis, de felicidad por empujar y creer. Ha sido muy bonito”, indicaba en sala de prensa Hidalgo tras el duelo. Entre vítores, arengas y bufandas blanquiazules comenzaban a bajar del autocar los protagonistas y uno de los primeros era precisamente el míster, que exaltado y mucho menos comedido de lo que se suele mostrar en sala de prensa, alentaba a las masas con los brazos en alto.

El técnico no acaba de ganarse el favor de la grada, que de nuevo al escuchar su nombre por la megafonía del estadio, respondió de forma mayoritaria con silbidos. Después de unas últimas instrucciones a su equipo técnico todavía en el verde, el preparador abandonó la zona destinada a los entrenadores ¿El motivo? El de Granollers tuvo que seguir el encuentro desde la grada después de haber visto contra el Ceuta la quinta amarilla de la temporada. El míster lo hizo desde una de las antiguas cabinas de radio del estadio, acompañado de miembros del staff y se le vio en todo momento muy activo.

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Comenzó dentro de la misma, pero rápidamente abrió la ventana y pasó a apoyarse en el marco de la misma. Además en varias ocasiones durante el encuentro se comunicó a través del móvil. Abajo, en la banda, su segundo, Ignasi Vilafranca, encargado de dirigir a los jugadores blanquiazules. Y con el primer cambio en el Dépor, que se produjo en el minuto 64, de Altimira por Cristian Herrera, los ánimos volvieron a caldearse. Los aficionados respondían a la sustitución con silbidos, dirigidos los reproches al técnico por un trueque que levantó ampollas.

Muchos de los seguidores ubicados en Tribuna se giraban hacia la posición en la que se encontraba Hidalgo, como si quisiesen pedirle cuentas al técnico. Casi sobre la bocina, como se ha acostumbrado el Dépor en los últimos tiempos a ganar, se llevó los tres puntos. Hidalgo solo pudo rendirse ante el empuje de los más de 24.000 aficionados presentes en Riazor. “Ha sido brutal, es una victoria que parte de la afición. Nos han empujado desde el inicio, nos han soportado en nuestros malos momentos (...) Es un orgullo vivir este tipo de noches”, dijo en sala de prensa.

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El recibimiento, el ambiente en el partido, la posterior celebración una vez concluido el encuentro de los jugadores con los seguidores en perfecta comunión... Todo se dio de cara para que el deportivismo viviese una de sus grandes noches. Recordó a ese espíritu del último ascenso, ante el Barça B y todo lo que rodeó a ese encuentro, comenzando con un corteo y posterior recibimiento. Una conjura a la que seguramente se aferrará ahora el deportivismo, pensando en los choques que quedan por delante en Riazor. Ese aliento necesario y también esa presión por subir a la que Hidalgo, admitió en pasadas comparecencias, que aún se estaba acostumbrando.

Y es que la envergadura y exigencia de un club con la historia y alcurnia del Deportivo no siempre es sencilla de digerir: “Mi trayectoria no tenía la dimensión que tiene el estar en A Coruña. Lo voy entendiendo y asumiendo. Lo vivo de manera positiva. Podemos mejorar y el equipo está en buena línea. Prefiero verlo así. Noto la ilusión de la afición y la presión. Llámalo ansiedad por subir, subir y subir (...) Coruña es increíble, pero sabemos dónde estamos. Es un club que mete presión”. Y consciente de esa responsabilidad y presión con la que tiene que vivir el técnico del Dépor también está esa otra cara, la de la inquebrantable fe de una hinchada que le brindó su primera gran noche a Hidalgo.