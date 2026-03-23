LA LUPA | Deportivo 2-1 Zaragoza: Donde el juego no llega, lo hace la fe

Ximo Navarro, disputando el balón con Dani Tasende en el Deportivo 2-1 Zaragoza Quintana

Otra vez al final. Otra vez remontando. El Dépor se ha abonado a los triunfos agónicos. No le queda otra al conjunto herculino, incapaz en los últimos encuentros de cerrar por su portería y, por ende, abonado a ir a remolque.

Volvió a suceder en el Deportivo 2-1 Zaragoza, aunque el guion fue diferente al de las últimas semanas. El Deportivo, quizá espoleado por el calor que sintió de su afición ya desde los momentos previos al choque, salió de la caseta ofreciendo una versión que se acerca mucho a su techo futbolístico. Y ni siquiera el golpe asestado por el conjunto maño le hizo dudar.

No se le indigestó el 0-1, al que respondió siendo más y mejor durante una primera parte de mucho control y fluidez que se tradujo en llegadas, pero no en ocasiones manifiestas. Le falta veneno al equipo deportivista y más sin sus extremos.

Aun así, le dio para empatar bien pronto. Y con la igualada restaurada, parecía que el combinado herculino encontraría la llave en la segunda mitad. Que era solo cuestión de tiempo.

Pero el Zaragoza reaccionó y, con las modificaciones de David Navarro, le quitó el balón al conjunto blanquiazul para dejar de sufrir, cambiar la inercia del choque y obligar a Antonio Hidalgo a abonarse a la épica, juntando prácticamente a cuatro delanteros, para encontrar el premio final del gol. Llegó en un envío directo sobre los dos puntas, una suerte que el combinado coruñés no suele manejar de manera óptima, pero que frente al penúltimo clasificado le permitió obtener tres puntos para seguir creyendo.

Repetir lo que funciona

Ya definitivamente sin David Mella y con Yeremay muy entre algodones, Antonio Hidalgo calcó prácticamente el once de Ceuta. La única modificación fue la obligada de Noubi por el lesionado Loureiro, con Arnau Comas repitiendo en el perfil izquierdo del centro de la defensa y el belga en el derecho, como ya sucedió en la segunda mitad del Alfonso Murube.

La disposición en inicio de juego del Deportivo, con los centrales muy abiertos y Villares en posición central para fijar a los puntas del Zaragoza. Mario se ubicaba a una altura superior, con Luismi y Stoichkov de 'interiores' y los laterales altos y abiertos

Sin embargo, como en cada partido, hubo matices diferentes. Y en esta ocasión, ante un rival menos presionante, el plan pasaba por ser un equipo mucho más combinativo, capaz de progresar a partir de su primera superioridad con los centrales y Villares para, a partir de ahí, acelerar.

De esta manera, el Deportivo se estructuró con Noubi y Comas relativamente abiertos para dar salida al equipo por los carriles intermedios y el capitán pivotando entre ellos, mientras Mario Soriano era el encargado de buscar las recepciones en una altura superior.

No estaban implicados en esa salida ni Ximo Navarro, ni Quagliata, pues ambos tenían reservado un rol clave en otras instancias del ataque.

Tiempo para ejecutar

Le ofreció tiempo y espacio al equipo de casa el Zaragoza, que entró al partido con una estructura de 4-4-2 en defensa que priorizaba defender en zona, pero acababa siendo muy pasiva.

No le importaba al conjunto maño que el Deportivo manejase el balón entre sus centrales con tal de no permitir pases entre líneas. Pero fueron precisamente esas facilidades concedidas a Noubi y a Comas las que ayudaron al cuadro coruñés asentarse de manera sencilla en campo rival.

El tres contra dos que Villares conformaba con el belga y el catalán daba una primera ventaja al Deportivo, que tenía entonces dos opciones. Por un lado, buscar a espaldas de los dos puntas y demasiado lejos de los mediocentros rivales a Mario. Conectando con el ‘21’, el Dépor le permitía a su cerebro recibir con margen para que decidiese el siguiente movimiento. Siempre el correcto en cuanto a dirección y ritmo.

El Deportivo se juntaba en la derecha con Stoichkov, Alti y Ximo, además de los dos mediocentros. Si el Zaragoza basculaba, Luismi aparecía dentro para recibir en la zona débil. La acción acaba con el andaluz recibiendo. Ya sin ventaja, devuelve a la derecha y Alti centra para que Bil remate fuera

Por el otro, si Mario no era el elegido, el camino estaba hacia el exterior, encontrando a Altimira o a Quagliata, futbolistas encargados de amenazar por fuera.

El reconvertido a extremo derecho y el lateral zurdo recibían casi siempre solos gracias al trabajo invisible de las referencias interiores. Porque Ximo se interiorizaba desde el lateral para fijar la atención del rival y abrir líneas hacia Alti, mientras que en la izquierda el señuelo era un brillante Luismi Cruz, no tan cómodo en las recepciones en ese perfil pero hábil a la hora de ubicarse.

Derecha ganadora

Fue Cruz una pieza a la que buscar en el lado débil cuando el Deportivo se juntó en la derecha, algo que sucedió constantemente. Ahí, en ese perfil diestro, el trío conformado por Ximo, Alti y Stoichkov se cansó de fabricar ventajas desde sus movimientos complementarios. Los tres se repartían pasillos y alturas. Y la solución aparecía de manera tan constante que no era ni necesario mirar hacia el otro lado. Todo fluía en esa derecha ganadora.

El Deportivo encuentra a Luismi entre líneas. El andaluz conduce hacia atrás, pero encuentra a Mario, que gira al lado opuesto hacia Alti. Ximo detecta que el catalán será el receptor e inicia un desmarque en el carril intermedio para arrastrar a Pinilla (pase más fácil sobre Alti) y ofrecerse como solución en profundidad

De esta manera, Stoichkov era casi siempre el encargado de fijar a la última línea del Zaragoza, mientras Ximo contribuía ubicándose en el carril intermedio —entre el pasillo exterior y el central— prácticamente como un mediapunta más. A partir de su ubicación, no solo abría el camino hacia Alti, sino que una vez el ex del Villarreal recibía, Navarro ejecutaba casi por sistema rupturas con los que amenazar la profundidad y ofrecerle una salida a su compañero.

De hecho, así fue como llegó el gol del empate. El Deportivo jugaba con ritmo. Movía el balón y separaba al Zaragoza lo suficiente como para que Mario recibiese. Y lo logró una vez más en esa jugada del minuto 19, con Soriano girándose y filtrando un pase interior a Stoichkov mientras Ximo le generaba el espacio arrastrando a Tasende y Radovanovic.

La acción del 1-1, de nuevo en el carril derecho. El Deportivo mueve el balón rápido y logra encontrar a Mario Soriano liberado entre puntas y medios. El '21' gira y tiene por delante al triángulo para decidir. Ximo rompe por dentro y se lleva la atención de Radovanovic y Tasende. Stoichkov lo detecta, frena su carrera y se ofrece al apoyo para recibir y chutar a gol

Hundir y robar

Así, esta continuidad ofensiva permitía al Deportivo hundir de manera constante al Zaragoza y estar preparado para recuperar el balón lo antes posible. El equipo viajaba junto y eso permitía que dispusiese de la densidad necesaria para incomodar en la presión tras pérdida.

Fueron pocas, muy pocas, las veces en las que el equipo de casa tuvo que correr para atrás en una gran primera mitad. Le ayudó, además, su agresividad en los reinicios estáticos —saques de puerta— del Zaragoza emparejando hombre a hombre.

No encontró oxígeno el conjunto zaragocista en esas acciones y tampoco supo cómo progresar cuando el Deportivo le esperó de manera más pasiva situado en un bloque alto y cohesionado que permitía que el rival saliese a través de Insua, pero le negaba cualquier opción de pase.

El Deportivo alternó momentos de presión alta con otros de intención más pasiva. En la imagen, el conjunto blanquiazul condiciona al Zaragoza para que sea Insua quien construya y se junta para evitar cualquier pase a cercano. No hay soluciones y todo acaba con un balón largo para el que Noubi y Comas están preparados

Todo se convertía así en un juego directo que el equipo coruñés controlaba solventemente. Siempre, salvo en la acción del 0-1, en la que Quagliata pecó de condescendiente con Aguirregabiria y Soriano no llegó a la permuta —también estuvo algo laxo— para marcar a Dani Gómez tras el corte diagonal de Pinilla del que se responsabilizó correctamente Comas.

Perder el control

Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad. Navarro, que había intentado sin éxito generar un cuadrado en el centro del campo para fabricar superioridad numérica sobre Soriano y Villares, modificó el guion dando entrada a Seidu por Pinilla y a Cumic por Kodro.

Con este doble movimiento, el Zaragoza empezó a disponer de más futbolistas cercanos a la base de la jugada y, a la vez, fijó de manera adecuada a la línea defensiva del Deportivo para que no ‘saltase’ hacia delante. Siempre tres iniciando, siempre Saidu o Mensah por delante con Róber más interiorizado, siempre apareciendo Serrano dentro pese a comenzar a partir desde la derecha. Siempre Tasende y Cumic amenazando altos, fuera y dentro respectivamente.

El Zaragoza modifica en el descanso y empieza a tener el control. Más allá de ajustarse en la presión para incomodar al Deportivo, el equipo maño comienza a juntar piezas por dentro a distintas alturas, mueve el balón más rápido e incomoda a un conjunto local que no llega a robar. En la imagen, Mensah genera superioridad y provoca el salto de Luismi, Seidu aparece dentro lejos de Villares y juega de primeras fuera a Aguirregabiria, muy liberado

La pasividad ya no le valía al Deportivo, incapaz de recuperar el balón y a la vez superado ante tantas referencias. El equipo volvía a ser cada vez más largo. A ello contribuían también sus improductivas fases con balón, en las que el Zaragoza también cambió el chip y ejecutó una presión alta e intensa, con constante vigilancia sobre Mario Soriano. "Fuimos al origen del problema", reconocía Navarro al término del partido sobre el cambio de marcaje sobre el Joker.

Así, el Dépor pasó de tener el partido en su mano a dejar de amenazar. Perdió el balón, no supo cómo recuperarlo y cuando lo tuvo, no logró salir y se comenzó a perder en imprecisiones ante las prisas.

La acción del 1-1, con el Deportivo abonado al juego directo. Ferllo golpea sobre Mulattieri, Soriano se queda el segundo balón y abre a Ximo, que puede progresar pero ante la insistencia de Zakaria mete el balón a la espalda de la defensa. La llegada de Mula en segunda línea convierte en ganadora la buena dejada de Zaka

La entrada de Yeremay cambió ligeramente el panorama, pero Hidalgo se acabó abonando al juego directo juntando a Mulattieri y Zaka, más Herrera, potenciados por el pie de Escudero. Y aunque fuese a través de un envío en largo de Ximo y no del vallisoletano, el órdago volvió a salirle cara.