La cara B del Deportivo suena a ascenso

Los jugadores del Dépor celebrando al final del partido ante el Zaragoza QUINTANA

Después de un primer trabajo con éxito aceptable en el regreso al fútbol profesional, el Deportivo volvió al estudio el pasado verano con la intención de sacar el disco que permitiera catapultar definitivamente el proyecto al estrellato. La puesta en escena fue inmejorable y los primeros temas, esos que ocupan un lugar privilegiado de forma estratégica para tener el reconocimiento del público, hacían presagiar un éxito de ventas. Pero después de un bache en el que la banda cayó en la monotonía, el equipo blanquiazul está volviendo a sonar con fuerza gracias a una cara B que le permite seguir conquistando escenarios camino a la gloria.

Terminó de fiasco en fiasco el Dépor la primera vuelta, con una racha de cinco jornadas sin ganar, entre ellas tres derrotas consecutivas, que lo descabalgaron de la cabeza de una clasificación que llegó a liderar durante semanas. Después del empate en Las Palmas el liderato quedaba a cuatro puntos y el conjunto coruñés era quinto en la clasificación, empatado con el sexto. Desde entonces, Hidalgo y los suyos han cogido velocidad de crucero para, a pesar de algunos acordes desafinados, mantener la distancia con el primero, que sigue siendo el Racing de Santander, pero ya sin ningún otro equipo que se interponga en el camino y, lo más importante, controlando su propio destino en la lucha por el ascenso.

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Nadie ha ganado más partidos que el Deportivo desde el 15 de enero, fin de semana en el que LaLiga Hypermotion le dio la vuelta a la página de la temporada. Se han jugado diez jornadas de la segunda vuelta y el equipo coruñés ha salido vencedor en siete de ellas, sufriendo únicamente tres derrotas y sin todavía haber firmado ningún empate. Registros calcados a los del Racing de Santander, que también ha sumado 21 puntos de 30 posibles, la misma cantidad que el Eibar, aunque en el caso de los armeros reparten el botín entre seis triunfos, tres igualadas y una sola derrota, la sufrida hace unas semanas en Riazor. El único equipo de toda la categoría de plata que mejora el puntaje blanquiazul en este tramo es otro rival por el ascenso, un Málaga (22 puntos) que sigue lanzado desde la llegada de Funes al banquillo y es ahora mismo el equipo más en forma de la clasificación a poco más de una semana de visitar A Coruña (sábado 4 de abril, 18.30 horas).

Será ese encuentro una oportunidad para demostrar que, entre todas las virtudes que está enseñando el Dépor en este tramo, también está la de ser capaz de imponerse a los equipos más en forma. Porque sí que es cierto que el conjunto herculino ha fallado esta temporada a la hora de medirse a sus iguales. Hasta ahora solo ha conseguido vencer al Almería entre los equipos que ocupan los puestos de ascenso y playoff. Eso si miramos la foto grande que compone la clasificación general. Pero si tenemos en cuenta la tabla parcial de la segunda vuelta, la producción deportivista crece contra los equipos que están bien posicionados desde que arrancó 2026. No ha jugado todavía contra el equipo boquerón, pero sí ha vencido al Eibar, al Almería y al Albacete, tres de los seis mejores equipos de la segunda vuelta. De hecho, solo ha caído con el Racing, que le ha ganado los dos encuentros esta campaña, tanto en El Sardinero como en Riazor.

Gana ya el conjunto coruñés en la competición contra sí mismo. Porque si miramos las primeras diez jornadas de la primera vuelta, la suma era solo de 16 puntos a pesar de que no sufrió las primeras derrotas hasta las fechas 9 y 10, cuando cayó de forma consecutiva en Málaga y Santander. Esta semana, además, ha superado ya la puntuación con la que terminó el campeonato 2024-25 (53 puntos).

Hasta el final

Y es que las últimas semanas están poniendo de manifiesto la fiabilidad del Deportivo cada vez que tiene que enfrentarse a un rival de la zona media-baja de la clasificación. Afrontaba en este mes de marzo un tramo de calendario para hacer acopio de un buen saco de puntos ante equipos en problemas y no ha defraudado, más allá del accidente puntual ante el Granada, eventualidades a las que nadie puede escapar, como bien puede atestiguar el Racing de Santander tras su revolcón con el Albacete en El Sardinero.

Por supuesto no ha sido sencillo. Nada lo es en la jungla en la que se ha convertido esta categoría, especialmente cuando la necesidad del tramo final aprieta. Pero en esos conciertos de mínimos ha sabido moverse bien también el conjunto blanquiazul, que ha firmado cuatro de esas siete victorias después de ir en algún momento por detrás en el marcador. La primera ya para estrenar la segunda vuelta, cuando empezó perdiendo ante el Almería para terminar llevándose los tres puntos (1-2) gracias a un tanto de Mulattieri, muy similar al que también permitió darle la vuelta al marcador el pasado sábado contra el Zaragoza (2-1). Fue ese el mismo proceso ante el Ceuta (1-2) gracias al zapatazo de Altimira, mientras que en Zubieta se vivió la versión más alocada después de empezar ganando, dejarse remontar, y volver a ponerse por delante en el último suspiro (2-3).

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Quedan once canciones para que termine la temporada regular y ahora mismo pocos equipos parecen tener una inercia más positiva que la deportivista para interpretar con acierto la melodía del ascenso a Primera.