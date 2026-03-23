La amarilla que apaga al Stoichkov más incisivo

Stoichkov celebra junto a Quagliata su gol contra el Zaragoza en Riazor Quintana

Justo cuando todo empieza a encajar y la inercia te empuja hacia adelante, aparece ese pequeño contratiempo que te obliga a parar. La vida —y el fútbol no es una excepción— tiene esa extraña manía de poner frenos en el momento menos oportuno. Es en ese instante, cuando todo fluye, toca detenerse, mirar desde fuera y esperar a que el juego vuelva a dar permiso para seguir sumando.

Stoichkov se encuentra ahora mismo en esa tesitura. El gaditano vio la quinta amarilla de la temporada en la victoria por 2-1 ante el Real Zaragoza en una noche en la que lució como pocas veces como blanquiazul. Los colegiados tienen una ley no escrita en su código penal que, normalmente, les hace ser más permisivos con las sanciones en los primeros compases del partido. Pero a Saúl Ais no le quedó otra que saltarse la norma tácita y aplicar el reglamento desde el primer (en realidad tercer) minuto. Un centro bloqueado y un posterior pase filtrado fallido que terminó con una dura entrada sobre Rober González para evitar que los maños transitasen.

La cartulina impedirá al delantero vestirse de corto en el choque de este sábado a las 21.00 horas contra el Sporting de Gijón, en El Molinón. Una baja sensible para un Antonio Hidalgo que parece haber recuperado al jugador en las últimas semanas de competición.

"Me quedo con el trabajo que hago día a día. Me hubiera gustado marcar más goles, los he hecho en todos los sitios en los que he estado. Intento ayudar siempre. Hay días que salen las cosas, otros que no. Yo me quedo con el trabajo diario”, entonó Stoichkov. Y con razón. Su currículum hacía indicar que el Deportivo había incorporado con su fichaje a un futbolista con facilidad para castigar al rival y capacidad de marcar una cantidad de dianas importantes para empujar al equipo hacia el objetivo.

Había antecedentes para verlo así, pero ha habido que esperar bastante para que aporte en el verde lo que escribía su relación de méritos. Su paso al frente ha coincidido con la lesión de Yeremay Hernández y el desembarco de un Bil Nsongo en el primer equipo que “personalmente” le “gusta mucho”. Su posición no ha variado en exceso. El técnico catalán le ha utilizado como ese falso segundo delantero que en realidad actúa más como apoyo en la altura más alta del centro del campo.

Contra el Zaragoza, el camerunés fijó a los centrales y él se movió acorde a los movimientos de Ximo Navarro y Adrià Altimira para variar quién se movía a las espaldas de los centrocampistas y quién ofrecía el llamado pase de seguridad. Un gol desde fuera del área— con colaboración de un solidario Esteban Andrada— y cuatro regates intentados y completados con éxito. El sábado realizó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a A Coruña y ratificó que sus números personales en el último mes no eran flor de un día.

El mes de marzo le ha devuelto la pegada. Dos goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos de Liga que han servido siempre para anotar el primero de los blanquiazules. En Zubieta adelantó al equipo y contra Ceuta y Zaragoza abrió el camino de la remontada.

Cuatro titularidades seguidas y una sensación creciente de que, por fin, el Stoichkov que había imaginado Riazor empieza a asomar con continuidad. Más participativo, más preciso en los últimos metros y, sobre todo, más determinante.

La sanción llega, por tanto, en el peor momento posible, justo cuando el gaditano había encontrado ritmo y confianza. Un alto en el camino que corta su progresión, pero que no debería frenar la dinámica de las últimas semanas. Hidalgo pierde una pieza en plena ebullición, pero gana la certeza de que, cuando regrese para el partido intersemanal contra el Córdoba, lo hará con la flecha apuntando hacia arriba.