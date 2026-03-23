El Virus FIFA ataca al Deportivo: Lucas Noubi se perderá los dos próximos partidos de Liga

Lucas Noubi, pugna con Sergio Álvarez durante el duelo ante el Eibar Quintana

La temporada de Lucas Noubi no pasa inadvertida para nadie. El central belga, que comenzó la temporada con un papel muy secundario, no para de crecer y continúa acumulando buenas noticias para su carrera profesional, aunque estas no conjugan con los intereses del Deportivo. El zaguero, convocado con Bélgica sub-21, se perderá el partido de este sábado a las 21.00 horas contra el Sporting de Gijón y el del martes contra el Córdoba.

El joven belga se ha unido este lunes a la concentración para preparar los dos partidos de clasificación para el campeonato europeo que disputará en Lovaina. El primero, este viernes a las 20.00 horas frente a Austria.

La jornada intersemanal de la jornada 33 de Liga hace que el virus FIFA afecte el doble a todos los conjuntos de Segunda División. El blanquiazul cerrará el próximo lunes sus compromisos internacionales con un último encuentro ante Paises Bajos, en tierras neerlandesas. Algo que imposibilita su llegada a tiempo para el duelo ante el conjunto cordobés, programado para el 31 de marzo a las 20.00 horas.

La llamada de las inferiores de Bélgica era un hecho con el que ya contaba Antonio Hidalgo. Pese a su poco protagonismo en los primeros meses del curso, Noubi ya había representado a su país, siendo uno de los fijos en la lista independientemente de su peso en el Deportivo.

La ausencia de Lucas Noubi para a visita a El Molinón llega en un momento delicado. Miguel Loureiro, líder indiscuible de la línea defensiva, no pudo vestirse de corto en la victoria por 2-1 contra el Zaragoza por culpa de un esguince sufrido en el Alfonso Murube, tras una dura entrada de Joaquín Matos. El cercedense se entrenó al margen durante toda la semana y finalmente se quedó sin jugar ni un solo minuto por segunda vez en esta temporada.

El cuerpo técnico espera recuperarlo a tiempo para el desplazamiento a Asturias, pero su presencia no está asegurada. A la espera de cómo evolucione a lo largo de la semana, el Dépor sí que podrá contar con Dani Barcia. El canterano cumplió sanción el pasado sábado ante los maños y vuelve a estar a plena disposición para el técnico catalán, aunque no ha contado mucho para el entrenador en lo que va de año. Solo ha disputado quince minutos en las últimas doce jornadas.