El Virus FIFA ataca al Deportivo: Lucas Noubi se perderá los dos próximos partidos de Liga
El central ya está concentrado con Bélgica sub-21
La temporada de Lucas Noubi no pasa inadvertida para nadie. El central belga, que comenzó la temporada con un papel muy secundario, no para de crecer y continúa acumulando buenas noticias para su carrera profesional, aunque estas no conjugan con los intereses del Deportivo. El zaguero, convocado con Bélgica sub-21, se perderá el partido de este sábado a las 21.00 horas contra el Sporting de Gijón y el del martes contra el Córdoba.
El joven belga se ha unido este lunes a la concentración para preparar los dos partidos de clasificación para el campeonato europeo que disputará en Lovaina. El primero, este viernes a las 20.00 horas frente a Austria.
La jornada intersemanal de la jornada 33 de Liga hace que el virus FIFA afecte el doble a todos los conjuntos de Segunda División. El blanquiazul cerrará el próximo lunes sus compromisos internacionales con un último encuentro ante Paises Bajos, en tierras neerlandesas. Algo que imposibilita su llegada a tiempo para el duelo ante el conjunto cordobés, programado para el 31 de marzo a las 20.00 horas.
La llamada de las inferiores de Bélgica era un hecho con el que ya contaba Antonio Hidalgo. Pese a su poco protagonismo en los primeros meses del curso, Noubi ya había representado a su país, siendo uno de los fijos en la lista independientemente de su peso en el Deportivo.
La ausencia de Lucas Noubi para a visita a El Molinón llega en un momento delicado. Miguel Loureiro, líder indiscuible de la línea defensiva, no pudo vestirse de corto en la victoria por 2-1 contra el Zaragoza por culpa de un esguince sufrido en el Alfonso Murube, tras una dura entrada de Joaquín Matos. El cercedense se entrenó al margen durante toda la semana y finalmente se quedó sin jugar ni un solo minuto por segunda vez en esta temporada.
El cuerpo técnico espera recuperarlo a tiempo para el desplazamiento a Asturias, pero su presencia no está asegurada. A la espera de cómo evolucione a lo largo de la semana, el Dépor sí que podrá contar con Dani Barcia. El canterano cumplió sanción el pasado sábado ante los maños y vuelve a estar a plena disposición para el técnico catalán, aunque no ha contado mucho para el entrenador en lo que va de año. Solo ha disputado quince minutos en las últimas doce jornadas.