Mulattieri tilda de "increíble" el recibimiento de la afición del Dépor

Mulattieri celebra el 2-1 frente al Zaragoza con sus compañeros Quintana

Samuele Mulattieri, autor del 2-1 contra el Zaragoza, tildó de "increíble" el recibimiento que dedicó la afición al Deportivo antes del duelo con el equipo aragonés.

"Es increíble, un ambiente increíble, estoy muy contento de estar en ese equipo y en este club. Tenemos que trabajar para conseguir resultados para la afición y el club", dijo el delantero italiano.

Su compañero Stoichkov, que firmó la primera diana blanquiazul, coincidió con Mulattieri y dijo que "la afición ha sido una locura. Nunca había vivido algo así. El recibimiento ha sido un espectáculo. Los necesitamos a ellos más que a nada y les pido que sigan así hasta el final".

El italiano confesó estar "muy contento del gol, sobre todo que hemos ganado. Lo importante ahora es continuar por este camino y pensar en la semana que viene".

Sobre el hecho de no gozar de demasiados minutos, pero responder, pese a salir desde el banquillo, dijo: "Cuando salgo y puedo jugar, intento ayudar al equipo para conseguir los objetivos".

Por último, bromeó sobre la tensión que vivió cuando el árbitro revisó su gol en el VAR. "En ese momento tenía un poco de miedo, pero cuando dijeron que era gol, me puse muy contento", sentenció.