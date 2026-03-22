Diego Villares, en el duelo con el Zaragoza Quintana

Estas son las tres claves del técnico Noé López de la victoria del Dépor ante el Zaragoza (2-1).

Reacción tras el gol

Gran reacción del equipo coruñés tras otro gol encajado en los primeros minutos de partido. Fue mejor el Dépor haciendo daño por los pasillos exteriores, con Quagliata y sobretodo con Ximo y Altimira por la derecha. Acabó empatando e incluso mereció más que el 1-1.

El Zaragoza, mejor al descanso

La entrada de Saydu y Cuenca en el descanso junto al cambio de dibujo táctico mejoró al equipo maño en la segunda parte. Supuso que acabase teniendo mucho más balón, neutralizando a un Dépor al que le faltó la velocidad con balón de los primeros 45 minutos del choque.

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Victoria sufrida y dos partes diferenciadas

Tres puntos importantísimos con el gol en el tramo final de Mulattieri, como había pasado ante el Ceuta la semana pasada. Una primera parte superior del Dépor y una segunda en la que el Zaragoza mejoró y le quitó el balón al equipo coruñés, que se supo reponer a tiempo.