Las benditas agonías del Deportivo

Los jugadores del Deportivo celebran el gol de Mulattieri al Zaragoza Quintana

El Deportivo se empeña en seguir pagando el abono a la épica. O al sufrimiento. O a la creencia hasta el final. Cómo no va a hacerlo si hasta ahora le ha valido para ocupar uno de esos dos puestos que tienen premio directo a final de temporada. Cuesta explicarlo, pero hay veces que es mejor no dar demasiadas vueltas a las cosas. La afición ya ha interiorizado ese instinto de supervivencia. Y los jugadores, parece que también.

Mulattieri lo volvió a evidenciar el pasado sábado. El deportivismo gritó, una vez más, un gol que valió tres puntos cuando por sus cabezas ya comenzaba a rondar la idea de conformarse con el empate. Pero en el presente ejercicio, el conjunto herculino siempre tiene algo más que decir. Con el del delantero italiano ya son catorce las dianas que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo ha celebrado desde el minuto 80 en adelante. Algunos han valido para ampliar la renta goleadora; otros, para sumar puntos. Tantos como quince.

Jornada 3: Leganés 2-2 Deportivo

Aunque este empuje en los tramos finales de partido parezca cosa de hace unos meses, es una dinámica a la que el Deportivo le ha cogido cariño desde bien pronto. Dejando a un lado el tanto que cosechó Escudero en la primera jornada liguera ante el Granada y que sirvió para ampliar el electrónico en el tiempo extra (1-3), Yeremay no tardó en dar los primeros puntos al equipo con un gol a las puertas del pitido final. En la tercera fecha, en Butarque, todo se nubló en los primeros compases. Tras el saque inicial, Miguel de la Fuente puso por delante al Leganés y, cumplida la media hora de juego, Duk amplió la ventaja. El Dépor no bajó los brazos y Mulattieri estrenó su cuenta particular en el minuto 72 con un gol que esperanzó a los blanquiazules. Más tarde, el italiano fue objeto de falta en el área y Yeremay convirtió el penalti en un punto. En el minuto 87. Cuando el Leganés ya celebraba la victoria.

Jornada 4: Deportivo 1-0 Sporting de Gijón

Solo un fin de semana más tarde de rescatar un punto en Butarque, Barcia remató una volea ante el Sporting que valió los tres puntos. El encuentro se encaminaba hacia el empate cuando el canterano hizo estallar a Riazor. En el minuto 88, enganchó una volea en una acción más propia de un delantero que de un central para dejar claro que el Dépor no se rinde.

Jornada 11: Deportivo 1-1 Valladolid

En apenas cuatro jornadas, el Deportivo ya había sumado tres puntos merced a dos goles en los últimos suspiros. Parecía que esa dinámica se diluía, hasta que Yeremay la recuperó ante el Valladolid, en uno de los peores partidos del conjunto blanquiazul, como prueba inequívoca de que al Dépor le sientan bien los tramos finales. El Pucela, que se había adelantado con un tanto de Latasa desde los once metros, ya se relamía cuando el VAR le dio la razón a un Eddahchouri que reclamaba penalti. Y el ‘10’, como si no recayese sobre él la responsabilidad de sumar, batió a Guilherme Fernandes con una serenidad a la altura de su figura.

Jornada 22: Almería 1-2 Deportivo

En el Almería Stadium, Leo Baptistao se empeñó en empañar desde bien pronto el que apuntaba a ser uno de los mejores encuentros de los blanquiazules. Pero ni su gol en el minuto 13 pudo con una de las versiones más brillantes del Deportivo. Al menos en cuanto a juego. El tanto del empate corrió a cargo de Yeremay, que culminó una jugada colectiva con una galopada hacia la meta rival y una buena definición ante Andrés Fernández. El de la victoria lo firmó un Mulattieri que enganchó una volea poco ortodoxa pero efectiva. En el minuto 80. Otra vez.

Jornada 24: Cultural Leonesa 0-1 Deportivo

Jugar bien o no. Da igual. Los tantos en los tramos finales del Deportivo no entienden de brillantez, sino de empuje, de creer y de pelear cuando su rival se conforma con el empate. Así llegó el penalti que transformó Yeremay en el Reino de León. En el 90+3, Mella confió más que nadie y a Edgar Badia no le quedó otra que salir para obstaculizar al canterano. Pero se pasó de frenada. Marta Huerta de Aza señaló la pena máxima, el canario no falló y el Dépor se embolsó dos puntos más de los que tenía en su poder.

Jornada 28: Real Sociedad 2-3 Deportivo

El máximo exponente de esta locura en la que vive sumido el equipo coruñés llegó en Zubieta. Stoichkov adelantó al conjunto blanquiazul en la primera acción de peligro del envite, en el minuto 2, pero la Real Sociedad B se asentó en el partido y, Astiazaran y Ochieng, ajusticiaron a su equipo. Mikel Rodríguez le metió emoción al asunto tras ver la segunda tarjeta amarilla y el Deportivo activó el modo supervivencia. Una vez más. En el 83, Bil Nsongo celebró su primer gol en LaLiga Hypermotion. Y donde otros equipos encontrarían un empate satisfactorio, el Dépor halló el aliciente perfecto para pelear por el triunfo. Mario Soriano, en el 90+4 y con la colaboración de Aitor Fraga, aumentó la renta de los goles, y de los puntos, en los últimos suspiros.

Jornada 30: Ceuta 1-2 Deportivo

Las remontadas parecen estar incluidas en el paquete de la épica. En el Alfonso Murube, donde solo unos pocos han conseguido ganar, Marcos Fernández puso al Ceuta por delante. Con lo que no contaba José Juan Romero, ni seguramente los más de 5.000 espectadores presentes, era con la capacidad del Deportivo para aferrarse con uñas y dientes a las victorias heroicas. Como había ocurrido en Zubieta, Bil empató la contienda. Y en el 90+2, Altimira se empeñó en redondear la narrativa con un derechazo desde fuera del área directo a la escuadra lejana.

Jornada 31: Deportivo 2-1 Real Zaragoza

De épica a épica y el Deportivo tira porque le toca. Del Alfonso Murube a Riazor. Al equipo herculino le saben mejor los tres puntos cuando son sufridos. Dani Gómez obligó a los blanquiazules a remar. Stoichkov igualó las fuerzas y Mulattieri, en el 87, puso la música de piano. Las 24.123 almas que ocuparon el feudo blanquiazul enloquecieron con el gol del italiano primero; con los tres puntos después. Al ritmo del "que sí, joder, que vamos a ascender" coreado por todo deportivista allí presente. Pero claro, cómo no venirse arriba en esta espiral de locura en la que vive sumido el Deportivo.