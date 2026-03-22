Hidalgo da la clave del Deportivo 2-1 Zaragoza: "La victoria parte de la afición, ha estado brutal"

Antonio Hidalgo, siguiendo el partido desde la cabina Quintana

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, concedió el protagonismo a la hinchada blanquiazul en el sufrido triunfo de su equipo por 2-1 ante el Zaragoza: "Es una victoria que parte de la afición. Nos han empujado, nos han soportado en los malos momentos... Es un placer y un orgullo vivir noches así".

Una gran noche en Riazor. "Ha sido brutal. Es una victoria que parte de la afición. Nos han empujado muchísimo desde el inicio. Nos han soportado en nuestros malos momentos en la segunda parte. Nos hemos encontrado con el 0-1 y han seguido animando y empujando. Es un placer y un orgullo vivir este tipo de noches. Estoy muy contento de brindar a la afición tres puntos importantísimos para seguir en la pelea".

El recibimiento al equipo. "Por mucho que lo explique... lo tienes que vivir y sentir dentro. Ves cuando el autobús se acercaba en Riazor y se hace pequeña la avenida. Hay un momento en el que no se ve nada por las bengalas y de repente se abre todo, en la entrada en el estadio, y ves a toda la gente en el costado animando. Vas viendo las caras de éxtasis, de felicidad por empujar y creer. Ha sido muy bonito".

El cambio de inercia en la segunda mitad. "Hemos hecho una muy buena primera parte, controlando el partido. Teniendo situaciones de gol y atacando las ventajas que creíamos que podían pasar y que habíamos trabajado. Y luego en la segunda parte nos han cerrado un poco más por dentro. Han metido más gente en la base y nos ha faltado energía y piernas. Hemos metido todo lo que teníamos en el banquillo para seguir empujando. Debíamos estar algo más juntos. Álvaro (Ferllo) nos ha sostenido con esa parada. Y el equipo ha creído hasta el final y ha encontrado el premio de la victoria".

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Sin modificaciones en el centro del campo para cambiar el guion. "Al final, hay que tomar decisiones. Alti no tenía molestia, pero creíamos que necesitábamos a un jugador más al pie en esa zona y por eso hemos puesto a Luis(mi) ahí, en esa situación más natural. Con Luis dentro con mucho pie, en derecha entendíamos que íbamos a tener a otro jugador más en derecha para dar esa superioridad. Han ido pasando los minutos y nos han faltado algo de piernas por dentro. ¿Otra posibilidad? Podría haber sido, pero hemos decidido apostar por gente de ataque, que nos diera esa presencia en esa última línea porque no estábamos teniendo fluidez. El gol ha venido por esa decisión y estoy contento. Evidentemente todo se puede mejorar, pero contento por ese resultado final".

Los goles in extremis. "Habla de que el equipo está muy convencido. Creo que el recibimiento ha sido una idea brillante. Necesitábamos esa comunión entre afición y equipo para que los jugadores sienten esa confianza y supiesen que nos iban a empujar pasara lo que pasara. Eso es un plus siempre para el jugador".

Control de la primera parte. "Son situaciones que ya vimos el otro día (en Ceuta), con Mario en la base, más abajo y esa posición intermedia de Luis, con Stoi(chkov) cerca de Bil y amplitud por fuera con Giaco(Quagliata) y Alti. Eso te da fluidez, pero el rival te analiza y empieza a cambiar cosas. Por eso nos ha costado más en la segunda parte. Pero aun así, estoy muy contento con la victoria y con cómo ha trabajado el equipo".

Celebración final tras ganar. "Queda mucho. Hay que saber que esto es largo y que está muy igualado. Hay que competir siempre al límite y el grupo lo siente. Evidentemente, el último partido en casa (0-2 contra el Granada) dejó alguna mala sensación. Hoy lo hemos recuperado. Sabemos que hemos sacado partidos en casa como el Albacete, que ha ganado al Racing, o el Eibar, que desde que jugó contra nosotros no ha dejado de ganar. Es difícil. Todo el mundo está muy preparado en la categoría y la cabeza es diferencial. Hay que seguir creyendo".

Reivindicaciones en el ataque. "Todo el mundo está viendo la competencia, la exigencia que hay en todas las posiciones. Vamos sacando jugadores al campo y rinden a un gran nivel, por lo que será cosa de entender los momentos de cada uno, esos roles de los que siempre hablo y que son tan importantes para un equipo. Eso quiere decir que la gente está enchufada. Los jugadores se enfadan por no jugar y es normal, pero cuando salen al campo, rinden. Eso es lo que cuenta".

El regreso de Yeremay. "Tiene que tener un proceso. Ha hecho un esfuerzo grande para poder estar en la situación que requería el partido como eran estos últimos minutos. Venía de muy poco volumen (de trabajo) porque la lesión que tiene lo requiere para ver si esas molestias van desapareciendo del todo".

Las suplencias de Riki. "Tenemos seis mediocentros para, ahora mismo, dos posiciones. Hay mucha variedad de perfil en ese puesto. Tienen que estar todos preparados porque los vamos a necesitar".