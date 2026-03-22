Stoichkov, con Quagliata al fondo, celebra su gol ante el Zaragoza Quintana

En un parpadeo la ‘Hipertensiones’ cambia completamente de cara y a punto de finalizar la jornada 31, que culminan este lunes el Castellón y la Cultural Leonesa, no todos los equipos son capaces de aguantar el ritmo y algunos comienzan a evidenciar notables síntomas de cansancio.

De momento aguanta el tipo el Deportivo, que mantiene su segunda plaza, gracias al triunfo del pasado sábado ante el Zaragoza (2-1) y con 55 puntos está a cuatro del Racing de Santander, que una semana más no suelta el liderato. No obstante, la escuadra entrenada por José Alberto vio cortada en seco su marcha al caer de forma incontestable en El Sardinero ante el Albacete (0-4). Y es que encaraba la jornada con siete puntos de ventaja sobre los blanquiazules y tras el descalabro ante los blanquillos la distancia se ha acortado.

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Empatado a puntos con el Dépor, pero por detrás debido al golaveraje, se encuentra el Almería, que no falló en El Alcoraz de Huesca (1-3), en un duelo en el que, el máximo artillero de Segunda, Sergio Arribas, no faltó a su cita con el gol y amplió su cuenta a las 18 dianas.Cuarto, con 54 puntos, a uno de herculinos y almerienses, se sitúa el Málaga de Juan Francisco Funes, que se llevó el derbi ante el Cádiz (0-3). Lleva dos victorias seguidas y cinco jornadas invicto.La quinta posición es para Las Palmas, que se impuso en el Gran Canaria por la mínima al Sporting de Gijón en el Estadio Gran Canaria (1-0), gracias al tempranero tanto de Ale García y sube momentáneamente un puesto en la clasificación de Segunda división, con respecto a la pasada jornada.

Se cuela de momento en puestos de playoff de ascenso el Burgos, del exblanquiazul Luis Miguel Ramis, que noqueó al Córdoba (0-4). El equipo burgalés cuenta con 50 puntos en su haber. Cierra esta lunes a las 21 horas la jornada el Castellón, que es séptimo con 49 y que tratará de recuperar su sitio en los puestos de privilegio y cortar su mala racha, tras encadenar tres derrotas seguidas. Aquejado por el ‘virus FIFA’, con varios jugadores ya no disponibles al estar concentrados con sus respectivas selecciones, Pablo Hernández, que podrá de nuevo sentarse en el banquillo orellut, buscará un golpe de timón ante un rival necesitado. Su adversario, la Cultural Leonesa que entrena el ex del Dépor Rubén de la Barrera, vive una situación crítica, es último en la tabla y lleva 13 jornadas sin conocer la victoria. Momento caliente de la temporada por las alturas de la campaña en las que nos encontramos, con los equipos con el cuchillo entre los dientes y las espadas en todo lo alto, tanto por la zona noble, como en los puestos de descenso.

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El siguiente compromiso del Deportivo, ante el Sporting de Gijón, será este sábado 28 a las 21 horas en el Molinón. Los locales reciben al equipo herculino con el reto de acercarse a la promoción de ascenso. Suman 45 puntos y ahora mismo la tienen a tiro de cinco. Tras este siempre exigente choque en tierras asturianas el equipo deportivista cerrará el mes de marzo el martes 31 en Riazor ante el Córdoba y el sábado 4 de abril jugará su segundo partido seguido como local en el que recibirá al Málaga a las 18.30 horas.