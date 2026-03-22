Así lo vivió Riazor | Esa Coruña, cómo lo goza

Aficionados del Dépor reciben al equipo antes del partido con el Zaragoza Quintana

A cualquiera que esta tarde pasara por la calle Manuel Murguía, aunque fuera por casualidad, seguramente un recuerdo reciente le golpeó la memoria. Porque la escena que se vivió en la previa del duelo ante el Zaragoza no era la de un partido más. Era demasiado parecida a la de aquel 12 de mayo de 2024 en el que el Deportivo volvió a tocar el cielo.

Todavía no había un ascenso en juego en Riazor, tampoco una situación decisiva en ningún sentido, ya que aún quedan más de dos meses de competición. Pero era una de las doce finales que el club coruñés quiere jugar junto a su gente. Para ello, les convocó dos horas antes del choque ante los maños para recibir al equipo en la Puerta 0. Y como no podía ser de otra forma, la hinchada blanquiazul acudió a la llamada.

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Las vallas, colocadas a lo largo de toda la calle, marcaban el pasillo por el que el autobús con el cuadro deportivista avanzaría minutos después. Las banderas al viento, las bufandas en alto, los cánticos a pleno pulmón… La ilusión se escapaba de las caras de una afición que se ve más cerca que nunca de volver, ocho años después, a Primera División.

Cientos de aficionados esperaron a los blanquiazules en el punto acordado. Incluso estaba Juan Carlos Escotet, el presidente, para el que se acotó una zona en la rampa de acceso a Tribuna. Y cuando el autobús apareció, todo estalló. Las bengalas y el humo blanco y azul tiñeron el cielo coruñés y los cánticos retumbaron en toda la calle. Cuando los jugadores bajaron del vehículo, se encontraron esa escena que para muchos es el motivo que les empuja a decidirse por fichar por el Deportivo. El primero en aparecer fue un Antonio Hidalgo eufórico. Alzó los brazos mirando de frente a esa masa que le recibía con cariño y lanzó un “vamos” que se perdió entre los gritos de la multitud. A pesar de esto, hubo quien se reservó algún silbido para cuando el nombre del técnico sonó por megafonía después del once inicial.

A continuación, desfilaron uno a uno todos sus futbolistas. La mayoría con el puño en alto mirando cara a cara a su gente, Barcia y Noubi aprovecharon para grabar con sus móviles la escena e incluso hubo alguno más tímido como Mulattieri o Nsongo Bil que prefirieron pasar todo lo desapercibidos que un momento de esa magnitud les permitió.

Pero no todo quedó ahí. El Deportivo saltó al césped acompañado por un espectacular tifo que cubrió toda la grada de Marathón Inferior. En él, la cara de Ewan McGregor en Trainspotting dominaba la lona junto al lema “Nós eliximos seguirte”. Un mensaje claro, directo, para recordar que pase lo que pase, y aunque haya momentos de dudas, estarán ahí. Hubo también tiempo para el cariño. El conjunto coruñés lució al salir al verde una camiseta en apoyo a David Mella, operado esta semana de la rodilla izquierda y ya fuera de combate hasta el final del curso. Además, se llevó a cabo un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Hermida, masajista del club durante casi medio siglo, y de Manuel Gudiña Santos, socio de oro de la entidad coruñesa.

Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza QUINTANA / GERMÁN BARREIRO

Pero en cuanto el balón echa a rodar, quedó claro que el fútbol no entiende de recibimientos idílicos y el Zaragoza no tardó en dejar claro que venía a competir. Sobre todo, porque llevan más de siete meses asomándose al abismo de la Primera RFEF y llegaron a Riazor con la mente reforzada tras dos victorias consecutivas. En el minuto 7, Dani Gómez rompió toda esa magia que durante toda la semana se gestó en A Coruña. 1-0. El silencio duró apenas unos segundos y Riazor, lejos de hundirse, respondió con más fuerza.

La energía se trasladó al césped y apenas unos instantes después, Nsongo Bil tuvo el empate en un cabezazo que se marchó fuera. El Dépor apretaba, la hinchada alentaba y, finalmente, en el minuto 20, llegó la recompensa. Stoichkov puso el empate en el marcador y desató la euforia.

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En la segunda parte, cuando el partido parecía condenado a la igualdad en el marcador, el Dépor volvió a recurrir a la épica. A punto de cumplirse el minuto 90, Zaka le pasó ese balón que separaba la frustración de la gloria a Mulattieri y el delantero lo mandó al fondo de la red. Un gol de liberación para la plantilla y los 24.123 espectadores presentes, que fueron uno solo hasta el final y convirtieron el estadio en una caldera insoportable para cualquiera que no llevara el escudo del Deportivo en el pecho.

Ya en los seis minutos de añadido que indicó el colegiado, y cuando parecía que no había nada más que discutir en Riazor, la grada, crecida, dedicó a los maños un cántico de esos que van directos al corazón en el que se podía escuchar: "Hemos venido a descenderos". Segundos después, tras el pitido final, el estadio se convirtió en una fiesta total y comenzó a retumbar una estrofa que hacía mucho tiempo que no sonaba en A Coruña. El "Que sí, joder, que vamos a ascender”, fue lo último que se escuchó antes de que Riazor cerrara sus puertas esta noche.