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Dépor

Stoichkov: "Hay que darle mucho valor a lo que estamos haciendo"

"No hay falta, necesitas mucho más para quitar un gol", responde a Dani Gómez, que pedía falta de Eddahchouri en la jugada del 2-1

Israel Zautúa
Israel Zautúa
21/03/2026 23:42
Los jugadores del Dépor celebran la victoria sobre el Zaragoza (2-1)
Los jugadores del Dépor celebran la victoria sobre el Zaragoza (2-1)
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Stoichkov, autor del primero de los dos goles que marcó el Deportivo frente al Zaragoza, pidió "darle mucho valor" a lo que está "haciendo" el conjunto blanquiazul, ya que subrayó la dificultad de sacar adelante "cada partido" en Segunda División, después del triunfo ante el cuadro aragonés (2-1).

Análisis. "Una victoria importante por cómo ha sido, casi en los últimos minutos. Hay que darle mucho valor a lo que estamos haciendo, cada partido nos cuesta mucho, pero hay que seguir, hemos sumado de tres y eso es lo importante".

Partido trabado. "La primera parte era para ir ganando, pero en la segunda han corregido y han metido más gente en el centro del campo y nos ha complicado más, pero lo importante es que hemos ganado".

Triunfos en los minutos finales. "Hay que luchar hasta el final, ya son varios partidos que conseguimos marcar al final del partido".

Un triunfo trabajado. "Cualquier rival te puede poner las cosas muy complicadas, venían de ganarle al Cádiz y al Almería en su campo".

Mucha pelea en la parte alta. "Va a ser así hasta el final, tenemos que centrarnos en lo nuestro, intentar ganar nuestro partido y al final se verá dónde estamos.

Recibimiento. "La afición ha sido una locura. Nunca había vivido algo así. El recibimiento ha sido un espectáculo. Los necesitamos a ellos más que a nada y les pido que sigan así hasta el final".

Dani Gómez dice que hay falta de Eddahchouri en el 2-1. "Cada uno barre para su casa, creo que no hay falta. Necesitas mucho más para quitar un gol, y contento por la victoria".

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