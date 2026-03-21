Mi vida en blanquiazul | Adrián Raña: “Después del partido del Oporto me pasé toda la noche llorando”

Adrián Raña, en Sestao animando al Deportivo CEDIDAS

Empecé a seguir al Deportivo cuando era muy pequeño, no recuerdo exactamente pero tendría cuatro o cinco años, coincidió justo con la primera Copa del Rey que ganamos en 1995.

Me acuerdo de que me llevaron a Cuatro Caminos a celebrarlo y también después a la recepción del trofeo en el estadio de Riazor. Heredé el sentimiento blanquiazul de mi familia, especialmente de mi padre, aunque a mi madre también le gusta mucho el equipo.

Soy abonado del Deportivo desde el primer descenso, en 2011; he estado en la grada de Pabellón pero desde hace seis años voy a Marathón. Previamente acudía al fútbol con entradas de cortesía para niños que nos cedían en el colegio.

Ser del Deportivo para mí no es solo seguir a un equipo de fútbol cada domingo y ya está. Cuando pierde el Deportivo te quedas fastidiado un par de días pero ya piensas en que puedes ganar el próximo partido, vuelves a tener esa ilusión intacta.

Adrián Raña, en un desplazamiento con el Deportivo CEDIDA

Del mismo modo, cuando ganas sabes que la semana va a empezar con una alegría distinta. Entre los recuerdos más felices que guardo respecto al equipo tengo que subrayar la consecución de la Liga, aunque solo tenía nueve años; evidentemente también es un recuerdo imborrable la Copa del Rey del Centenariazo y las grandes noches de Champions League. Las remontada contra el Milan y PSG fueron momentos increíbles que nunca se borrarán. De lo más reciente el partido para salir del pozo ante el Barcelona B fue muy importante y significó un júbilo extraordinario.

En el plano negativo también me ha tocado sufrir bastante con el club; después del partido del Oporto de semifinales de Liga de Campeones me pasé toda la noche llorando. Incluso no fui a clase al día siguiente, fue un palo muy duro e inolvidable. No fui capaz de dormir nada en absoluto. Los descensos también fueron experiencias bastante traumáticas, en especial el sufrido contra el Valencia en Riazor. Estuvimos muy cerca de poder evitarlo pero la pelotita se empeñó en no entrar. Más recientemente el playoff fallido ante el Mallorca resultó muy complicado de digerir y también el del Albacete en Primera RFEF cuando teníamos todo a nuestro favor... La temporada de la pandemia fue frustrante por no poder acompañar al equipo tanto como me hubiese gustado.

Desde pequeño siempre recuerdo ver el fútbol con mi padre en el bar, era nuestro momento especial para estar juntos viendo al Dépor cuando jugábamos de visitante y decidí rendirle un homenaje con un tatuaje en el que se observa a un padre y un hijo animando al equipo.

Tatuaje deportivista que luce Adrián Raña CEDIDAS

Historicamente Bebeto y Valerón han sido los futbolistas que más me han marcado y por los que he sentido más cariño. Bebeto era la estrella cuando era pequeño, el goleador que nos hizo grandes y siempre te marca un poco más. A Valerón lo vi crecer con el equipo y, además, se quedó cuando descendimos, dejando clara su enorme implicación con el club. Era un jugador diferente, de suma calidad, que enamoraba por su estilo de juego. Me gusta mucho desplazarme con el equipo —siempre que el trabajo me lo permite— a otras ciudades; en particular me gustaría destacar el primero que realicé a Villarreal en un bus de seguidores herculinos en el que no conocía a nadie. Al final me decidí a emprender el desplazamiento yo solo pero una vez allí te juntas con unos y con otros y acabas formando parte de una gran familia, lo pasamos fenomenal. Fue el viaje redondo.

Esta misma temporada si nos dijesen al inicio de curso que a estas alturas íbamos a estar clasificados en zona de ascenso directo, todos lo habríamos firmado sin duda alguna. En función de la plantilla que tenemos a veces piensas que en determinados partidos pudiste jugar mejor y haber conseguido otros resultados más positivos pero al final, si se consigue el objetivo, el fin justificará los medios y a nadie le importará que no hayamos brillado tanto como creíamos que íbamos a hacerlo.

Soy optimista por naturaleza y siempre creo que vamos a ser capaces de lograr el reto que nos propongamos, en este caso regresar a Primera División, que es la categoría en donde debemos estar por historia y afición. Espero, además, que este año seamos capaces de acabar entre los dos primeros de la clasificación para ascender de forma directa y no tener que disputar otro playoff porque lo paso demasiado mal. En caso de ascenso todavía no he pensado lo que haría pero tengo que reconocer que tal vez otro tatuaje podría ser una buena opción; de momento no le he prometido nada a nadie. Si surge, será de modo espontáneo.