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Dépor

Mawuli Mensah y el viaje de huída que se convirtió en oportunidad

El ghanés llegó a España de la mano de una academia de empresarios holandeses. En el Zaragoza ha encontrado la puerta del profesionalismo

Dani Fernández
Dani Fernández
21/03/2026 06:00
Mawuli Mensah durante un entrenamiento con el Zaragoza
Mawuli Mensah durante un entrenamiento con el Zaragoza
Real Zaragoza
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Para muchos jóvenes africanos, el fútbol no es solo un sueño. Es una puerta de salida para escapar de un contexto donde las opciones son limitadas y el talento, por sí solo, no siempre basta. Mawuli Mensah conoce bien ese camino. El suyo no empezó en los focos ni en grandes estadios, sino en un trayecto largo, incierto y lleno de obstáculos en busca de un futuro mejor.

Nacido en Ghana, Mensah creció en un entorno donde el fútbol era mucho más que un juego. Era una escapatoria. Como tantos otros, dio el salto a Europa con la esperanza de abrirse camino. Lo hizo a través de una academia de futbolistas creada por varios empresarios holandeses en Marbella, con él como primer futbolista en llegar a sus manos.

Su llegada al continente no fue sencilla. Un nuevo idioma, nueva cultura, diferente ritmo de vida y una  exigencia competitiva que obliga a madurar rápido o, de lo contrario, te hace quedar atrás. Antequera fue su punto de origen. Desembarcó en el club malagueño y, como extremo derecho, consiguió el ascenso a Primera Federación. Su papel llamó la atención del Betis, que decidió incorporarlo para su filial en 2023. Repitió curso en la cuarta categoría, pero mereció la pena. Firmó su segundo ascenso consecutivo y entró en los planes de Manuel Pellegrini, que lo incluyó en la gira de pretemporada.

Fue en ese contexto donde empezó a construir su carrera. Paso a paso, hasta aterrizar en este mercado invernal en el Real Zaragoza, un club con historia y necesidad, pero también con espacio para quienes están dispuestos a ganarse el pan. El club aragonés le ha abierto las puertas del fútbol profesional.

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Mawuli Mensah golpea el balón durante un partido en el Ibercaja
Real Zaragoza

Su perfil encaja en el fútbol moderno. Fuerte, rápido y con capacidad para romper líneas con una conducción muy potente. Pero más allá de sus condiciones, lo que define su trayectoria es la perseverancia. No ha sido un camino recto. Ha tenido que esperar, adaptarse y aprovechar cada ocasión que se le ha presentado.

En Zaragoza, su evolución empieza a ser evidente. Cada aparición deja detalles de un jugador capaz de cambiar el ritmo de un partido y de ofrecer soluciones. Cinco partidos jugados, cuatro titularidades y un margen de crecimiento muy alto. La historia de Mawuli Mensah es la de muchos futbolistas que llegan desde África con una maleta cargada de ilusión y responsabilidad. No solo juegan por ellos, sino por todo lo que dejaron atrás. En su caso, ese viaje empieza a tomar forma. Una confirmación de que la oportunidad que un día apareció no fue casualidad.

Mensah representa algo más que un jugador con proyección. Es el reflejo de un camino que empieza a encontrar recompensa. Y en un fútbol donde no siempre hay segundas oportunidades, él está decidido de no dejar escapar la suya.

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