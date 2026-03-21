La previa | Riazor mide sueños y urgencias

Noubi, durante el partido ante el Racing de Santander Germán Barreiros

Llegan desde dos extremos opuestos de un mismo mapa. El Deportivo mira hacia arriba, en puestos de ascenso directo y más cerca que nunca de regresar a la categoría de la que un día fue campeón. El Zaragoza, en cambio, avanza con el agua al cuello y lucha por una permanencia de la que le separan cuatro puntos. Dos realidades muy diferentes que se medirán este sábado a las 21.00 horas en el estadio de Riazor.

Cuando el balón empiece a rodar, comenzará una de las doce finales que les quedan a ambos equipos. O al menos, así es como lo ha decidido afrontar el Deportivo. "Nos quedan doce finales, siete en casa, y necesitamos el apoyo de la gente", afirmó Diego Villares ante los medios. Un mensaje que han querido que cale en su afición y que han reforzado organizando un recibimiento al autobús a la 19.15 horas en la puerta 0 del estadio coruñés. Aunque Antonio Hidalgo, que no podrá sentarse en el banquillo tras ver la quinta amarilla en el Alfonso Murube, quiso matizar la épica con realidad en la sala de prensa de Abegondo: "El concepto quiere decir que no hay nada detrás, y eso no va a ser así. Villares se refiere a la importancia que van a tener todos los momentos desde ahora. No dejarse nada por el camino".

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En frente, los herculinos tendrán a un rival que llega con todo en juego. Antepenúltimo, tras una temporada en la que solo ha logrado vencer en siete ocasiones en las 30 jornadas disputadas hasta el momento. El Zaragoza pisa Riazor sabiendo que el abismo existe, que es real y que tiene nombre y categoría. De hecho, llega a un campo que sabe muy bien cómo se vive ahí abajo, donde no importa tu historia ni lo llenas que estén tus vitrinas. Durante la última sesión se los maños antes de desplazarse a A Coruña, diferentes figuras del club mantuvieron una conversación con los futbolistas. Estuvieron presentes los consejeros Juan Forcén y Guzmán Pérez-Ayo, el director general, Fernando López, y el director deportivo, Lalo Arantegui. Una señal de lo importante que sería una victoria en Riazor, la cual igualaría la mejor racha del curso para el Zaragoza, que tuvo lugar a finales de noviembre.

Durante el duelo, ante momentos de necesidad de refuerzo positivo, no podrán mirar hacia la grada visitante en busca de su gente, ya que la entidad coruñesa no facilitó entradas a la afición blanquilla. Según explicaron en un comunicado, esta decisión se debe a que el club maño tampoco lo hizo en las dos últimas visitas de los blanquiazules a la ciudad aragonesa, además de añadir otros motivos de seguridad y organización.

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Un Zaragoza que cree

Llegan a Riazor, eso sí, en el momento de mayor esperanza del curso. Dos victorias consecutivas ante Almería y Cádiz han devuelto la fe a un equipo que parecía sentenciado. “Estamos a cuatro y quedan 36 puntos por jugar. Claro que se puede. Si jugamos estas semanas con la confianza que ahora tenemos, se puede sin ninguna duda”, afirmó la nueva promesa de los zaragozanos, Hugo Pinilla.

Parte de la reacción del Zaragoza tiene nombre propio: David Navarro. Cuarto técnico de la temporada tras Gabi, Emilio Larraz y Rubén Sellés, ha logrado lo más difícil en medio del caos: volver a creer. Venció en Cádiz como interino, se ganó dirigir al equipo lo que resta de temporada, repitió triunfo ante el Almería y ahora se ha vuelto el líder de la resistencia. “No está todo perdido ni todo solucionado, estamos en el camino”, advierte. Un camino que ahora pasa por sobrevivir en Riazor.

Bajas importantes para los dos

Sobre el césped, ambos tendrán ausencias importantes. Por parte del Deportivo, ante la ausencia de la pieza clave de la zaga blanquiazul, Miguel Loureiro, el técnico catalán tampoco podrá contar con Dani Barcia, que cumplirá ciclo de amarillas tras ver la quinta ante el Ceuta. Aunque todo apunta a que la pareja de centrales elegida serán Lucas Noubi y Arnau Comas, Antonio Hidalgo recordó que siempre tienen presente a la cantera: “Loureiro no entrenó el jueves y tiene bastantes molestias. Está difícil que llegue. Contamos con Samu en esa posición”.

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Tampoco estará David Mella, que se pierde lo que resta de curso tras ser operado de la rodilla izquierda. A quién sí se se encontrará Ignasi Salafranca, segundo de Hidalgo, cuando se gire a mirar al banquillo será a Yeremay Hernández, que apunta a tener minutos tras cuatro semanas de baja por una pubalgia. “Ayer fue el único día que completó el entrenamiento. Ha ido entrando poco a poco durante la semana. Terminó con buenas sensaciones y todo apunta a que estará disponible el sábado”, desveló el entrenador catalán.

El Zaragoza, por su parte, llega a la cita en A Coruña condicionado por seis ausencias importantes. Raúl Guti, El Yamiq, Tachi y Valery no estarán disponibles por lesión. Juan Larios, un fijo en el lateral izquierdo desde su llegada en febrero, y Keidi Bare, ambos titulares la última jornada, cumplirán ciclo de amonestaciones, con Tasende y Mawuli como serios candidatos a ocupar sus puestos, y con opciones para Saidu en la sala de máquinas. Por otro lado, Navarro descartó una vez más a William Agada, pero recupera a Bakis y Akouokou. Además, solo un futbolista del Deportivo Aragón viajará a la ciudad herculina. Se trata del guardameta Obón, ya que Lucas Terrer y Barrachina jugarán este fin de semana con el filial y Álex Gomes y Pinilla ya forman parte de manera oficial del primer equipo.

Antecedentes

“El Zaragoza ha cambiado entrenador, dinámica y estructura. Partido complicado e igualado", así lo definió Antonio Hidalgo, y así invita a pensar que será si se miran los últimos resultados de este enfrentamiento. Y es que de las 80 veces que se han visto las caras, 31 victorias han sido para los blanquiazules, 28 para los maños y 21 terminaron en empate. En el estadio coruñés, la balanza se decanta hacia los locales con 18 victorias, ocho triunfos para el Zaragoza y trece empates.

Cuando el árbitro señale el inicio del encuentro, Riazor no solo dará la bienvenida a un partido de fútbol. Será el pistoletazo de salida de la primera de las doce finales que afrontan ambos equipos, con objetivos muy opuestos en el horizonte. Una rivalidad que atraviesa décadas. Un enfrentamiento de otra categoría que este sábado suma un nuevo capítulo en dos historias destinadas a cambiar su rumbo.