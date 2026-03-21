Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

En directo: Dépor-Zaragoza

Cinco minutos más el añadido le quedan a la primera parte 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
21/03/2026 19:30
Diego Villares, en el duelo con el Zaragoza
Diego Villares, en el duelo con el Zaragoza
Quintana
RC Deportivo
1-1
Real Zaragoza
41'

¡Lo intentó Stoichkov!

Se asoció con Quagliata y este le dio pase al área pero su disparo impactó en un zaguero maño.

38'

¡A las nubes!

Se equivocó Quagliata, que en vez de centrar remató alto y mandó el esférico por encima del arco blanquiazul. 

36'

Regresa al campo Rober

El jugador maño puede continuar sin contratiempos.

34'

Ais Reig para el partido

Sale Rober, que es atendido por los médicos en la banda debido a un golpe 

30'

Minutos de monólogo blanquiazul

El Dépor encierra al Zaragoza en su área. 

Quagliata, en el duelo con el Zaragoza
Quagliata, en el duelo con el Zaragoza
Quintana

Se paseó el balón por el área

No llegó nadie a rematar el cuero, que acabó repeliendo la zaga maña.

27'

Oportunidad a balón parado para el Dépor

La pondrá Luismi

24'

El Dépor, cómodo y a por el segundo

Buenos minutos del Dépor, mejor plantado en el campo tras el gol de Stoichkov. El cuarto este curso y primer gol encajado en la era de David Navarro. 

Jugada personal del andaluz

Pase en profundidad de Mario Soriano y el delantero andaluz bate a Andrada. 

18'

Gol! 

Empata Stoichkov

16'

Se reanuda el juego, el Dépor parece haber despertado con el gol

Los blanquiazules han llevado peligro en estos últimos minutos en el juego aéreo. 

15'

Entran las asistencias

Atienden a Kodro, que recibió un balonazo tras disparo de Mario Soriano. 

Carrusel de córners

Luismi e el emcargado de botarlos, que intentó un gol olímpico.

12'

Córner para el Dépor

11'

El Dépor, sigue encajando en casa

El equipo no es capaz, otra jornada más, de dejar su portería a cero en Riazor. 

El portero del Dépor Álvaro Ferllo, tras encajar un gol frente al Granada
El portero del Dépor Álvaro Ferllo, tras encajar un gol frente al Granada
Quintana
9'

¡A punto de marcar Bil!

Cabeceó en el área chica el camerunés, pero su remate se marchó fuera. Centró Altimira. 

7'

Fallo en el marcaje de Quagliata

El balón, muy cruzado, impactó antes en el palo y se cuela en el arco de Álvaro Ferllo. 

6'

Gol!

Marca Dani Gómez para el Zaragoza

3'

Primera amarilla para el Dépor

Stoichkov se perderá el duelo ante el Sporting. 

2'

¡Luismi se encontró a Andrada!

El andaluz se plantó hasta la cocina, repelió el arquero maño. Cedió de tacón Stoichkov. 

Esquema

Centrales Noubi y Conas, este por la izquierda, Ximo por la derecha, Quagliata izuierda, Altimira más de extremo diestro, Luismi ala zurda

1'

Arranca el duelo

Saca el Zaragoz

Minuto de silencio en Riazor


“Lembramos a Juan Hermida, masaxista do club durante case medio século, unha persoa fundamental no día a día da entidade e moi querida por varias xeracións de xogadores e afeccionados. Enviamos moito ánimo á súa familia e aos seus seres queridos nestes momentos difíciles.

E a Manuel Gudiña Santos, socio de ouro, abonado número cento quince, que nos deixou tras toda unha vida de fidelidade e amor por estas cores

Tifo en Riazor

"Nos eliximos seguirte"

WhatsApp Image 2026-03-21 at 20.57.16
WhatsApp Image 2026-03-21 at 20.57.16

Habla la afición

Ovaciones para Bil Nsongo y Yere, silbidos a Hidalgo

Aplausos para el delantero del Fabril y el canario, en el banquillo. 

Todas las imágenes del recibimiento al Dépor

La galería de la previa con miles de aficionados recibiendo a bus blanquiazul

el presidente del dépor juan carlos escotet
el presidente del dépor juan carlos escotet

¿Cuál será la estrategia con Yeremay?

El canario, que regresa tras mejorar de sus problemas en el pubis, está a una amarilla de la suspensión.

Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Quintana

Los dos equipos, ya sobre el campo

Ambos onces ya sobre el verde de Riazor
Ambos onces ya sobre el verde de Riazor

Ya calientan los porteros blanquiazules

Los porteros del Dépor antes del duelo con el Zaragoza
Los porteros del Dépor antes del duelo con el Zaragoza

Bil, más ya del Dépor que del Fabril

Manuel Pablo reconocía esta semana que ya no cuentan en el filial con el delantero ante su explosión con el primer equipo

Bil Nsongo empata el partido en Ceuta
Bil Nsongo empata el partido en Ceuta
FERNANDO FERNÁNDEZ

Once confirmado del Dépor, Bil titular

Once del Zaragoza, confirmado

Riazor, listo para el duelo

Así ha llegado al bus del Dépor al estadio

Pinchazo del Racing

El Dépor puede ponerse a cuatro del liderato. 

Los jugadores del Albacete celebran uno de sus goles al Racing de Santander
Los jugadores del Albacete celebran uno de sus goles al Racing de Santander
LALIGA

Riazor se prepara para acoger un partidazo

La primera de las 12 finales

Es lo que queda al Dépor para buscar el ansiado ascenso. 

Mario Soriano celebra su gol en Zaragoza en el 0-2 de la primera vueltaTemporada 2025-2026Real Zaragoza - Deportivo 0-2
Mario Soriano celebra su gol en Zaragoza en el 0-2 de la primera vueltaTemporada 2025-2026Real Zaragoza - Deportivo 0-2
Fernando Fernández

La vida sin Mella

El extremo, que fue operado esta semana, causará baja lo que resta de curso, obliga a una vuelta de tuerca en su posición. 

David Mella, retirándose lesionado del Deportivo-Granada
David Mella, retirándose lesionado del Deportivo-Granada
Quintana

Un ex del Dépor en las filas mañas

El zaguero Pablo Insua regresa a Riazor. 

Pablo Insua con la camiseta del Deportivo durante un partido de la temporada 2013-14FútbolLiga Segunda DivisiónMirandés - Deportivo 1-0
Pablo Insua con la camiseta del Deportivo durante un partido de la temporada 2013-14FútbolLiga Segunda DivisiónMirandés - Deportivo 1-0
Archivo Dxt

Examen para la zaga

Nuevo test para la pareja de centrales del Dépor. 

Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
Quintana

Noche especial en Riazor

Habrá un recibimiento previo, un dj y mucha animación antes y en el descanso del duelo ante el Zaragoza. 

Recibimiento al Deportivo en la previa del partido ante el Barça B en 2024
Recibimiento al Deportivo en la previa del partido ante el Barça B en 2024
Archivo DXT

Habla David Navarro

El preparador del Zaragoza analiza el choque. 

David Navarro, nuevo técnico interino del Zaragoza
David Navarro, nuevo técnico interino del Zaragoza
Real Zaragoza

Hablan los técnicos

Así ve el partido ante los maños Antonio Hidalgo. No estará en el banquillo de Riazor, tras ver la quinta amarilla ante el Ceuta.

Antonio Hidalgo dándole el balón a Luismi Cruz durante un partido
Antonio Hidalgo dándole el balón a Luismi Cruz durante un partido
Quintana

Habla el capitán

Aseguraba en la previa Diego Villares que jugador por jugador el rival tiene un "equipazo".

Diego Villares, superando a Latasa en conducción
Diego Villares, superando a Latasa en conducción
Quintana

El 1x1 del Zaragoza

Así es el rival de los blanquiazules 

Los jugadores del Zaragoza agradecen a la grada el apoyo recibido frente al Almería
Los jugadores del Zaragoza agradecen a la grada el apoyo recibido frente al Almería
REAL ZARAG

La convocatoria

Una lista en la que se espera por reaparaciones ilusionantes y bajas. 

Yeremay es abrazado por Quagliata y Ximo durante el partido ante el Eibar en el que marcó
Yeremay es abrazado por Quagliata y Ximo durante el partido ante el Eibar en el que marcó
Fernando Fernández

El reto de no encajar en Riazor

El equipo blanquiazul ha encajado goles en siete de sus ocho últimos duelos como local. 

El portero del Dépor Álvaro Ferllo, tras encajar un gol frente al Granada
El portero del Dépor Álvaro Ferllo, tras encajar un gol frente al Granada
Quintana

¿Cómo llegan ambos equipos?

Os contamos todos los detalles en nuestra previa. 

Noubi, durante el partido ante el Racing de SantanderDeportivo - Racing de Santander 0-1
Noubi, durante el partido ante el Racing de SantanderDeportivo - Racing de Santander 0-1
Germán Barreiros

¿Cómo seguir el Dépor-Zaragoza?

Os contamos todas las maneras de ver el partido. 

Ximo Navarro, durante el partido ante el Zaragoza la temporada 2024-25 en Riazor
Ximo Navarro, durante el partido ante el Zaragoza la temporada 2024-25 en Riazor
Archivo DXT
Previa

¡Hoy juega del Dépor!

Volvemos a Riazor, hoy juega el cuadro blanquiazul ante el Zaragoza a las 21 horas 

Te puede interesar

Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, en el Palacio de María Pita

Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet
Dani Fernández
Portada directo mercado dxt segunda

Así fue el mercado de fichajes de Segunda división
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

Así fue el resto del sorteo de Copa: el Celta se va a Albacete y el Ourense recibirá al Athletic
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

En Directo: Sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey
Zeltia Regueiro