En directo: Dépor-Zaragoza
Cinco minutos más el añadido le quedan a la primera parte
¡Lo intentó Stoichkov!
Se asoció con Quagliata y este le dio pase al área pero su disparo impactó en un zaguero maño.
¡A las nubes!
Se equivocó Quagliata, que en vez de centrar remató alto y mandó el esférico por encima del arco blanquiazul.
Regresa al campo Rober
El jugador maño puede continuar sin contratiempos.
Ais Reig para el partido
Sale Rober, que es atendido por los médicos en la banda debido a un golpe
Minutos de monólogo blanquiazul
El Dépor encierra al Zaragoza en su área.
Se paseó el balón por el área
No llegó nadie a rematar el cuero, que acabó repeliendo la zaga maña.
Oportunidad a balón parado para el Dépor
La pondrá Luismi
El Dépor, cómodo y a por el segundo
Buenos minutos del Dépor, mejor plantado en el campo tras el gol de Stoichkov. El cuarto este curso y primer gol encajado en la era de David Navarro.
Jugada personal del andaluz
Pase en profundidad de Mario Soriano y el delantero andaluz bate a Andrada.
Gol!
Empata Stoichkov
Se reanuda el juego, el Dépor parece haber despertado con el gol
Los blanquiazules han llevado peligro en estos últimos minutos en el juego aéreo.
Entran las asistencias
Atienden a Kodro, que recibió un balonazo tras disparo de Mario Soriano.
Carrusel de córners
Luismi e el emcargado de botarlos, que intentó un gol olímpico.
Córner para el Dépor
El Dépor, sigue encajando en casa
El equipo no es capaz, otra jornada más, de dejar su portería a cero en Riazor.
¡A punto de marcar Bil!
Cabeceó en el área chica el camerunés, pero su remate se marchó fuera. Centró Altimira.
Fallo en el marcaje de Quagliata
El balón, muy cruzado, impactó antes en el palo y se cuela en el arco de Álvaro Ferllo.
Gol!
Marca Dani Gómez para el Zaragoza
Primera amarilla para el Dépor
Stoichkov se perderá el duelo ante el Sporting.
¡Luismi se encontró a Andrada!
El andaluz se plantó hasta la cocina, repelió el arquero maño. Cedió de tacón Stoichkov.
Esquema
Centrales Noubi y Conas, este por la izquierda, Ximo por la derecha, Quagliata izuierda, Altimira más de extremo diestro, Luismi ala zurda
Arranca el duelo
Saca el Zaragoz
Minuto de silencio en Riazor
“Lembramos a Juan Hermida, masaxista do club durante case medio século, unha persoa fundamental no día a día da entidade e moi querida por varias xeracións de xogadores e afeccionados. Enviamos moito ánimo á súa familia e aos seus seres queridos nestes momentos difíciles.
E a Manuel Gudiña Santos, socio de ouro, abonado número cento quince, que nos deixou tras toda unha vida de fidelidade e amor por estas cores
Tifo en Riazor
"Nos eliximos seguirte"
Habla la afición
Ovaciones para Bil Nsongo y Yere, silbidos a Hidalgo
Aplausos para el delantero del Fabril y el canario, en el banquillo.
Todas las imágenes del recibimiento al Dépor
La galería de la previa con miles de aficionados recibiendo a bus blanquiazul
¿Cuál será la estrategia con Yeremay?
El canario, que regresa tras mejorar de sus problemas en el pubis, está a una amarilla de la suspensión.
Los dos equipos, ya sobre el campo
Ya calientan los porteros blanquiazules
Bil, más ya del Dépor que del Fabril
Manuel Pablo reconocía esta semana que ya no cuentan en el filial con el delantero ante su explosión con el primer equipo
Once confirmado del Dépor, Bil titular
Once del Zaragoza, confirmado
Riazor, listo para el duelo
Así ha llegado al bus del Dépor al estadio
Pinchazo del Racing
El Dépor puede ponerse a cuatro del liderato.
Riazor se prepara para acoger un partidazo
La primera de las 12 finales
Es lo que queda al Dépor para buscar el ansiado ascenso.
La vida sin Mella
El extremo, que fue operado esta semana, causará baja lo que resta de curso, obliga a una vuelta de tuerca en su posición.
Un ex del Dépor en las filas mañas
El zaguero Pablo Insua regresa a Riazor.
Examen para la zaga
Nuevo test para la pareja de centrales del Dépor.
Noche especial en Riazor
Habrá un recibimiento previo, un dj y mucha animación antes y en el descanso del duelo ante el Zaragoza.
Habla David Navarro
Hablan los técnicos
Así ve el partido ante los maños Antonio Hidalgo. No estará en el banquillo de Riazor, tras ver la quinta amarilla ante el Ceuta.
Habla el capitán
Aseguraba en la previa Diego Villares que jugador por jugador el rival tiene un "equipazo".
El 1x1 del Zaragoza
Así es el rival de los blanquiazules
La convocatoria
Una lista en la que se espera por reaparaciones ilusionantes y bajas.
El reto de no encajar en Riazor
El equipo blanquiazul ha encajado goles en siete de sus ocho últimos duelos como local.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Os contamos todos los detalles en nuestra previa.
¿Cómo seguir el Dépor-Zaragoza?
Os contamos todas las maneras de ver el partido.
¡Hoy juega del Dépor!
Volvemos a Riazor, hoy juega el cuadro blanquiazul ante el Zaragoza a las 21 horas