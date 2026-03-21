Minuto de silencio en Riazor





“Lembramos a Juan Hermida, masaxista do club durante case medio século, unha persoa fundamental no día a día da entidade e moi querida por varias xeracións de xogadores e afeccionados. Enviamos moito ánimo á súa familia e aos seus seres queridos nestes momentos difíciles.

E a Manuel Gudiña Santos, socio de ouro, abonado número cento quince, que nos deixou tras toda unha vida de fidelidade e amor por estas cores