Luismi Cruz, durante el choque con el Zaragoza German Barreiros

Como si fuese para darse importancia, el Deportivo se ha empeñado en tomar el camino más complicado posible para tratar de llegar a Primera División. Ganó al Zaragoza (2-1) al final y con épica en un encuentro bastante mejor que los más recientes, pero en el que tuvo que sufrir lo indecible después de empezar de nuevo por detrás en el marcador. Paso firme para los blanquiazules, que responden al triunfo del Almería recuperando el segundo puesto y colocándose a cuatro del líder, el Racing de Santander.

Repitió Hidalgo el plan de Ceuta, con el único cambio obligado de Noubi por el magullado Loureiro. Y repitió el Dépor un inicio a medio gas que lo obligó a ir a remolque. Por más que consiga agarrarse a la zona alta, el equipo blanquiazul adolece en muchos tramos de partido de la activación y la agresividad necesarias para contener a sus rivales. Aunque sus rivales sean tan limitados como es este Zaragoza que trata de apartar la mirada del abismo de la Primera RFEF. Un pelotazo largo de Andrada, una pifia de Quagliata tratando de localizar el balón y un corte de Pinilla con centro atrás para la llegada de Dani Gómez. Todo eso sin que ningún jugador local estuviera cerca ni siquiera de incomodar a su par.dfas

Tocaba remar y la respuesta fue mucho más convincente que en los últimos encuentros. Más que en Ceuta y desde luego más que ante el Granada en el último fiasco en Riazor. A falta de regateadores que generasen ventajas con la pelota, Hidalgo, que siguió desde lo alto de Riazor el encuentro, diseñó un plan para que el desequilibrio llegase a través de movimientos sin ella. Y ahí eligió a dos futbolistas que dominan el arte de las rupturas como pocos en la categoría. Siempre empezando por distraer en el flanco izquierdo, el conjunto herculino terminaba sus ataques por la derecha, donde Altimira y un Ximo Navarro que se acerca cada día a su mejor versión, obligaban constantemente a la zaga zaragocista a tomar decisiones. Casi siempre malas. En uno de esos señuelos lanzados por la pareja, Mario Soriano aprovechó que todas las miradas se centraban en los dos laterales para encontrar a Stoichkov entre líneas. El andaluz controló con la derecha y no se lo pensó para disparar desde fuera del área y empatar con la colaboración de meta blanquillo.

Las habituales imprecisiones del Dépor en el último tercio, bien sea en remates claros como un cabezazo que falló Bil Nsongo, bien sea en tomas de decisiones cuestionables como varias contras desperdiciadas por Alti y Ximo, impidieron que el conjunto coruñés se fuese al descanso no solo en ventaja, sino lejos de acumular la sensación de peligro equivalente al dominio de un partido en el que, esta vez sí, era capaz de mandar gracias al buen hacer de Villares, Mario Soriano y Luismi en la zona ancha.

Sin gasolina

El segundo tiempo empezó marcado por un movimiento de David Navarro que cambió el tablero. El técnico dio entrada en el centro del campo a un Saidu cuya suplencia solo se explica por los problemas físicos que evidencian el vendaje en su rodilla izquierda. No aparecieron en la reanudación, cuando se adueñó del balón y del encuentro dirigiendo de manera espectacular a un Zaragoza que de pronto parecía un equipo digno de la categoría. El Dépor ya no tenía el control del encuentro y se pasó varios minutos persiguiendo sombras. Sin sufrir demasiado, pero también viendo cada vez más lejos la portería rival. Hasta que llegó un susto que despertó a Hidalgo. Dani Gómez se adelantó a Comas para rematar lo que apuntaba a ser su segundo tanto, pero apareció Ferllo para negárselo.

La respuesta del técnico deportivista fue cambiar a sus delanteros, como si el problema no estuviera en que unos asfixiados Mario Soriano y Villares reclamaban ayuda a gritos en la sala de máquinas, y recurrir a Yeremay para que ejerciera de Cid Campeador. Quizá tenga menos molestias que hace un mes, pero desde luego está lejos de tener la chispa de su mejor versión. Le da, en todo caso, para envalentonar a sus compañeros y atemorizar a sus rivales. Como en la mejor jugada blanquiazul, la primera, de todo el segundo tiempo. Una combinación atrayendo contrarios hasta dejar a Luismi Cruz solo en la frontal del área. Al gaditano, con un caramelo para su zurda listo para llevarlo a la boca, le entró el miedo escénico. En lugar de disparar, quiso inventar el fútbol con una asistencia imposible a Cristian Herrera. Por supuesto, salió mal.

Pero con épica

No le quedaba fútbol al Dépor. Tampoco fuerzas. Pero el conjunto herculino se ha abonado definitivamente a la épica. Hidalgo quemó las naves juntando en el área a Eddahchouri y Mulattieri, con Escudero como proxy para poner balones ya en un intento desesperado. Y llegó. Del otro costado, pero llegó. Fue Ximo Navarro el que buscó el atajo desde la larga distancia y el neerlandés el que se impuso a Pablo Insua para dejársela al italiano. Tantas veces tímido, el punta de La Spezia no se lo pensó en esta ocasión y empalmó una volea todavía más bella que la que decidió el encuentro en Almería. Igual de valiosa. Como nada es sencillo este año en Riazor, la posición de Zaka obligó a la revisión y a que el tanto se celebrara hasta en tres ocasiones. No importó, supo todavía mejor.