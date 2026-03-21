El 1x1 del rival | Un halo de luz que devuelve la esperanza

Jugadores del Zaragoza celebran uno de los goles anotados en la victoria frente al Almería Real Zaragoza

En el fútbol, las dinámicas lo son casi todo, y aún más cuando un equipo vive en descenso. Ahí cada partido pesa el doble. Por eso, encadenar dos victorias seguidas es cambiar el estado de ánimo del vestuario. El equipo vuelve a creer, se atreve más con balón, compite con otra energía y empieza a ver la salida más cerca.

El Real Zaragoza visita Riazor inmerso en un momento en el que la salvación ha pasado ha ser una meta más alcanzable que nunca. La llegada de David Jiménez, el tercer entrenador que se sienta en el banquillo maño este curso, ha revitalizado al equipo con los triunfos conseguidos ante Cádiz y Almería.

Ante el Deportivo buscarán prolongar la racha, aunque con un número de bajas que obligan al técnico zaragozano a apoyarse en jugadores de la casa y refuerzos que han respondido desde su llegada en enero.

Esteban Andrada. 34 años. 20 partidos. 1.800 minutos. 26 goles encajados. Portero argentino que vive su primera experiencia en el fútbol europeo. Formado en el Lanús, también pasó por el Arsenal de Sarandí, Boca Juniors y Monterrey. Con el cuadro xeneize disputó cerca de un centenar de encuentros y ganó la Liga, Supercopa y Copa de la Liga. Sin embargo, fue con la camiseta rayada con la que alcanzó su mejor nivel y obtuvo el premio a jugar cuatro partidos con la selección albiceleste. Sus 193 centímetros de altura le aseguran el dominio del juego aéreo. Además, destaca en los mano a mano.

Martín Aguirregabiria. 29 años. 17 partidos. 1.267 minutos. 1 gol anotado. Lateral derecho formado en el Deportivo Alavés, club con el que rozó las 100 titularidades en Primera División en cinco campañas. Tras el descenso de los blanquiazules a la categoría de plata, hizo las maletas rumbo al Famalicão, de Portugal, para dos años después regresar a España. En el Cartagena, el curso pasado, no fue capaz de evitar la segunda pérdida de categoría de su carrera. Ahora, en el Zaragoza, lucha por no bajar a otro histórico. Es campeón de Europa con la sub-21 y destaca por su largo recorrido.

El once inicial maño en la última jornada de Liga Real Zaragoza

Pablo Insua. 32 años. 24 partidos. 1.987 minutos. 0 goles anotados. El canterano del Deportivo encontró en Zaragoza su sexto equipo desde que en 2015 abandonó A Coruña. El central fue uno de los fijos en el último ascenso de los herculinos a la máxima categoría. La experiencia le ha ayudado a disimular su lentitud para correr hacia atrás. Por el resto, sigue siendo un zaguero fiable con el balón en los pies y cumplidor en el juego aéreo.

Aleksandar Radovanović. 32 años. 16 partidos. 1.033 minutos. 0 goles anotados. Central serbio de gran estatura (189 centímetros). El exfutbolista del Almería es lo apuesto a Insua. Un defensor con mayor contundencia y con tendencia a cometer faltas. Zurdo y corrector de acciones constante sobre su lateral izquierdo.

Carlos Pomares. 33 años. 15 partidos. 1.125 minutos. 0 goles anotados. Un veterano de la categoría. El lateral izquierdo suma 221 partidos en Segunda División y promete volver a la titularidad por la sanción que acarrea Juan Larios, fichaje de invierno que le ha ganado la partida al valenciano en las seis últimas citas. Pese a haber perdido protagonismo, Pomares ha jugado la mitad de lo que va de curso como titular. Tras tres años en el Carlos Tartiere y devolver a los carbayones a la élite, el zurdo encontró nuevo destino en Zaragoza. Tiene buen pie para asociarse, pero no cuenta con el físico imponente de los carrileros de hoy en día.

Rober González. 24 años. 7 partidos. 553 minutos. 1 gol anotado. Fichaje de llegar y ponerse la camiseta, como diría Lotina. Ha salido de inicio en los siete partidos que ha disputado desde su llegada en enero. En el NEC Nijmegen, con Dirk Schreuder, expreparador del Castellón, no gozó de muchos minutos y decidió salir cedido. Pese a su corta edad, ya ha vestido los colores de Betis, Las Palmas, Deportivo Alavés y Racing de Santander en España. Es un extremo zurdo de gran capacidad técnica y de perfil asociativo. También tiene llegada a área y capacidad de trabajo defensivo.

Rober González controla el balón en el partido ante el Cádiz Real Zaragoza

Francho Serrano. 24 años. 28 partidos. 2.376 minutos. 1 gol anotado. Capitán y motor del Zaragoza. Representa el escudo y lucha con pasión y garra por él. Un hombre de club. Sin Keidi Bare y Raúl Guti, las opciones de sumar la victoria en Riazor dependerán todavía más de su actuación. No negocia el esfuerzo y ha dado la cara por sus compañeros ante los aficionados.

Mawuli Mensah. 22 años. 5 partidos. 303 minutos. 0 goles anotados. Centrocampista ghanés que ha llegado al fútbol profesional gracias a la oportunidad que le brindó una academia en Marbella. De ahí saltó al Antequera, donde ascendió a Primera Federación, siendo jugador banda. Su temporada llamó la atención del Betis, que lo incorporó a su filial en 2023. Es un futbolista fuerte, con mucho despliegue y bien dotado a nivel técnico.

Hugo Pinilla. 19 años. 4 partidos. 145 minutos. 0 goles anotados. Debutó como titular contra el Almería en un encuentro en el que antes de empezar se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de su madre. El Zaragoza, club del que forma parte desde alevines, lo renovó la semana pasada hasta el año 2030. Es un extremo eléctrico y con desparpajo.

Kenan Kodro. 32 años. 21 partidos. 1.210 minutos. 7 goles anotados. Nacido en San Sebastián e internacional absoluto con Bosnia-Herzegovina. Es el principal argumento ofensivo de los zaragozanos, marcando un más del 25% de los goles del equipo. Se le dan bien las noches grandes. Marcó un hat-trick ante el Racing de Santander en El Sardinero y también anotó contra el Almería y Las Palmas. Un delantero de área. Su punto fuerte es el remate de cabeza y no necesita mucho tiempo ni espacio para armar el disparo y castigar.

Dani Gómez. 27 años. 2 partidos. 1.169 minutos. 5 goles anotados. Llegó al Zaragoza en el mercado invernal del curso pasado procedente del Valencia, con el que disputó cinco partidos de inicio y marcó dos goles. El club aragonés le buscó salida en enero y, tras negarse a salir, se quedó sin jugar en cuatro partidos. Con la llegada de David Jiménez al banquillo ha vuelto a sentirse importante sobre el campo. Es un delantero más móvil, de picar a los espacios y potente en carrera.