El once del Dépor ante el Zaragoza German Barreiros

Estas son nuestras notas de la victoria del Dépor ante el Zaragoza (2-1).

ÁLVARO FERLLO. Apareció cuando hizo falta (7). No pudo hacer en el gol de Dani Gómez. Apenas tuvo más trabajo en la primera parte. Volvió a salvar al equipo cuando hizo falta. Frustró una ocasión muy clara de Dani Gómez con el 1-1.

XIMO NAVARRO. Sobrio (7). Se pudo sumar el ataque por su banda, superando en varias ocasiones a Tasende. Buscó asociarse, aunque no siempre pudo, con Altimira. Supo interpretar los espacios tanto por dentro como por fuera.

LUCAS NOUBI. Poderío físico (6). Poderoso en el juego aéreo. Tuvo que lidiar con Dani Gómez. Se mostró correcto y sin complicarse. Algo exigido ante la presión adelantada y errático en el pase desde atrás. Pecó a veces de exceso de confianza.

ARNAU COMAS. Seriedad (6). Comenzó muy pasivo en defensa ante los balones filtrados del Zaragoza. Fue entonándose con el paso de los minutos. Atento en el corte en el área pequeña, leyó bien las jugadas para alejar el peligro. Vio la amarilla por una falta sobre Rober.

ALTIMIRA. De más a menos (6). Jugó en posición de extremo, lo que le permitió sumarse más en ataque. Firmó varios centros con peligro e incluso lo intentó con un disparo lejano. Menos presencia en la segunda parte, coincidiendo con el bajón del equipo. Fue uno de los cambios

DIEGO VILLARES. Gris (5). Se ubicó entre los centrales para ayudar en la salida de balón y se incorporó menos en ataque. Trabajo gris pero necesario en la creación de juego. Le costó más aparecer en la segunda, neutralizado por el Zaragoza.

STOICHKOV. Bullicioso (6). Vio la quinta amarilla y causará baja ante el Sporting. Hizo el empate, en una buena jugada personal y con algo de ayuda de Andrada. Muy activo, ofreciéndose y pisando área con peligro. Desaparecido en el segundo acto, fue uno de los cambios.

LUISMI CRUZ. Intermitente (5). El primer disparo del Dépor fue suyo, tras taconazo de Stoichkov. Fue el encargado de ejecutar las jugadas de estrategia. Algo fallón en los pases. Se le acabó la gasolina y fue sustituido.

BIL NSONGO. Volun tarioso (5). A punto de marcar de cabeza en la primera parte. Presionó la salida de balón maña. No se arrugó y piso área en varias ocasiones. Fue objeto de una falta peligrosa.

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Omnipresente (7). Volvió a recorrer kilómetros por el campo. Comenzó en una posición más alta y en esa demarcación dio la asistencia de gol a Stoichkov, con un pase filtrado. Siempre se ofreció para dar soluciones a sus compañeros, tanto en defensa como en ataque. En la segunda, con el cambio de dibujo maño, tuvo que bajar a ayudar en la salida de balón. También aportó en las coberturas. Acabó fundido.

Los cambios

CRISTIAN HERRERA (5). Recibió el balón en el área y mandó alto el balón.

MULATTIERI (7). Marcó el gol de la victoria, el tercero de su cuenta particular. Su último tanto, ante el Almería.

YEREMAY (5). Muy poco, se le nota que no está el cien por cien.

ESCUDERO (5). Entró para ayudar en el balón parado.

EDDAHCHOURI (5). Formó dupla de ataque con Mulattieri.