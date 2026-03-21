David Navarro, técnico del Zaragoza, da la razón al árbitro en el 2-1: "Si a nosotros nos anulan ese gol, nos habríamos quejado"

David Navarro, técnico del Zaragoza, en el banquillo de Riazor Quintana

Fue honesto. David Navarro reconoció en la rueda de prensa postpartido del Deportivo 2-1 Zaragoza que entendía que el colegiado, Saúl Ais Reig, hubiese dado como legal el segundo tanto del conjunto herculino. "Creo que no es una jugada de VAR porque no es un error flagrante. Si nos hubiesen anulado un gol así, por esa acción, nos habríamos quejado", apuntó el técnico del conjunto maño, que dio la clave del cambio de inercia en el descanso: "Nos hemos centrado en el origen del problema: Mario Soriano".

Balance. "Es una derrota amarga. Planteamos los partidos como finales y hemos perdido una. Quedan otras y el único consuelo es que la imagen del equipo en la segunda parte te da esperanza para seguir afrontando las siguientes. Es amarga porque la derrota llega en los minutos finales. Pero ya está, no podemos hacer nada más que sacar información para los siguientes partidos".

Modificación tras el descanso. "Realmente Esteban (Andrada) no ha tenido que hacer paradas en la primera parte. Ha habido dos problemas. Uno, que no conseguíamos robar y había posesiones muy largas del Dépor. Tocaba defender y ya está, porque tampoco ha sido un agobio de ocasiones. Dos, que luego la pelota no nos duraba nada. Hemos intentado corregir en la primera parte modificando la situación de los puntas, pero con las características de los jugadores que teníamos en el campo era difícil ubicarlos para tapar a Mario Soriano. En el descanso nos hemos centrado en el origen del problema: cuando la pelota pasaba por Mario. Hemos cambiado el dibujo para que cada jugador estuviera cerca de lo que sus características le llevan y, a la vez, tapar ese jugador que más daño hacía en la generación. Hemos modificado la forma de presionar, de fuera adentro para no hundirnos con sus laterales altos. Y con pelota hemos estado mucho más cómodos".

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El 2-1. "En una acción nos meten el gol y hemos tenido poco tiempo para reaccionar. Hemos ido hacia arriba y hemos conseguido sacar un remate, pero no ha querido entrar".

El toque de Zaka a Insua en el gol. "Creo que no es una jugada de VAR porque no es un error flagrante. El VAR entra porque está al límite del fuera de juego. Según dónde parábamos el frame era fuera de juego o no. Pero hay que verlo en pantalla grande y con claridad. ¿El resto del partido? Creo que el árbitro ha dejado bastante contacto y para mí el gol es una jugada más. Si nos hubiesen anulado un gol así, por esa acción, nos habríamos quejado. Pero también es verdad que cuando estás en el aire, cualquier contacto es más fácil que te desequilibre. Por ahí viene la queja. Creo que Pablo (Insua) no se tiene que sentir señalado: al revés. Ha hecho un partido muy bueno".

Optimismo. "El resto de resultados me dan igual. Tenemos que ganar nosotros. Si lo hacemos, alguno perderá. Es ir sacando nuestros partidos. Estamos con 30 y con 30 desciendes. Con 33 también y con 36, lo mismo. Distraernos a pensar en cuánto se va a ir la salvación... la parte final de las matemáticas es para las últimas jornadas. No me quiero quedar con las sensaciones porque estamos para ganar. Hay cosas que mejorar. Evidentemente mejor perder con aspectos deportivos que te den esperanza de que así estás más cerca de conseguir futuras victorias, pero eso no puede ser consuelo. Debe ser acicate".